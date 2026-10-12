Chaque fois que le Barça dispose d'une génération offensive capable de faire peur aux grands d'Europe, le vieux rêve revient sur le devant de la scène et les ambitions de ses supporters grandissent, avec l'espoir de retrouver le trône continental absent des vitrines du club depuis 2015.

Mais entre des statistiques effrayantes et la dure réalité européenne, la question qui poursuit les Blaugrana année après année demeure : cette fois sera-t-elle différente, et l'équipe parviendra-t-elle enfin à briser la malédiction de la Ligue des champions ?





Lors de la saison 2026-2027, le Barça possède de quoi rêver véritablement, après que son trio offensif, composé de Lamine Yamal, Raphinha et Anthony Gordon, s'est imposé en tête des trios les plus efficaces des grands championnats européens, devant Chelsea, le Real Madrid et le Bayern Munich.

Mais la nouveauté qui donne à ses supporters un espoir supplémentaire ne concerne pas seulement l'attaque : elle réside dans la possibilité de disposer d'un système plus équilibré, associant efficacité offensive et solidité défensive.