Ce qui rend l'histoire de Jesus intéressante, c'est qu'il n'a pas traité Ronaldo comme un joueur dont la place serait intouchable. Au contraire, il a pris une décision technique claire en le maintenant sur le banc des remplaçants, avant de sortir pour affirmer qu'aucun joueur ne pouvait changer ses idées.

Ce message revêt une signification importante, car Ronaldo a eu l'habitude, durant de longues années, d'être au cœur des projets dans lesquels il évoluait. Mais Jesus a montré que le nom d'un joueur et son statut ne garantissent pas nécessairement une participation, et que l'entraîneur est prêt à prendre une décision susceptible de contrarier la star s'il la juge adaptée à l'équipe.

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Et si cette décision s'est produite avec le Portugal, la question qui s'impose au sein d'Al-Nassr est la suivante : est-il devenu plus facile pour n'importe quel entraîneur de prendre la même décision avec Ronaldo ?

C'est précisément ici que la démarche de Jesus pourrait être plus lourde de conséquences qu'un simple différend au sein de la sélection, car elle a brisé une barrière psychologique qui subsistait autour de l'idée de placer Ronaldo sur le banc des remplaçants, et elle a prouvé que cette décision est possible si l'entraîneur possède l'audace suffisante pour en assumer les conséquences.