La décision de Jorge Jesus d'écarter Cristiano Ronaldo du onze de départ de la sélection du Portugal n'a pas été un simple changement tactique passager. La scène, qui s'est terminée par la colère de la star portugaise puis son départ du rassemblement, a ouvert la porte à des questions bien plus vastes que les seules frontières de la sélection, d'autant que Jesus est l'homme même qui a vécu avec Ronaldo l'une des périodes de réussite les plus marquantes à Al-Nassr, en Arabie saoudite.
Quelques mois seulement après que les deux hommes ont célébré titres et victoires à Riyad, Jesus est devenu l'entraîneur qui décide de placer Ronaldo sur le banc des remplaçants, puis d'affirmer que la star portugaise ne le fera pas changer d'idées ni de décisions.
Si la crise paraît en apparence liée à la sélection, son écho pourrait bien parvenir jusqu'à Al-Nassr, surtout si l'audace de Jesus se transforme en précédent dont pourrait profiter l'actuel entraîneur du club, l'Australien Ange Postecoglou.