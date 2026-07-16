La campagne de recrutement offensive de Côme ne montre aucun signe de ralentissement, alors que le club est sur le point de conclure un accord avec Chalobah, issu du centre de formation de Chelsea. Le club italien, emmené par Fabregas, s’est tourné vers ce défenseur polyvalent pour consolider sa défense après son exploit historique de la saison dernière : une quatrième place en Serie A qui lui a permis de décrocher sa place en Ligue des champions.

Ce transfert représente un coup de maître pour les Lariani, qui ont réussi à convaincre le joueur de 27 ans que son avenir se trouve au Stadio Giuseppe Sinigaglia. Selon Sky Sport Italia, après des semaines de spéculations concernant son départ de Stamford Bridge, un accord d’un montant de base de 35 millions d’euros, primes comprises, serait désormais à portée de main.

Le défenseur polyvalent, qui a intégré l’équipe première des Blues en 2018 et a côtoyé Fabregas pendant une saison (sans jamais partager le terrain en match officiel), s’apprête donc à retrouver l’ancien Gunner en Serie A.







