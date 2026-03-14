Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a félicité l'arbitre Christian Dingert malgré le mécontentement suscité par certaines décisions controversées lors du match nul 1-1 contre le Bayer Leverkusen.
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« Très honorable » : Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, surprend en faisant l'éloge de l'arbitre
« On avait certes l'impression que tout ce qui était à 50/50 jouait contre nous », a déclaré Eberl après le match dans la zone mixte. Mais après un échange avec l'arbitre, le patron du Bayern s'est montré conciliant : « Je viens de parler avec l'arbitre, tout va bien, c'était un bon dialogue. »
Eberl a salué le fait que Dingert ait admis, après avoir revu les images, qu’il avait expulsé à tort Luis Diaz du Bayern pour une simulation présumée en lui infligeant un carton jaune-rouge : « C’est très honorable de sa part », a-t-il déclaré. « Pour lui, il était clair que c’était une simulation, mais il a maintenant vu les images et dit que ce n’était pas un carton jaune-rouge. »
À la 84e minute, Diaz avait dribblé le gardien de Leverkusen, Janis Blaswich, dans la surface de réparation et était tombé au sol. Dingert a interprété cette action sur le terrain comme une simulation et a renvoyé le Colombien au vestiaire prématurément avec un carton jaune-rouge. « Je ne veux pas plaider ici pour un penalty, mais ce n’est en aucun cas une simulation », s’était emporté le milieu de terrain du Bayern Joshua Kimmich sur DAZN. L’entraîneur Vincent Kompany s’était lui aussi indigné : « Personne dans le stade ne comprend pourquoi il a reçu un carton jaune-rouge. »
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Un carton jaune-rouge pour Luis Diaz ? Dietmar Hamann approuve la décision de l'arbitre
Dietmar Hamann, un ancien joueur du Bayern, a quant à lui pris le parti de Dingert. Pour l'expert de Sky, la décision de l'arbitre de considérer l'action de Diaz comme une simulation et de le sanctionner d'un carton jaune-rouge était « tout à fait compréhensible ».
Hamann a expliqué son point de vue en évoquant une évolution dans le football qui le dérange : « Ces derniers mois, voire ces dernières années, cette tendance à se jeter par terre s'est à nouveau immiscée dans le jeu, cette façon de se laisser tomber pour provoquer des penalties. Et il était grand temps d’y mettre un terme – même avec un avertissement, et même si c’est le deuxième et qu’il entraîne une expulsion. C’est pourquoi je soutiens pleinement l’arbitre ; pour moi, il a pris la bonne décision. »
Kompany était par ailleurs très contrarié de ne pas pouvoir compter sur Diaz pour le dernier match avant la trêve internationale. L'attaquant de 29 ans manquera le match à domicile contre l'Union Berlin samedi prochain en raison de sa suspension.
Même un but refusé à Harry Kane met le FC Bayern en rage
La scène dans la surface de réparation autour de Diaz était loin d'être la seule action à avoir fait grand bruit samedi après-midi à la BayArena. Alors que le carton rouge infligé à l'attaquant du FCB Nicolas Jackson peu avant la mi-temps a été jugé justifié par tous, c'est surtout l'un des deux buts refusés au Bayern qui a suscité de vives discussions.
À l'heure de jeu, Harry Kane, qui venait d'entrer en jeu, avait bloqué du coude un long dégagement du gardien de Leverkusen, Blaswich. Diaz s'était alors emparé du ballon dans la surface de réparation du Bayer et avait servi Kane, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour égaliser. Après intervention du VAR, le but a toutefois été refusé, Dingert ayant jugé qu'il y avait eu une main de Kane.
Après le coup de sifflet final, Dingert a maintenu sa décision : « De ma position, je ne l'avais pas vu au premier abord. Le VAR m'a recommandé de revoir la perspective derrière le but. Et là, j'ai remarqué que le bras s'interposait légèrement dans la trajectoire du tir. Cela a déclenché la phase d'attaque et le Bayern a pu contrôler l'action. »
Au Bayern, on était d'un autre avis. « Pour moi, c'est clairement un but valable », a souligné Kompany, et le défenseur central Jonathan Tag a déclaré à Sky : « Pour moi, ce n'est pas une faute de main. Il se détourne, le bras n'est pas loin du corps. C'est donc pas une faute de main pour moi, mais l'arbitre en a décidé autrement. »
Si le Bayern a tout de même réussi à ramener un point de Leverkusen après avoir été mené dès le début du match (Aleix Garcia, 6e minute), c’est grâce au but de Diaz qui a permis d’égaliser à 1-1 à la 69e minute. Le Borussia Dortmund s’étant imposé 2-0 contre le FC Augsbourg au même moment, l’avance du FCB sur son plus proche poursuivant a fondu à neuf points. Il semble toutefois que le Bayern ait les mains sur son prochain titre de champion à huit journées de la fin.
- AFP
Les prochains matchs du FC Bayern Munich
Date Heure Rencontre Mercredi 18 mars 21 h FC Bayern - Atalanta (Ligue des champions) Samedi 21 mars 15 h 30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga) Samedi 11 avril 18h30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)