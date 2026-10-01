Sky - Affaire des arbitres : le parquet de la FIGC classe l’enquête sur Rocchi sans suite

L’affaire rebaptisée depuis longtemps « Arbitropoli » et qui a vu l’ancien chef des désignateurs Gianluca Rocchi impliqué, avec d’autres membres de la direction arbitrale des 2 dernières saisons, s’est conclue non seulement sur le plan de la justice ordinaire, mais aussi sur celui de la justice sportive, sans aucune suite.





L’accusation portait sur une complicité de fraude sportive, mais selon ce qu’a rapporté Sky Sport, le parquet de la FIGC a choisi de classer l’enquête, blanchissant ainsi l’ancien arbitre.



