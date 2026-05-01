Son ancien club le courtise : le VfB Stuttgart risque-t-il de perdre un jeune prodige avant même son premier match ?

Plusieurs semaines après son arrivée, Darvich n’a toujours pas été aligné avec l’équipe première. Du coup, les spéculations sur un départ se multiplient, même si son contrat court jusqu’en 2029. Selon Sky, des discussions sont en cours entre les responsables du VfB et le joueur pour clarifier prochainement son avenir. Si aucune perspective de jeu ne se dégage, un transfert pourrait être envisagé : le Stuttgarter Nachrichten a récemment évoqué la possibilité d’un prêt.

Un retour au SCF serait chargé d’émotion pour Darvich, originaire de Fribourg et formé au club alsacien de 2017 à 2023. L’été dernier, le club alsacien lui avait proposé de rejoindre son équipe réserve, alors en 3ᵉ division, quelques mois après son sacre européen U17 et peu avant son titre mondial U17 avec l’Allemagne.

Séduit par les sirènes catalanes, le jeune homme opte finalement pour le FC Barcelone. Il y a certes engrangé une expérience précieuse en disputant des matchs amicaux avec l’équipe première aux côtés de Robert Lewandowski et de ses coéquipiers, mais il n’a joué en compétition qu’avec la réserve, en troisième division espagnole. Son temps de jeu s’est toutefois réduit comme peau de chagrin en fin de saison 2024/25, ce qui l’a poussé à revenir en Allemagne l’été dernier pour s’engager avec le VfB.



