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Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Sky - Affaire des arbitres : le parquet de la FIGC classe l’enquête sur Rocchi sans suite

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L’enquête sur l’affaire rebaptisée « arbitropoli » s’est conclue sans suite.

L’affaire rebaptisée depuis longtemps « Arbitropoli » et qui a vu l’ancien chef des désignateurs Gianluca Rocchi impliqué, avec d’autres membres de la direction arbitrale des 2 dernières saisons, s’est conclue non seulement sur le plan de la justice ordinaire, mais aussi sur celui de la justice sportive, sans aucune suite.


L’accusation portait sur une complicité de fraude sportive, mais selon ce qu’a rapporté Sky Sport, le parquet de la FIGC a choisi de classer l’enquête, blanchissant ainsi l’ancien arbitre.


  • La ligne du parquet de Monza est suivie.

    Selon Sky Sport, en effet, le parquet général de la FIGC a suivi la ligne directrice fixée en matière de justice ordinaire par le parquet de la République de Monza qui, en particulier sur le cas des « coups frappés » dans la salle VAR de Lissone durant la saison 2024/2025, avait demandé le classement de l’affaire pénale.

  • Classement sportif

    Et par conséquent, le parquet général de la FIGC a choisi d’accueillir la demande de classement présentée par Rocchi également devant la justice sportive, refermant de fait l’affaire.

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