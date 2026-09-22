Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
cm grafica poco minutaggio
Emanuele Tramacere
Traduit par

Serie A : de Milik et Stankovic à Pellegrini et Liberali, les moins utilisés

Serie A
Genoa
Fiorentina
Inter
Parme
SSC Naples
Frosinone
Como
Roma
Lecce
Bologne
Lazio Rome
Monza
Sassuolo
Milan AC
Cagliari
Juventus FC
Atalanta Bergame
Venezia
Torino
Udinese

De nombreux joueurs ne sont pas encore entrés en jeu ou n’ont eu que très peu de temps de jeu lors des cinq premières journées de Serie A.

Cinq journées de championnat, deux matches de Coupe d’Italie (pour beaucoup, nombreux sont encore ceux qui en sont à 0) et au moins une journée de Coupes d’Europe sont désormais derrière nous, et la longue trêve internationale (de deux semaines) à aborder a officiellement commencé. La saison a démarré sur les chapeaux de roue, avec beaucoup de nouveautés (y compris réglementaires) et un enthousiasme retrouvé aussi en termes de spectacle et de divertissement. Avec au moins déjà 5 matches par équipe dans les jambes, il est aussi déjà temps des premiers bilans, entre entraîneurs changés, d’autres sur la sellette, résultats plus ou moins satisfaisants, mais aussi et surtout des choix de terrain qui conditionneront l’avenir, au moins jusqu’en janvier, de nombreux joueurs.

Plusieurs choix ont déjà été faits sur le plan technique/tactique, les blessures, comme toujours, pèsent sur les effectifs des 20 clubs, mais qui sont, jusqu’ici, les joueurs les moins utilisés dans les clubs de Serie A ? Nous avons analysé les effectifs des 20 clubs et plusieurs cas avec moins de 100 minutes disputées font déjà parler.

  • Atalanta

    Maurizio Sarri est l’entraîneur qui a utilisé le moins de joueurs dans cette Serie A, seulement 20. Le plus utilisé est Carnesecchi, mais au bas de la liste, en termes de temps de jeu, on retrouve Elmas, Kristensen et Zappacosta avec moins de 200 minutes au compteur. Ils sont 10 à ne pas avoir été utilisés, dont ce Marten De Roon ensuite cédé à la Roma.


    Les moins utilisés

    Kamaldeen Sulemana - blessé

    Hien - blessé

    Olic, Mirra, Vismara, Manzoni, Pomperi - les jeunes intégrés au groupe

    Ibrahim Sulemana - 4 convocations

    Marco Sportiello - 7 convocations


    • Publicité

  • Bologne

    L'aventure de Tedesco est déjà terminée et, lors de la dernière journée, Raffaele Palladino a déjà modifié ses consignes tactiques et techniques. Bologne est l'une des équipes qui a le plus tourné (25), avec Lewis Ferguson et Heggem comme joueurs les plus utilisés. Bernardeschi a lui aussi eu beaucoup de minutes, tandis que seuls 4 joueurs n'ont jamais été utilisés. En bas du classement, El Azzouzi, Dovbyk et Orsolini, tous trois aux prises avec des blessures qui les ont pénalisés.


    Les moins utilisés

    Vitik - 5 convocations

    Casale - 3 convocations

    Franceschelli et Happonen - gardiens remplaçants

    Mbangula - 3 convocations et seulement 12 minutes

    De Silvestri - 5 convocations et seulement 32 minutes

    Dovbyk - 3 convocations et seulement 84 minutes

    El Azzouzi - 2 convocations et seulement 79 minutes

    Orsolini - 3 convocations et seulement 94 minutes

    Amondarain - 5 convocations et seulement 95 minutes.


  • Cagliari

    Pisacane et son Cagliari survolent le championnat avec 12 points et une seule défaite, concédée d’une courte marge contre l’Inter, ce qui fait rêver les supporters. Winks et Caprile sont les certitudes, Obert, Romano et Rodriguez les jeunes les plus utilisés, mais sur l’île aussi, certains joueurs s’attendaient à avoir un temps de jeu plus important. Sugawara, Gagliardini, mais aussi Yerri Mina et Kevin Carlos ont très peu d’espace. Ils sont encore 7 à être à 0.


