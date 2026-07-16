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Trevoh Chalobah va retrouver Cesc Fàbregas : Como a devancé Crystal Palace et l'Inter pour recruter le défenseur de Chelsea
Fabregas a réussi à attirer son homme
La campagne de recrutement offensive de Côme ne montre aucun signe de ralentissement, alors que le club est sur le point de conclure un accord avec Chalobah, issu du centre de formation de Chelsea. Le club italien, emmené par Fabregas, s’est tourné vers ce défenseur polyvalent pour consolider sa défense après son exploit historique de la saison dernière : une quatrième place en Serie A qui lui a permis de décrocher sa place en Ligue des champions.
Ce transfert représente un coup de maître pour les Lariani, qui ont réussi à convaincre le joueur de 27 ans que son avenir se trouve au Stadio Giuseppe Sinigaglia. Selon Sky Sport Italia, après des semaines de spéculations concernant son départ de Stamford Bridge, un accord d’un montant de base de 35 millions d’euros, primes comprises, serait désormais à portée de main.
Le défenseur polyvalent, qui a intégré l’équipe première des Blues en 2018 et a côtoyé Fabregas pendant une saison (sans jamais partager le terrain en match officiel), s’apprête donc à retrouver l’ancien Gunner en Serie A.
- AFP
Battre les poids lourds de la compétition
La course à la signature de Chalobah n’a rien eu d’une simple formalité, plusieurs clubs européens de premier plan ayant surveillé sa situation. Si l’Inter admirait l’Anglais depuis longtemps, les Nerazzurri ont finalement reculé devant l’évaluation fixée par la direction des Blues, laissant le champ libre à Como.
Crystal Palace s’était aussi vivement intéressé à la possibilité de conserver le défenseur en Premier League, suite à son prêt à Selhurst Park durant l’exercice 2024-2025, au cours duquel il avait disputé 14 matches et inscrit trois buts avant que Chelsea ne le rappelle en cours de saison. Le président de Como, Mirwan Suwarso, a reconnu que le club avait mené une opération ciblée, indiquant avoir consulté d’autres dirigeants italiens pour sonder le marché avant de passer à l’action.
Suwarso s'exprime sur les négociations
Évoquant l’intensité du marché des transferts, Suwarso a offert un aperçu rare de la philosophie du club dans la course au joueur de Chelsea, sous contrat à Stamford Bridge jusqu’en 2028, avec une option pour une année supplémentaire. Il a révélé avoir échangé par téléphone avec le président d’un club rival au sujet de la concurrence sur les talents anglais, illustrant la démarche singulière du club en Serie A.
« Les médias ont évoqué notre rivalité avec un autre club italien pour un joueur anglais », a déclaré Suwarso. « Je me suis dit : pourquoi ne pas simplement appeler le président de l’autre club pour lui dire : “Si tu le veux, prends-le, on se retire. Mais si tu l’achètes, donne-moi l’un des tiens…” Il m’a répondu : “Merci pour ton appel, j’apprécie, on te tiendra au courant.” »
- Getty Images Sport
Une nouvelle ère s’ouvre pour le défenseur des Blues.
Pour Chalobah, ce transfert en Italie marque un nouveau départ après avoir été marginalisé au sein de l’équipe première à Londres. Et ce, malgré sa régularité lorsqu’il était aligné : il a disputé 47 matches toutes compétitions confondues pour Chelsea la saison dernière, inscrivant trois buts, alors que l’équipe terminait dixième du championnat.
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