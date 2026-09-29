L’Angleterre est arrivée dans la capitale tchèque sous une certaine pression après une défaite 3-2 contre l’Espagne à Wembley, et les premiers échanges ont laissé penser qu’elle allait encore vivre une soirée compliquée.

Les hôtes ont débuté avec intensité, obligeant James Trafford à réaliser un arrêt précoce, mais le match a basculé de manière décisive à la 25e minute. Pavel Sulc, sans doute l’élément le plus créatif de la Tchéquie, a été expulsé après une vérification du VAR pour un dangereux tacle haut sur le milieu de terrain anglais Elliot Anderson. L’arbitre Halil Umut Meler avait d’abord brandi un carton jaune, mais après avoir été invité à consulter le moniteur au bord du terrain, il a alourdi la sanction en carton rouge direct, laissant l’équipe à domicile face à une montagne à gravir pendant les 65 minutes restantes.

Malgré leur supériorité numérique, l’Angleterre a dû faire preuve de patience pour venir à bout d’un bloc défensif tenace. Morgan Rogers s’est montré le plus dangereux en première période lorsque sa tentative en pivot a trouvé les montants, tandis que Gordon a continué d’apparaître comme la principale menace offensive des visiteurs. L’ancien ailier de Newcastle, qui affiche une forme exceptionnelle avec sa sélection, a constamment cherché à combiner avec Lewis Hall sur le flanc gauche.