    Les moins utilisés

    Massolin - 4 convocations et 0 minute

    Nzola - blessé et jamais convoqué

    Idrissi - blessé et jamais convoqué

    Akarakiri - 5 convocations et 0 minute

    Sulev, Grandu et Cavuoti, les jeunes jamais utilisés

    Sherri - gardien remplaçant

    Prati - 2 convocations et 9 minutes

    Gagliardini - 4 convocations et 21 minutes

    Liteta - 7 convocations et 45 minutes

    Trepy - 1 convocation et 54 minutes avant le célèbre incident.

    Kevin Carlos - 4 convocations et 75 minutes

    Yerri Mina - 3 convocations et 90 minutes

    Ciervo - 5 convocations et 97 minutes

    Sugawara - 2 convocations et 53 minutes



    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • COMMENT

    Cesc Fabregas a également très peu fait tourner : jusqu’ici, il n’a utilisé que 21 joueurs sur un effectif très large et étoffé. Nico Paz et Jacobo Ramon sont les plus utilisés avec Yan Couto, mais 9 joueurs n’ont encore jamais été utilisés par l’entraîneur espagnol.


    Les moins utilisés

    Les gardiens remplaçants Ginelli, Audero et Vigorito

    Les jeunes Lahdo et Cassano

    Kambwala - 4 convocations et jamais utilisé

    Goldaniga - 5 convocations et jamais utilisé

    Dossena - 6 convocations et jamais utilisé

    Liberali - 6 convocations et 25 minutes

    Smolcici - 6 convocations et 49 minutes

    Ricci - 5 convocations et 70 minutes

    Sanchez - 4 convocations et 90 minutes

    Caqueret - 5 convocations et 92 minutes



  • Fiorentina

    À Florence aussi, le changement sur le banc entre Fabio Grosso et Paolo Vanoli a déjà eu lieu, ce dernier étant revenu là où il avait bien travaillé et déjà capable de donner un tournant aux résultats. Les traits d’union entre les deux entraîneurs sont De Gea, Dragusin, Ndour et Mastantuono. Ils sont 7 à n’avoir jamais été utilisés et seulement 3 à être restés sous les 100 minutes.


    Les moins utilisés

    Christensen et Lezzerini, les gardiens remplaçants

    Parisi - blessé et jamais convoqué

    Sottil - jamais convoqué

    Jallow - une convocation et 0 minute

    les jeunes Pirrò, Mazzeo et Croci

    « Pote » Pedro Goncalves - 4 convocations et 75 minutes

    Beto - 4 convocations et 105 minutes

  • Frosinone

    Le Frosinone de Massimiliano Alvini est lui aussi en train de surprendre en ce début de Serie A, notamment grâce aux jeunes valeurs sûres à sa disposition. Le onze type est solide et confirmé, mais parmi les joueurs les plus utilisés se distinguent Palmisani, Kvernadze, Raimondo, Calvandi et Calò. Ils sont peu nombreux à être restés bloqués à zéro minute, tandis que, dans la rotation, beaucoup sont sous la barre des 100 minutes.


    Les moins utilisés

    Les gardiens Pisseri, Desplanches et Lolic

    Ben Kone - jamais convoqué

    Gelli - jamais convoqué

    Fayed - 5 convocations et 28 minutes

    Bobcek - 4 convocations et 46 minutes

    Grillitsch - 4 convocations et 53 minutes

    Birligea - 5 convocations et 75 minutes

    Tchato - 5 convocations et 90 minutes

    Terzic - 5 convocations et 92 minutes

    Amey - 6 convocations et 94 minutes

    El Azzouzi - 7 convocations et 95 minutes

  • Gênes

    Daniele De Rossi ne parvient pas à reproduire l’excellente saison 2025/2026 et cherche à varier ses choix et les hommes alignés pour sortir de la crise. Jusqu’ici, les joueurs les plus utilisés sont Marcandalli, Bijlow, Frendrup, Baldanzi et Ellertsson, et pas moins de 8 joueurs n’ont jamais été utilisés cette saison.


