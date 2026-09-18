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Adhe Makayasa
Traduit par

Thomas Tuchel explique les rappels de Trent Alexander-Arnold et Cole Palmer alors que le sélectionneur de l’Angleterre dévoile sa liste pour la Ligue des nations

T. Tuchel
C. Palmer
T. Alexander-Arnold
Angleterre vs Espagne
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Croatie vs Angleterre
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Tchéquie vs Angleterre
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Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a officiellement dévoilé sa liste pour les prochains matches de l’UEFA Nations League, marquée par les retours très attendus de Trent Alexander-Arnold et Cole Palmer. Les deux joueurs avaient manqué la récente campagne de Coupe du monde, mais ont forcé leur retour en sélection après des débuts de saison étincelants sur la scène nationale.

  • Les stars clés prennent leur revanche

    Les deux joueurs ont été contraints de suivre la Coupe du monde depuis chez eux cet été après que Tuchel leur a préféré d'autres options. Palmer n'a pas été retenu à l'issue d'une saison perturbée, durant laquelle une blessure à l'aine a coïncidé avec la dixième place de Chelsea, tandis qu'Alexander-Arnold n'avait plus joué pour sa sélection depuis juin 2025. Cependant, le renouveau de Palmer sous les ordres de Xabi Alonso et les débuts impressionnants du défenseur en Espagne ont ouvert la voie à leur retour en sélection.


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    L'entraîneur allemand salue la forme actuelle

    En expliquant les raisons de leur rappel lors de sa conférence de presse d’annonce de la liste, le sélectionneur a mis en avant leur excellent début de saison 2026-2027, illustré par les quatre buts de Palmer en six matches avec Chelsea et par la polyvalence tactique d’Alexander-Arnold au Real, comme preuve convaincante qu’ils méritaient un retour immédiat.

    Évoquant la sélection du duo, Tuchel a déclaré : « Ils ont bien commencé la saison. Ils n’ont jamais rien fait de mal. Nous avons simplement choisi d’autres joueurs. Maintenant, c’est une nouvelle concurrence, certains joueurs, à certains postes, ont plus de blessures, d’autres en ont moins. Mais Cole a retrouvé le début de saison qu’il a toujours eu, il a retrouvé ses statistiques, il a retrouvé ses passes décisives, il a retrouvé ses buts décisifs, donc c’est pour cela qu’il est dans le groupe. Je pense qu’il a quelque chose à prouver, et c’est pareil pour Trent. »

    En précisant le rôle tactique prévu pour Alexander-Arnold, l’ancien entraîneur de Chelsea a ajouté : « Il n’a jamais quitté nos radars, il n’a jamais été inéligible à la sélection pour nous et c’est sa chance de montrer, de venir au rassemblement et d’être la meilleure version de lui-même. Il a bien commencé dans deux positions avec le Real Madrid et il vient chez nous en tant qu’arrière droit. »

  • Les places de titulaire se méritent

    Malgré ce rappel, la forte concurrence sur le flanc droit signifie que le sélectionneur attend de l'ancien joueur de Liverpool qu'il prouve sa valeur à l'entraînement.

    En défendant sa décision initiale d'écarter le défenseur pendant l'été, Tuchel a insisté : « Il doit être performant, c'est aussi simple que ça. Il y a de la concurrence et je comprends la question, parce qu'il n'était pas avec nous à la Coupe du monde. Nous avons fait confiance à d'autres joueurs. »

    Mettant au défi la détermination du latéral à retrouver une place régulière, il a conclu : « Je maintiens toujours cette décision et c'est maintenant à lui de se battre pour sa place. Il a toujours dit qu'il était prêt à se battre, il a toujours dit qu'il était prêt à lutter pour sa place, surtout pour l'Angleterre, donc c'est à lui de faire ses preuves et il est plus que le bienvenu dans le groupe. Nous avons un long rassemblement et je suis sûr qu'il répondra présent. »

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  • england mexico(C)Getty Images

    Une éprouvante campagne d’automne se profile

    L’Angleterre passera un test immédiat contre l’Espagne, championne du monde, le samedi 26 septembre, avant de se rendre en Tchéquie trois jours plus tard. Cette série exigeante se poursuivra par un déplacement en Croatie le 3 octobre, suivi du match retour à domicile contre les Tchèques le 6 octobre. Ce choc d’entrée face à l’Espagne offrira un repère immédiat pour voir si les deux stars rappelées sont prêtes pour le plus haut niveau international.