Thomas Tuchel explique les rappels de Trent Alexander-Arnold et Cole Palmer alors que le sélectionneur de l’Angleterre dévoile sa liste pour la Ligue des nations

En expliquant les raisons de leur rappel lors de sa conférence de presse d’annonce de la liste, le sélectionneur a mis en avant leur excellent début de saison 2026-2027, illustré par les quatre buts de Palmer en six matches avec Chelsea et par la polyvalence tactique d’Alexander-Arnold au Real, comme preuve convaincante qu’ils méritaient un retour immédiat.

Évoquant la sélection du duo, Tuchel a déclaré : « Ils ont bien commencé la saison. Ils n’ont jamais rien fait de mal. Nous avons simplement choisi d’autres joueurs. Maintenant, c’est une nouvelle concurrence, certains joueurs, à certains postes, ont plus de blessures, d’autres en ont moins. Mais Cole a retrouvé le début de saison qu’il a toujours eu, il a retrouvé ses statistiques, il a retrouvé ses passes décisives, il a retrouvé ses buts décisifs, donc c’est pour cela qu’il est dans le groupe. Je pense qu’il a quelque chose à prouver, et c’est pareil pour Trent. »

En précisant le rôle tactique prévu pour Alexander-Arnold, l’ancien entraîneur de Chelsea a ajouté : « Il n’a jamais quitté nos radars, il n’a jamais été inéligible à la sélection pour nous et c’est sa chance de montrer, de venir au rassemblement et d’être la meilleure version de lui-même. Il a bien commencé dans deux positions avec le Real Madrid et il vient chez nous en tant qu’arrière droit. »