René Meulensteen compare Memphis Depay à Bruno Fernandes et souligne les lacunes de l’ancien attaquant de Manchester United. Meulensteen a travaillé quelque temps comme entraîneur adjoint à Old Trafford sous les ordres de Sir Alex Ferguson.
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Un ancien entraîneur adjoint de Manchester United critique sévèrement Memphis Depay
En 2015, après s’être imposé au PSV et avoir remporté le Soulier d’or de l’Eredivisie, Memphis est recruté par Manchester United pour 34 millions d’euros. Présenté comme un diamant brut nécessitant encore un peu de polissage, il attise la curiosité de ceux qui se demandent ce qu’il peut montrer en Premier League.
La réalité s’est avérée bien moins reluisante : lors de son premier exercice outre-Manche, il n’a inscrit que sept buts, dont seulement deux en Premier League. En janvier 2017, sous l’ère José Mourinho, il a été cédé à l’Olympique lyonnais, entraînant une perte financière et sportive pour United.
En France, il sort du creux de la vague et retrouve son efficacité. Sans surprise, le FC Barcelone le recrute donc gratuitement en 2021. Quelques semaines plus tard, le départ de Lionel Messi du Spotify Camp Nou place immédiatement une pression considérable sur ses épaules. Il ne reste qu’une saison pleine en Catalogne, puis part pour dix-huit mois à l’Atlético de Madrid avant de s’envoler vers l’Amérique du Sud.
Devenu chouchou du public à Corinthians, il s’appuie sur ses qualités techniques et un répertoire de feintes adaptées au football brésilien, tout en savourant le style de vie festif de São Paulo.
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N’aurait-il pas dû aller plus loin dans sa carrière, notamment en intégrant un grand club européen ? Interrogé sur le sujet, l’ancien entraîneur adjoint de Manchester United, René Meulensteen, a confié en exclusivité à GOAL : « Oui, je le pense. Mais cela ne m’étonne pas vraiment qu’il n’y soit pas parvenu. Je ne suis pas sûr qu’il possède cette mentalité d’acier affichée par Bruno Fernandes. La volonté de se donner à fond à chaque entraînement, à chaque match. Je ne pense pas que Memphis ait ça.
« Ses performances ont toujours été en dents de scie : parfois solides, puis il déçoit à nouveau. Or, dans un grand club comme Manchester United, il faut donner le meilleur à chaque match », conclut l’ancien adjoint de Ferguson.
José Mourinho, qui a mis fin au passage tumultueux de Memphis Depay à Manchester United, avait déjà expliqué pourquoi l’attaquant aux talents naturels n’avait pas réussi sous ses ordres : « J’ai lu quelque part que Wayne Rooney racontait que Memphis se rendait à un match de réserve pour jouer avec les jeunes, et qu’il était arrivé là-bas dans une grosse Rolls-Royce, coiffé de son chapeau de cow-boy. C’était tout à fait Memphis. »
« Un type sympa, vraiment un type sympa », a immédiatement ajouté l’entraîneur de Benfica. « Un bon professionnel. C’est vraiment un bon professionnel. Les gens peuvent le regarder et penser que c’est encore un fêtard. »
« Souvent, ces joueurs rejoignent trop tôt les plus grands clubs, avant d’être prêts à affronter la concurrence interne et à accepter de ne pas toujours jouer. Ils évoluent alors aux côtés de joueurs fantastiques qui disputent la même place dans l’équipe. Ils perdent un peu le sens des réalités et se comportent de manière puérile, comme cela s’est produit avec Memphis », conclut Mourinho en repensant à sa collaboration avec l’attaquant néerlandais.
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Memphis s’est forgé une carapace face aux critiques. Il veut jouer le sourire aux lèvres, aux côtés de son ancien coéquipier à United, Jesse Lingard. Surtout, il entend divertir un public qui déboursé une somme importante pour le voir évoluer sur la pelouse.
Malgré tout, Memphis a porté les couleurs de plusieurs grands clubs et, à l’aube de la dernière partie de sa carrière, il vise un nouveau défi : disputer une nouvelle Coupe du monde.