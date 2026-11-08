Le dernier classement du réseau « Opta » sur les championnats de football les plus relevés au monde a suscité une large polémique dans les milieux sportifs et au sein des médias saoudiens, après que la Roshn Saudi League s'est retrouvée à une place en retrait, malgré le bond considérable qu'a connu la compétition ces dernières années et sa capacité à attirer un ensemble de grandes vedettes du ballon rond et d'entraîneurs de renom. De quoi relancer les interrogations sur les critères qui accordent à certains championnats un avantage au détriment d'autres.
Selon la mise à jour du 6 novembre 2026, le championnat saoudien occupe la 38e place mondiale dans le classement d'Opta, avec une note moyenne de 74,7 points, derrière les championnats polonais et péruvien, tandis que le championnat anglais domine la liste, suivi par les championnats espagnol, allemand, italien et français.