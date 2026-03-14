« Très honorable » : Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, surprend en faisant l'éloge de l'arbitre

La scène dans la surface de réparation autour de Diaz était loin d'être la seule action à avoir fait grand bruit samedi après-midi à la BayArena. Alors que le carton rouge infligé à l'attaquant du FCB Nicolas Jackson peu avant la mi-temps a été jugé justifié par tous, c'est surtout l'un des deux buts refusés au Bayern qui a suscité de vives discussions.

À l'heure de jeu, Harry Kane, qui venait d'entrer en jeu, avait bloqué du coude un long dégagement du gardien de Leverkusen, Blaswich. Diaz s'était alors emparé du ballon dans la surface de réparation du Bayer et avait servi Kane, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour égaliser. Après intervention du VAR, le but a toutefois été refusé, Dingert ayant jugé qu'il y avait eu une main de Kane.

Après le coup de sifflet final, Dingert a maintenu sa décision : « De ma position, je ne l'avais pas vu au premier abord. Le VAR m'a recommandé de revoir la perspective derrière le but. Et là, j'ai remarqué que le bras s'interposait légèrement dans la trajectoire du tir. Cela a déclenché la phase d'attaque et le Bayern a pu contrôler l'action. »

Au Bayern, on était d'un autre avis. « Pour moi, c'est clairement un but valable », a souligné Kompany, et le défenseur central Jonathan Tag a déclaré à Sky : « Pour moi, ce n'est pas une faute de main. Il se détourne, le bras n'est pas loin du corps. C'est donc pas une faute de main pour moi, mais l'arbitre en a décidé autrement. »

Si le Bayern a tout de même réussi à ramener un point de Leverkusen après avoir été mené dès le début du match (Aleix Garcia, 6e minute), c’est grâce au but de Diaz qui a permis d’égaliser à 1-1 à la 69e minute. Le Borussia Dortmund s’étant imposé 2-0 contre le FC Augsbourg au même moment, l’avance du FCB sur son plus proche poursuivant a fondu à neuf points. Il semble toutefois que le Bayern ait les mains sur son prochain titre de champion à huit journées de la fin.