    Les moins utilisés

    Les jeunes Robinho Jr., Nuredini, Klisys, Vaz et Doucouré.

    Les gardiens Sommariva, Stolz et Mihelson

    Venturino - Jamais convoqué

    Zulevic - 2 convocations et 3 minutes

    Hamed Traoré - 4 convocations et 14 minutes

    Havel - 2 convocations et 24 minutes

    Sabelli - 7 convocations et 45 minutes

    Drameh - 3 convocations et 61 minutes

    El Shaarawy - 4 convocations et 89 minutes


  • INTER

    Rotations également réduites pour Cristian Chivu, qui n’a utilisé que 21 joueurs jusqu’ici. Josep Martinez, Barella, Bastoni et Zielinski sont les intouchables, Diouf et Lautaro figurent parmi ceux qui ont le temps de jeu le plus élevé. Ils ne sont que 6 à être bloqués à zéro minute, et ce chiffre monte à 9 en tenant compte des joueurs qui comptent moins de 100 minutes de jeu.


    Les moins utilisés

    Les gardiens Provedel et Di Gennaro

    Les jeunes Mosconi, Bovio et Iddrissou

    Spence - blessé et jamais convoqué

    Stankovic - 6 convocations et 15 minutes

    Mkhitaryan - 5 convocations et 69 minutes

    Bonny - 6 convocations et 98 minutes

    Luis Henrique - 6 convocations et 123 minutes

  • Juventus

    Luciano Spalletti a écarté les critiques lors de ses deux dernières sorties et, dans son onze, il y a pas moins de 6 certitudes intouchables comme Kalulu, Celik, Bremer, Douglas Luiz, Conceicao et Kolo Muani. En revanche, ils sont très nombreux à n’avoir jamais été convoqués ou à avoir été utilisés moins de 100 minutes, mais les choix de l’entraîneur sont aussi conditionnés par les très nombreuses blessures subies par ses joueurs.


    Les moins utilisés

    Les gardiens : Pinsoglio, Radu et Grabara (saison terminée après l’apparition en coupe)

    Les jeunes Elimoghale, Makiobo, Oboavwoduo, Pagnucco et Owusu

    Ekhator - blessé, 1 convocation et jamais utilisé

    Thuram - blessé, 1 convocation et jamais utilisé

    Cabal - blessé, 1 convocation et jamais utilisé

    Milik - 2 convocations et jamais utilisé

    Rugani - 5 convocations et jamais utilisé

    Cambiaso - 2 convocations et 31 minutes

    Yildiz - blessé, 1 convocation et 69 minutes

    Zhegrova - 4 convocations et 72 minutes

    Gatti - 5 convocations et 92 minutes

    Boga - blessé, 3 convocations et 104 minutes


  • Lazio

    Gennaro Gattuso a relancé la Lazio et a réussi à trouver in extremis le bon équilibre pour une équipe qui, durant l’été, a eu du mal à se renforcer sur le marché des transferts. Les points fixes sont Mandas, Porvstgaard, Zaccagni, Taylor et aussi Frattesi, mais il y a également beaucoup de joueurs qui n’ont jusque-là cumulé aucun temps de jeu ou très peu de minutes.


    Les moins utilisés

    Les gardiens Motta, Furlanetto (blessé) et Renzetti

    Fares - jamais convoqué

    Les jeunes Galassi, Bordon, Serra, Przyborek et Farcomeni

    Cataldi - 2 convocations et jamais utilisé

    Patric - blessé, jamais convoqué

    Pellegrini - 1 convocation et 26 minutes

    Lazzari - 6 convocations et 28 minutes

    Gudmundsson - 3 convocations et 39 minutes

  • Lecce

    Des hauts et des bas pour Eusebio Di Francesco, qui confirme l’ossature de la saison passée et les cadres Falcone, Danilo Veiga, Coulibaly et Pierotti. La liste des joueurs peu ou jamais utilisés est longue, tout comme celle des jeunes intégrés au groupe.


