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Vidéo : hors du top 30 ! Un énorme choc dans le classement mondial du championnat saoudien

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R. Neves
J. Felix
O. Watkins
Sadio Mané
I. Toney
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« Ronaldo et la révolution des stars ne suffisent pas à eux seuls » !

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Le dernier classement du réseau « Opta » sur les championnats de football les plus relevés au monde a suscité une large polémique dans les milieux sportifs et au sein des médias saoudiens, après que la Roshn Saudi League s'est retrouvée à une place en retrait, malgré le bond considérable qu'a connu la compétition ces dernières années et sa capacité à attirer un ensemble de grandes vedettes du ballon rond et d'entraîneurs de renom. De quoi relancer les interrogations sur les critères qui accordent à certains championnats un avantage au détriment d'autres.

Selon la mise à jour du 6 novembre 2026, le championnat saoudien occupe la 38e place mondiale dans le classement d'Opta, avec une note moyenne de 74,7 points, derrière les championnats polonais et péruvien, tandis que le championnat anglais domine la liste, suivi par les championnats espagnol, allemand, italien et français.

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  • Décryptage d'Opta : pourquoi le championnat saoudien n'arrive-t-il qu'au 38e rang mondial ?

    L'émission « Fi Al-Marma », présentée par le journaliste saoudien Battal Al-Qaws sur la chaîne Al-Arabiya, a reçu Enrico Turcato, responsable d'« Opta » en Italie, afin de débattre des raisons de ce classement choquant et de clarifier les critères sur lesquels le réseau s'est appuyé pour évaluer la Saudi Pro League.

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    Turcato a expliqué que le classement ne repose pas sur la présence d'un groupe de stars internationales au sein de certaines équipes, mais sur le niveau de compétitivité de l'ensemble de la compétition, soulignant que le fait qu'un nombre limité de clubs possèdent des joueurs de premier plan ne suffit pas à hisser l'évaluation du championnat à un rang avancé.

    Le responsable d'Opta a insisté sur le fait que le critère fondamental réside dans le nombre d'équipes disposant d'un niveau d'élite et dans leur capacité à intensifier la concurrence, précisant que cette profondeur compétitive n'existe pas au même degré chez tous les clubs du championnat saoudien.

    Autrement dit, la présence de noms de l'envergure de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez et de ceux venus après eux ne constitue pas à elle seule un indicateur de la puissance de la Saudi Pro League, selon l'interprétation de Turcato, qui estime que l'évaluation de la compétition est liée au niveau moyen de ses équipes, et non uniquement à la valeur technique et commerciale de ses clubs les plus en vue.

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  • Une question embarrassante : un témoignage saoudien remarquable

    Mais le face-à-face télévisé a connu un moment marquant, après que Battal Al-Qaws a demandé à son invité de citer cinq clubs du championnat péruvien, qui devance la compétition saoudienne au classement, mais Turcato n'a pas été en mesure de fournir les noms.

    Le journaliste saoudien Walid Al-Farraj avait suscité un avis polémique quelques heures plus tôt au sujet de la force de la compétitivité dans le championnat saoudien, en fixant pour cela un critère important : l'affluence du public ! Et ce, en réponse à la question d'un des suiveurs de l'émission qui s'interrogeait sur la raison de la concentration autour du grand quatuor du Royaume.

    Al-Farraj a déclaré dans son émission Rotana Sport avec Walid sur la chaîne « Rotana Khalijia », samedi soir : « Les tribunes sont vides... Je respecte et j'apprécie tous les clubs, mais penses-tu que les clubs du championnat à 18, ont le même impact ? ».

    Il a ajouté qu'en Arabie saoudite il n'existe que 4 clubs qui représentent le pilier du « suivi, de la présence, du marketing et de l'argent, et les autres complètent le championnat ; prouver sa présence ne se fait pas en élevant la voix, mais en étant présent à l'intérieur du stade », selon ses termes !

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