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« Un nouveau monde » : Cesc Fabregas prêt pour les débuts historiques de Côme en Ligue des champions
Une ascension rapide offre la qualification
Como a décroché une qualification historique pour la Ligue des champions après avoir terminé quatrième de Serie A la saison dernière, couronnant une ascension remarquable depuis son retour dans l'élite italienne en 2024. L'équipe a progressé à une vitesse extraordinaire sous les ordres de Fabregas et se prépare désormais à affronter les cadors installés du football européen. L'entraîneur espagnol reste catégorique : son équipe restera fidèle aux principes offensifs qui l'ont propulsée parmi l'élite.
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Un calendrier chargé présente des obstacles
Dans un entretien accordé à TNT Sports, Fabregas est revenu sur l'ascension rapide du club tout en reconnaissant les immenses exigences physiques et émotionnelles qui attendent son jeune effectif sur la plus grande scène européenne. Il a déclaré : « Le défi, c'est que lorsque, par exemple, vous allez au Parc des Princes ou au Bernabeu, et que vous jouez, émotionnellement, pour les jeunes joueurs, c'est épuisant.
« 85 % de l'équipe n'a jamais joué en Ligue des champions et aussi, comment allons-nous nous adapter au fait de jouer un mercredi soir dans l'un des plus grands stades du monde, où l'intensité est si élevée, puis, trois jours plus tard, il faut revenir.
« Ensuite, il faut préparer le match en une journée, récupérer, se déplacer là où vous jouez le samedi et rivaliser au même niveau. À cela, je ne peux pas répondre. Nous ne l'avons jamais fait en tant que staff. 85 % des joueurs n'ont jamais été impliqués dans une situation de ce genre. Le club n'a jamais été dans une situation comme celle-ci.
« Les supporters non plus n'ont jamais été dans une situation comme celle-ci. Donc, c'est un nouveau monde, mais encore une fois, nous le prenons comme une expérience incroyable, comme une opportunité incroyable pour nous tous ensemble, et je suis sûr que nous serons au niveau. »
Des principes courageux dictent l’approche
Fabregas a écarté l’idée de compromettre son identité face aux géants européens, en insistant sur le fait que la mentalité audacieuse établie durant les années en Serie B devait rester intacte : « Nous savons très clairement comment nous voulons jouer, ce que nous voulons faire.
« Bien sûr, parfois, il faut s’adapter à telle ou telle équipe, mais si nous perdons, nous perdons. En revanche, nous ne changeons pas notre modèle, nos principes, notre manière de jouer, parce qu’il nous a fallu beaucoup de temps pour construire cela.
« Quand vous jouez contre les grands, vous devez jouer comme un grand », a-t-il ajouté. « Vous devez défendre comme un grand, vous devez attaquer comme un grand, vous devez avoir le ballon comme un grand. Pour nous, ce ne sera pas un problème. Ensuite, nous serons meilleurs ou moins bons. Nous gagnerons, nous perdrons.
« Mais je veux seulement que l’équipe joue avec de la personnalité, avec du courage et sans se sentir inférieure. Si nous perdons, c’est parce qu’ils sont meilleurs que nous. Mais pas parce que nous refusons de jouer comme nous le pouvons, ou [de la manière] dont nous voulons jouer. »
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Le recrutement estival renforce l’effectif
Comme a renforcé son secteur défensif avant sa toute première campagne de Ligue des champions en recrutant Trevoh Chalobah en provenance de Chelsea pour 30 millions d'euros (25,6 M£). Le club italien a également fait venir Adrian Lahdo, Mattia Liberali, Luis Milla et Andres Cuenca, en plus des prêts de Yan Couto et Kaiki Bruno. La Ligue des champions débute officiellement le mardi 8 septembre.
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