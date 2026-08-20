« Un nouveau monde » : Cesc Fabregas prêt pour les débuts historiques de Côme en Ligue des champions

Dans un entretien accordé à TNT Sports, Fabregas est revenu sur l'ascension rapide du club tout en reconnaissant les immenses exigences physiques et émotionnelles qui attendent son jeune effectif sur la plus grande scène européenne. Il a déclaré : « Le défi, c'est que lorsque, par exemple, vous allez au Parc des Princes ou au Bernabeu, et que vous jouez, émotionnellement, pour les jeunes joueurs, c'est épuisant.

« 85 % de l'équipe n'a jamais joué en Ligue des champions et aussi, comment allons-nous nous adapter au fait de jouer un mercredi soir dans l'un des plus grands stades du monde, où l'intensité est si élevée, puis, trois jours plus tard, il faut revenir.

« Ensuite, il faut préparer le match en une journée, récupérer, se déplacer là où vous jouez le samedi et rivaliser au même niveau. À cela, je ne peux pas répondre. Nous ne l'avons jamais fait en tant que staff. 85 % des joueurs n'ont jamais été impliqués dans une situation de ce genre. Le club n'a jamais été dans une situation comme celle-ci.

« Les supporters non plus n'ont jamais été dans une situation comme celle-ci. Donc, c'est un nouveau monde, mais encore une fois, nous le prenons comme une expérience incroyable, comme une opportunité incroyable pour nous tous ensemble, et je suis sûr que nous serons au niveau. »