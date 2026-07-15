Un transfert spectaculaire se profile : le BVB aurait contacté un joueur du PSG actuellement à la Coupe du monde

Mbaye, qui a pris part aux quatre rencontres du Sénégal lors de la Coupe du monde et inscrit son unique but du tournoi contre la France lors du premier match de groupe, est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028.

En championnat, l’attaquant de 18 ans est déjà régulièrement aligné (998 minutes, trois buts, deux passes décisives), mais en Ligue des champions il a été écarté dès les phases à élimination directe. Mbaye pourrait donc chercher une opportunité lors du mercato estival afin d’obtenir encore plus de temps de jeu, même au plus haut niveau.

Le PSG pourrait donc accepter de le céder en prêt afin de lui offrir ce temps de jeu. Selon nos informations, plusieurs clubs se sont déjà manifestés, au-delà du BVB, et Aston Villa, futur port d’attache probable de Johan Manzambi, figurerait parmi les prétendants.