    Les moins utilisés

    Les gardiens Lupo, Borbei, Penev et Bleve

    Les jeunes Esposito, Addo, Kovac, Ubani et Dembelé

    Scott - 4 convocations et jamais utilisé

    Dembelé - 4 convocations et jamais utilisé

    Jean - 4 convocations et jamais utilisé

    Fofana - 6 convocations et jamais utilisé

    Gandelman - 4 convocations et 1 minute

    Berisha - 2 convocations et 8 minutes

    Laerke - 3 convocations et 16 minutes

    Kaba - 3 convocations et 31 minutes

    Paco Esteban - 6 convocations et 67 minutes

    Fatah - 4 convocations et 99 minutes

  • Milan

    Amorim semble avoir trouvé la bonne formule lors de sa dernière sortie contre Lecce, mais Milan reste un chantier ouvert. Les certitudes sont Maignan, De Winter, Pavlovic, Goncalo Ramos, Gila et Chukwueze. Huit joueurs n’ont jamais été utilisés, parmi lesquels se distinguent Christian Comotto et Tomori, réintégré. Seulement 8 minutes, en revanche, pour Camarda.


    Les moins utilisés

    Les gardiens Torriani, Terracciano et Bouyer

    Vladimirov - jamais convoqué

    Bondo - jamais convoqué

    Tomori - 4 convocations et jamais utilisé

    Diawara - 5 convocations et jamais utilisé

    Comotto - 5 convocations et jamais utilisé

    Camarda - 6 convocations et 8 minutes

    Gabbia - 5 convocations et 17 minutes

    Filippo Terracciano - 6 convocations et 47 minutes

    Hutchinson - 4 convocations et 58 minutes

  • Monza

    La victoire contre Sassuolo a relancé la saison d’Ivan Juric, qui a enfin trouvé la bonne formule avec son onze type. Kouadio, Birindelli, Mangas et Lucchesi sont les seules certitudes, mais la liste des joueurs sous contrat qui ne trouvent pas de place est bien plus longue, que ce soit à cause d’une blessure, comme le capitaine Pessina, ou par choix, comme Keita, Ngonge et Goglichidze.


    Les moins utilisés

    Les gardiens Ballabio, Strajnar, Pizzignacco et Tornqvist (ces derniers alternent avec Thiam, le plus utilisé).

    Kevin Martins - jamais convoqué

    Pessina - blessé, jamais convoqué

    Ciurria - blessé, jamais convoqué

    Keita Baldé - jamais convoqué

    Ngonge - 1 convocation, jamais utilisé

    Antov - 7 convocations, jamais utilisé

    Touré - blessé, 1 convocation et 1 minute

    Ziolkovski - 1 convocation et 14 minutes

    Zeballos - 2 convocations et 25 minutes

    Colombo - 2 convocations et 28 minutes

    Maye - 5 convocations et 86 minutes

  • Napoli

    Peu de rotations dans un climat de tension au sein du vestiaire et énormément de blessures pour Massimiliano Allegri. Son Napoli reste un chantier très largement ouvert et les difficultés n’aident pas l’entraîneur. Il y a 7 certitudes : Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Lobotka, Hojlund, Politano et De Bruyne, même avec des temps de jeu différents. 11 joueurs comptent moins de 100 minutes à leur actif.


    Les moins utilisés

    Les gardiens Pugliese et Contini

    Marianucci - blessé et jamais convoqué

    Buongiorno - blessé et jamais convoqué

    Giovane - blessé et jamais convoqué

    Beukema - 6 convocations et jamais utilisé

    Badiashile - 4 convocations et 10 minutes

    Neres - 6 convocations et 84 minutes

    Favasuli - 6 convocations et 95 minutes

    Lucca - 6 convocations et 100 minutes

    McTominay - blessé, 2 convocations et 146 minutes.

