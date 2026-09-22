Serie A : de Milik et Stankovic à Pellegrini et Liberali, les moins utilisés

Cinq journées de championnat, deux matches de Coupe d’Italie (pour beaucoup, nombreux sont encore ceux qui en sont à 0) et au moins une journée de Coupes d’Europe sont désormais derrière nous, et la longue trêve internationale (de deux semaines) à aborder a officiellement commencé. La saison a démarré sur les chapeaux de roue, avec beaucoup de nouveautés (y compris réglementaires) et un enthousiasme retrouvé aussi en termes de spectacle et de divertissement. Avec au moins déjà 5 matches par équipe dans les jambes, il est aussi déjà temps des premiers bilans, entre entraîneurs changés, d’autres sur la sellette, résultats plus ou moins satisfaisants, mais aussi et surtout des choix de terrain qui conditionneront l’avenir, au moins jusqu’en janvier, de nombreux joueurs.

Plusieurs choix ont déjà été faits sur le plan technique/tactique, les blessures, comme toujours, pèsent sur les effectifs des 20 clubs, mais qui sont, jusqu’ici, les joueurs les moins utilisés dans les clubs de Serie A ? Nous avons analysé les effectifs des 20 clubs et plusieurs cas avec moins de 100 minutes disputées font déjà parler.