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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Un séisme transcontinental : Jesus a-t-il écrit la fin de Ronaldo avec Al-Nassr ?

FEATURES
Analysis
C. Ronaldo
J. Jesus
Danemark vs Portugal
Danemark
Portugal
UEFA Nations League A
Portugal
Danemark

Coup dur !

La décision de Jorge Jesus d'écarter Cristiano Ronaldo du onze de départ de la sélection du Portugal n'a pas été un simple changement tactique passager. La scène, qui s'est terminée par la colère de la star portugaise puis son départ du rassemblement, a ouvert la porte à des questions bien plus vastes que les seules frontières de la sélection, d'autant que Jesus est l'homme même qui a vécu avec Ronaldo l'une des périodes de réussite les plus marquantes à Al-Nassr, en Arabie saoudite.

Quelques mois seulement après que les deux hommes ont célébré titres et victoires à Riyad, Jesus est devenu l'entraîneur qui décide de placer Ronaldo sur le banc des remplaçants, puis d'affirmer que la star portugaise ne le fera pas changer d'idées ni de décisions.

Si la crise paraît en apparence liée à la sélection, son écho pourrait bien parvenir jusqu'à Al-Nassr, surtout si l'audace de Jesus se transforme en précédent dont pourrait profiter l'actuel entraîneur du club, l'Australien Ange Postecoglou.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Jesus ouvre la porte : Ronaldo en paie le prix

    Ce qui rend l'histoire de Jesus intéressante, c'est qu'il n'a pas traité Ronaldo comme un joueur dont la place serait intouchable. Au contraire, il a pris une décision technique claire en le maintenant sur le banc des remplaçants, avant de sortir pour affirmer qu'aucun joueur ne pouvait changer ses idées.

    Ce message revêt une signification importante, car Ronaldo a eu l'habitude, durant de longues années, d'être au cœur des projets dans lesquels il évoluait. Mais Jesus a montré que le nom d'un joueur et son statut ne garantissent pas nécessairement une participation, et que l'entraîneur est prêt à prendre une décision susceptible de contrarier la star s'il la juge adaptée à l'équipe.

    À lire également : un accord non respecté, 4 scènes entre Ronaldo et Jesus qui ont déclenché la crise

    Et si cette décision s'est produite avec le Portugal, la question qui s'impose au sein d'Al-Nassr est la suivante : est-il devenu plus facile pour n'importe quel entraîneur de prendre la même décision avec Ronaldo ?

    C'est précisément ici que la démarche de Jesus pourrait être plus lourde de conséquences qu'un simple différend au sein de la sélection, car elle a brisé une barrière psychologique qui subsistait autour de l'idée de placer Ronaldo sur le banc des remplaçants, et elle a prouvé que cette décision est possible si l'entraîneur possède l'audace suffisante pour en assumer les conséquences.

  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Postecoglou face au test le plus difficile

    Ange Postecoglou n'a pas encore donné l'impression d'avoir besoin de lancer une nouvelle bataille avec Ronaldo, mais les circonstances de la saison pourraient le placer devant une décision similaire à un moment donné, surtout si la star portugaise continue d'afficher un niveau en décalage avec l'ampleur des attentes.

    Ronaldo n'a pas encore livré le visage escompté avec Al-Nassr, que ce soit sur le plan national ou dans les compétitions asiatiques, ce qui fait de sa participation permanente un sujet de débat tactique, en particulier compte tenu des idées différentes de Postecoglou et des exigences de son système.

    Et si l'entraîneur australien parvenait à la conviction que l'équipe a besoin d'autres solutions dans certains matches, placer Ronaldo sur le banc des remplaçants ne serait pas une décision aussi impossible qu'elle le paraissait auparavant.

    Jesus a brisé cette barrière et prouvé que le nom de Ronaldo ne confère pas à son porteur une immunité totale face aux décisions tactiques.

    Mais le problème est qu'une telle décision au sein d'Al-Nassr ne passerait pas avec le même calme que lors d'un match international, car il s'agit ici d'un contrat colossal, d'une star mondiale et d'un projet entier bâti autour de sa présence.

  • Le banc de touche pourrait déclencher l'explosion

    Si Postecoglou décide d'écarter Ronaldo du onze de départ à plus d'une reprise, la situation pourrait rapidement passer d'une décision tactique à une véritable crise, surtout si le joueur a le sentiment que son rôle au sein de l'équipe commence à décliner.

    Ronaldo n'a pas besoin de beaucoup de préambules pour exprimer sa colère lorsqu'il n'est pas convaincu par une décision technique, et la récente expérience du Portugal a montré l'ampleur de la tension qui peut naître lorsque le désir du joueur entre en collision avec la vision de l'entraîneur.

    C'est pourquoi reléguer Ronaldo sur le banc des remplaçants pourrait n'être que la première étincelle. Si le joueur accepte la décision et la gère avec professionnalisme, l'affaire pourrait se régler sur le terrain. Mais si elle se transforme en confrontation directe, Al-Nassr pourrait se retrouver face à une crise plus grave qu'une simple absence d'un joueur dans la composition.

    Le plus préoccupant est qu'Al-Nassr ne peut pas simplement traiter Ronaldo comme un joueur dont on peut se passer par une décision rapide, car sa présence est liée à un contrat colossal et à un grand projet sportif et commercial, ce qui rend toute démarche visant à mettre fin à la relation extrêmement complexe.

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  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAININGAFP

    200 millions d'euros : le contrat, principal obstacle

    Même si Al-Nassr parvenait à un moment donné à la décision de se séparer de Ronaldo, la question ne serait pas simple sur le plan financier. Les rapports qui circulent indiquent que la star portugaise perçoit un salaire annuel colossal proche de 200 millions d'euros, ce qui fait de la résiliation du contrat ou de la fin de la relation entre les deux parties un dossier extrêmement complexe.

    Par conséquent, placer Ronaldo sur le banc des remplaçants est une chose, mettre fin à sa relation avec Al-Nassr en est une tout autre. La première est une décision technique que l'entraîneur peut prendre, tandis que la seconde nécessite des calculs financiers, juridiques et administratifs qui pourraient rendre le scénario bien plus difficile.

    C'est là que réside le paradoxe : Jesus a peut-être ouvert la porte à une idée que personne n'osait avancer facilement, à savoir que Ronaldo pourrait s'asseoir sur le banc des remplaçants si son état ne correspond pas à la vision de l'entraîneur. Mais transformer cette idée en une véritable fin de la relation entre Ronaldo et Al-Nassr nécessite bien plus qu'une décision technique.

    C'est pourquoi la crise du Portugal pourrait ne pas être une simple histoire transcontinentale comme elle en a l'air, mais un moment ayant révélé qu'une nouvelle phase pourrait commencer dans la gestion de Ronaldo.

    Et si Postecoglou décidait d'emprunter le même chemin, la balle serait dans le camp de la star portugaise : soit répondre sur le terrain et s'imposer à nouveau, soit entrer dans un affrontement qui pourrait placer son avenir avec Al-Nassr devant son plus grand test depuis son arrivée à Riyad.

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