Un transfert spectaculaire se profile : le FC Barcelone vise Karim Adeyemi, actuellement sous contrat avec le BVB

Selon les dernières informations, le Barça serait le seul club pour lequel le joueur de 24 ans accepterait de quitter le BVB cet été. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent, les Catalans attendant toujours une réponse de Dortmund. D’après le journal Marca, Adeyemi aurait déjà trouvé un accord avec les Blaugrana sur l’ensemble des modalités contractuelles. Le BVB réclamerait environ 50 millions d’euros pour laisser partir l’international allemand.

Selon Bild, les discussions entre le BVB et l’attaquant – désormais représenté par le célèbre agent Jorge Mendes – au sujet d’une prolongation au-delà de 2027 sont « vouées à l’échec », les deux parties étant « à des années-lumière » l’une de l’autre. L’attaquant percevrait actuellement environ 6,5 millions d’euros par an et réclamerait plus de dix millions ainsi qu’une clause libératoire en cas de prolongation.

Des prétentions que les dirigeants du BVB, peu enclins à les satisfaire, jugent excessives au regard de la volatilité des performances du joueur, auteur de onze sélections avec l’équipe d’Allemagne. Selon le Ruhr Nachrichten, des « tensions » ont émergé ces dernières semaines au sein de la direction du club, les discussions avec l’entourage d’Adeyemi étant au point mort.