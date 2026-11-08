L'émission « Fi Al-Marma », présentée par le journaliste saoudien Battal Al-Qaws sur la chaîne Al-Arabiya, a reçu Enrico Turcato, responsable d'« Opta » en Italie, afin de débattre des raisons de ce classement choquant et de clarifier les critères sur lesquels le réseau s'est appuyé pour évaluer la Saudi Pro League.

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Turcato a expliqué que le classement ne repose pas sur la présence d'un groupe de stars internationales au sein de certaines équipes, mais sur le niveau de compétitivité de l'ensemble de la compétition, soulignant que le fait qu'un nombre limité de clubs possèdent des joueurs de premier plan ne suffit pas à hisser l'évaluation du championnat à un rang avancé.

Le responsable d'Opta a insisté sur le fait que le critère fondamental réside dans le nombre d'équipes disposant d'un niveau d'élite et dans leur capacité à intensifier la concurrence, précisant que cette profondeur compétitive n'existe pas au même degré chez tous les clubs du championnat saoudien.

Autrement dit, la présence de noms de l'envergure de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez et de ceux venus après eux ne constitue pas à elle seule un indicateur de la puissance de la Saudi Pro League, selon l'interprétation de Turcato, qui estime que l'évaluation de la compétition est liée au niveau moyen de ses équipes, et non uniquement à la valeur technique et commerciale de ses clubs les plus en vue.

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