Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, le BVB a pris contact avec l’ailier sénégalais Ibrahim Mbaye pour s’informer de sa situation au sein du Paris Saint-Germain.
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Un transfert spectaculaire se profile : le BVB aurait contacté un joueur du PSG actuellement à la Coupe du monde
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Mbaye, qui a pris part aux quatre rencontres du Sénégal lors de la Coupe du monde et inscrit son unique but du tournoi contre la France lors du premier match de groupe, est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028.
En championnat, l’attaquant de 18 ans est déjà régulièrement aligné (998 minutes, trois buts, deux passes décisives), mais en Ligue des champions il a été écarté dès les phases à élimination directe. Mbaye pourrait donc chercher une opportunité lors du mercato estival afin d’obtenir encore plus de temps de jeu, même au plus haut niveau.
Le PSG pourrait donc accepter de le céder en prêt afin de lui offrir ce temps de jeu. Selon nos informations, plusieurs clubs se sont déjà manifestés, au-delà du BVB, et Aston Villa, futur port d’attache probable de Johan Manzambi, figurerait parmi les prétendants.
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Transferts du BVB : l’avenir de Guirassy, toujours en suspens, crée un effet « embouteillage »
Au BVB, le directeur sportif Lars Ricken a récemment promis « un, deux, trois très bons transferts » à conclure avant la clôture du mercato. Dans cette optique, Fisnik Asllani, dont la clause libératoire chez TSG Hoffenheim est activable, et Nicolo Tresoldi, actuellement au Club de Bruges, sont considérés comme des cibles prioritaires.
Mais Leipzig s’immisce dans le dossier Asllani, profitant des incertitudes internes liées à l’avenir de Serhou Guirassy. Le départ de Karim Adeyemi vers le FC Barcelone semble désormais acquis ; seul le timing reste à définir. Dans ce contexte, Mbaye pourrait prendre sa place sur l’aile.
Selon les dernières informations, le BVB s’apprête à recruter Karetsas pour succéder à Julian Brandt.
Dans le même temps, Asllani ne semble plus envisager un transfert à Dortmund. Un accord aurait été trouvé avec Tresoldi, jeune espoir de la DFB, mais le joueur privilégierait un départ en Serie A. L’AS Rome était considérée comme la grande favorite, toutefois, même dans la Ville éternelle, plusieurs dominos doivent encore tomber sous la forme de ventes de joueurs.
Le troisième « très bon transfert » du BVB, auquel Ricken aurait pu faire référence dans son énumération, est quant à lui considéré comme tout à fait probable. Konstantinos Karetsas, pressenti pour succéder à Julian Brandt, arriverait du KRC Genk. D’après Sky, un accord serait déjà trouvé avec le meneur de jeu, mais le montant du transfert reste à finaliser : Genk réclame 35 millions d’euros, tandis que le BVB n’en proposerait que 30.
Pour l’instant, le BVB a déjà enregistré trois renforts de premier plan, tous très jeunes : le défenseur central Joane Gadou, le latéral gauche Kaua Prates et le milieu de terrain Justin Lerma, tandis que des joueurs expérimentés comme Niklas Süle (fin de carrière), Julian Brandt (contrat expiré) et Salih Özcan (Beşiktaş) ont quitté le club.
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