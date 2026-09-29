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Trop facile pour l’Angleterre ! Anthony Gordon et Harry Kane propulsent l’Angleterre face à une Tchéquie réduite à dix
Le carton rouge de Sulc change la physionomie à Prague
L’Angleterre est arrivée dans la capitale tchèque sous une certaine pression après une défaite 3-2 contre l’Espagne à Wembley, et les premiers échanges ont laissé penser qu’elle allait encore vivre une soirée compliquée.
Les hôtes ont débuté avec intensité, obligeant James Trafford à réaliser un arrêt précoce, mais le match a basculé de manière décisive à la 25e minute. Pavel Sulc, sans doute l’élément le plus créatif de la Tchéquie, a été expulsé après une vérification du VAR pour un dangereux tacle haut sur le milieu de terrain anglais Elliot Anderson. L’arbitre Halil Umut Meler avait d’abord brandi un carton jaune, mais après avoir été invité à consulter le moniteur au bord du terrain, il a alourdi la sanction en carton rouge direct, laissant l’équipe à domicile face à une montagne à gravir pendant les 65 minutes restantes.
Malgré leur supériorité numérique, l’Angleterre a dû faire preuve de patience pour venir à bout d’un bloc défensif tenace. Morgan Rogers s’est montré le plus dangereux en première période lorsque sa tentative en pivot a trouvé les montants, tandis que Gordon a continué d’apparaître comme la principale menace offensive des visiteurs. L’ancien ailier de Newcastle, qui affiche une forme exceptionnelle avec sa sélection, a constamment cherché à combiner avec Lewis Hall sur le flanc gauche.
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Gordon poursuit sa série en forme pour débloquer la situation
L’Angleterre n’a pas eu à attendre longtemps après la pause pour trouver l’ouverture. À peine deux minutes après le début de la seconde période, Trent Alexander-Arnold, titularisé pour la première fois depuis l’arrivée de Tuchel, a adressé un centre caractéristique depuis le côté droit qui a trouvé Gordon dans la surface. L’attaquant du FC Barcelone a ajusté son corps pour reprendre le ballon d’une tête plongeante qui a terminé dans le petit filet, inscrivant ainsi son troisième but consécutif avec la sélection nationale.
Déjà buteur auparavant contre deux poids lourds, l’Espagne et l’Argentine, Gordon a confirmé par sa finition clinique son importance croissante dans l’attaque de l’Angleterre, qui cherchait alors à prendre un contrôle total des débats.
Ce but a ouvert la voie à une longue période de domination anglaise, les visiteurs affichant 67 % de possession tout en faisant circuler le ballon avec facilité face à dix joueurs épuisés. Hall a failli doubler la mise peu après l’ouverture du score à la suite d’un échange fluide avec Gordon, mais sa tentative est passée de peu à côté du poteau. La défense tchèque éprouvait visiblement des difficultés à faire face à la variété des attaques anglaises, et elle a eu de la chance de ne pas concéder un but contre son camp lorsque le capitaine Ladislav Krejci a involontairement dévié un centre à ras de terre sur son propre montant.
Kane met les siens à l’abri grâce à une frappe clinique
Le résultat a finalement été définitivement scellé à la 69e minute par une source familière. Après une passe pénétrante d’Eberechi Eze vers Rogers, le ballon est revenu idéalement sur Harry Kane dans la surface de réparation. Le buteur du Bayern Munich n’avait pas besoin d’une seconde invitation, se stabilisant avant de décocher une frappe précise du gauche dans le petit filet opposé.
Il s’agissait du 87e but de Kane en sélection lors de sa 123e apparition, ce qui a encore renforcé son record de meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre. Cette réalisation a essentiellement mis fin au suspense, permettant à Tuchel de faire tourner son effectif et d’offrir du temps de jeu aux joueurs plus en retrait dans les dernières minutes du match.
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La solidité défensive offre une base à Tuchel
L’aspect peut-être le plus satisfaisant pour Tuchel a été le clean sheet, le premier de l’Angleterre en sept matches. L’Angleterre s’était montrée inhabituellement perméable lors de ses récentes sorties, encaissant 13 buts lors de ses six précédents matches, mais la charnière défensive composée de Marc Guehi et Trevoh Chalobah a semblé globalement peu inquiétée à Prague.
Si le carton rouge a sans aucun doute facilité leur tâche, la discipline structurelle affichée par l’arrière-garde a constitué une nette amélioration. L’entrée en jeu tardive de Rio Ngumoha a également apporté une note historique, puisqu’il est devenu le plus jeune joueur à disputer un match de compétition avec l’Angleterre depuis Jude Bellingham en 2021.
Au coup de sifflet final, l’Angleterre pouvait se féliciter du travail accompli, ce qui lui permet de remonter à la deuxième place du groupe A3, derrière l’Espagne, leader. L’attention se tourne désormais vers le déplacement de samedi en Croatie, où une nouvelle victoire la placerait en bonne position pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations.
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