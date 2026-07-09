Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone a soumis une offre officielle au Borussia Dortmund pour s’attacher les services de cet ailier offensif fulgurant. Le journaliste spécialisé dans les transferts n’a toutefois pas révélé le montant de l’indemnité de transfert proposée.
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Un transfert spectaculaire se profile : le FC Barcelone vise Karim Adeyemi, actuellement sous contrat avec le BVB
Selon les dernières informations, le Barça serait le seul club pour lequel le joueur de 24 ans accepterait de quitter le BVB cet été. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent, les Catalans attendant toujours une réponse de Dortmund. D’après le journal Marca, Adeyemi aurait déjà trouvé un accord avec les Blaugrana sur l’ensemble des modalités contractuelles. Le BVB réclamerait environ 50 millions d’euros pour laisser partir l’international allemand.
Selon Bild, les discussions entre le BVB et l’attaquant – désormais représenté par le célèbre agent Jorge Mendes – au sujet d’une prolongation au-delà de 2027 sont « vouées à l’échec », les deux parties étant « à des années-lumière » l’une de l’autre. L’attaquant percevrait actuellement environ 6,5 millions d’euros par an et réclamerait plus de dix millions ainsi qu’une clause libératoire en cas de prolongation.
Des prétentions que les dirigeants du BVB, peu enclins à les satisfaire, jugent excessives au regard de la volatilité des performances du joueur, auteur de onze sélections avec l’équipe d’Allemagne. Selon le Ruhr Nachrichten, des « tensions » ont émergé ces dernières semaines au sein de la direction du club, les discussions avec l’entourage d’Adeyemi étant au point mort.
- Getty Images Sport
Adeyemi formule une exigence auprès du BVB lors des négociations : « J'ai reçu un signal clair de la part du club »
Adeyemi avait lui-même qualifié ces événements de « fables » début juin.
« Je ne suis en principe presque jamais les médias. Mais on m’envoie sans cesse des articles ou des déclarations faisant état de discussions ou de négociations au point mort – notamment en raison de prétendues exigences salariales qui, malheureusement, n’ont pas été présentées correctement », a-t-il déclaré dans une interview accordée au WAZ.
« J’ai très souvent affiché mon attachement au Borussia Dortmund et j’ai toujours souligné ce que j’apprécie dans ce club et à quel point je m’y investis corps et âme. » Arrivé en 2022 en provenance du RB Salzbourg, l’international allemand se voit bien rester au BVB, mais il n’exclut pas un départ.
« Ce qui m’importe avant tout, c’est de recevoir un signal clair de la part du club – quelle que soit la décision finale », a-t-il ajouté : « Si on me dit franchement quels sont les projets, je l’accepterai toujours. La vie continue, ma carrière est encore très longue et j’ai encore beaucoup de projets. »
- AFP
Au Borussia Dortmund, sous les ordres de Niko Kovac, Adeyemi n’est plus un titulaire depuis longtemps.
Depuis les révélations sur des négociations houleuses et les déclarations d’Adeyemi, son départ cet été est jugé très probable : le Borussia Dortmund ne peut se permettre de perdre un joueur de son calibre sans indemnité dans un an.
Pourtant, l’ailier n’était plus un titulaire indiscutable sous les ordres de Niko Kovač : 28 apparitions en Bundesliga pour une moyenne de 42 minutes par match, et seulement quatre buts inscrits toutes compétitions confondues (championnat et Ligue des champions) au cours de l’année civile 2026.
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