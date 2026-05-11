Un ancien entraîneur adjoint de Manchester United critique sévèrement Memphis Depay

En 2015, après s’être imposé au PSV et avoir remporté le Soulier d’or de l’Eredivisie, Memphis est recruté par Manchester United pour 34 millions d’euros. Présenté comme un diamant brut nécessitant encore un peu de polissage, il attise la curiosité de ceux qui se demandent ce qu’il peut montrer en Premier League.

La réalité s’est avérée bien moins reluisante : lors de son premier exercice outre-Manche, il n’a inscrit que sept buts, dont seulement deux en Premier League. En janvier 2017, sous l’ère José Mourinho, il a été cédé à l’Olympique lyonnais, entraînant une perte financière et sportive pour United.

En France, il sort du creux de la vague et retrouve son efficacité. Sans surprise, le FC Barcelone le recrute donc gratuitement en 2021. Quelques semaines plus tard, le départ de Lionel Messi du Spotify Camp Nou place immédiatement une pression considérable sur ses épaules. Il ne reste qu’une saison pleine en Catalogne, puis part pour dix-huit mois à l’Atlético de Madrid avant de s’envoler vers l’Amérique du Sud.

Devenu chouchou du public à Corinthians, il s’appuie sur ses qualités techniques et un répertoire de feintes adaptées au football brésilien, tout en savourant le style de vie festif de São Paulo.