Selon Sky, le FC Bâle s’intéresserait de près à Darvich pour un transfert estival. Le club rhénan n’a toutefois pas encore engagé de démarches concrètes.
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Son ancien club le courtise : le VfB Stuttgart risque-t-il de perdre un jeune prodige avant même son premier match ?
Recruté l’été dernier auprès de la réserve du FC Barcelone contre un million d’euros, Darvich était censé monter en puissance tranquillement au VfB Stuttgart. Pourtant, alors que la saison touche à son terme, le jeune milieu de terrain n’a toujours pas goûté à la Bundesliga. Son unique présence dans le groupe pro remonte à la 2^e journée, fin août 2023.
Pour l’instant, il n’a disputé que des matchs officiels avec la réserve du club en 3ᵉ division, où ses dix buts et ses trois passes décisives en 26 rencontres ont souvent convaincu. « Noah est prêt, il a récemment fait de très bons progrès », a déclaré fin février l’entraîneur du VfB Stuttgart, Sebastian Hoeneß, au journal Bild, laissant entrevoir au joueur de l’équipe nationale allemande des moins de 21 ans des apparitions en équipe première : « Je suis très satisfait de son évolution. Il possède de nombreuses qualités pour des tâches plus importantes. Il doit simplement poursuivre sur cette voie. »
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Noah Darvich : Fribourg, Barcelone, Stuttgart… et bientôt de retour à Fribourg ?
Plusieurs semaines après son arrivée, Darvich n’a toujours pas été aligné avec l’équipe première. Du coup, les spéculations sur un départ se multiplient, même si son contrat court jusqu’en 2029. Selon Sky, des discussions sont en cours entre les responsables du VfB et le joueur pour clarifier prochainement son avenir. Si aucune perspective de jeu ne se dégage, un transfert pourrait être envisagé : le Stuttgarter Nachrichten a récemment évoqué la possibilité d’un prêt.
Un retour au SCF serait chargé d’émotion pour Darvich, originaire de Fribourg et formé au club alsacien de 2017 à 2023. L’été dernier, le club alsacien lui avait proposé de rejoindre son équipe réserve, alors en 3ᵉ division, quelques mois après son sacre européen U17 et peu avant son titre mondial U17 avec l’Allemagne.
Séduit par les sirènes catalanes, le jeune homme opte finalement pour le FC Barcelone. Il y a certes engrangé une expérience précieuse en disputant des matchs amicaux avec l’équipe première aux côtés de Robert Lewandowski et de ses coéquipiers, mais il n’a joué en compétition qu’avec la réserve, en troisième division espagnole. Son temps de jeu s’est toutefois réduit comme peau de chagrin en fin de saison 2024/25, ce qui l’a poussé à revenir en Allemagne l’été dernier pour s’engager avec le VfB.
Noah Darvich : ses statistiques avec le VfB Stuttgart II
Jeux
26
Buts
10 passes décisifs
Passes décisives
3 cartons jaunes
Cartons jaunes
1