  • Parme

    Beaucoup d’intouchables pour Cuesta, qui n’a toutefois pas encore retrouvé la continuité d’il y a un an. Valeri, Mandela Keita et El Bilal Touré sont les seuls à afficher 100 % de présences, mais Corvi, Delprato et Troilo ont eux aussi un temps de jeu encore plus élevé. Ils sont peu nombreux à être à zéro, mais l’entraîneur a distribué peu de minutes à un grand nombre de joueurs.


    Les moins utilisés

    Les gardiens Mazzocchi, Ghidotti et Daffara

    Les jeunes Pajsar et De Martis

    Nicolussi Caviglia - blessé, jamais convoqué

    Cremaschi - 6 convocations et 34 minutes

    Diallo - 5 convocations et 73 minutes

    Carboni - 7 convocations et 85 minutes

    Ndiaye - 7 convocations et 90 minutes

  • ROME

    Seulement 21 joueurs utilisés par Gian Piero Gasperini, qui a réduit ses rotations pour faire de sa Roma un prétendant au Scudetto. L’ossature passe par Svilar, Cristante, Mancini, Dybala, Hermoso et Malen. Parmi les joueurs jamais utilisés, le nom de l’ancien capitaine Lorenzo Pellegrini ressort, mais ils sont peu nombreux à être restés sous la barre des 100 minutes, Santiago Castro dépassant légèrement ce total.


    Les moins utilisés

    Les gardiens Gollini, De Marzi et Vasquez.

    Arena - 1 convocation et jamais utilisé

    Pellegrini - 2 convocations et jamais utilisé

    Koulierakis - 6 convocations et 31 minutes

    De Roon - 5 convocations et 35 minutes

    Castro - 6 convocations et 105 minutes

    Rensch - 4 convocations et 106 minutes

  • Sassuolo

    Des hauts et des bas pour Alberto Aquilani, qui redessine lentement l’équipe de Sassuolo : ils ne sont que 3 intouchables à avoir toujours joué, Cinquegrano, Laurienté et Bowie, mais le temps de jeu de Doig, Muric, Leysen et Matic est également élevé. La liste des joueurs blessés et de ceux qui sont sous la barre des 100 minutes est très longue.


    Les moins utilisés

    Les gardiens Nyarko, Satalino et Turati

    Les jeunes Kulla et Vezzosi

    Ismael Kone - blessé et jamais convoqué

    Pieragnolo - blessé et jamais convoqué

    Candé - blessé et jamais convoqué

    Boloca - blessé et jamais convoqué

    Yeferson Paz - blessé et jamais convoqué

    Walukiewicz - blessé et jamais convoqué

    Pierini - 6 convocations et jamais utilisé

    Skjellerup - 4 convocations et 8 minutes

    Van der Brempt - 4 convocations et 35 minutes

    Sulemana - 4 convocations et 30 minutes

    Obrador - 7 convocations et 94 minutes

    Caleta Car - 4 convocations et 99 minutes

  • TORINO

    Ignazio Abate est l’entraîneur qui a le plus fait confiance à son effectif, avec 26 joueurs utilisés cette saison. Les intouchables sont Saul Coco, Nikola Vlasic, Alessio Cacciamani et Giovanni Simeone, puis le temps de jeu commence à diminuer à partir de Comuzzo. Rotations importantes, mais un temps de jeu inférieur à 100 minutes au total pour beaucoup de joueurs d’un effectif encore difficile à déchiffrer.


    Les moins utilisés

    Les gardiens Israel (blessé) et Siviero

    Les jeunes Kugyela et Carrascosa

    Pellegri - blessé et jamais convoqué

    Biraghi - 6 convocations et 1 minute

    Zapata - 6 convocations et 48 minutes

    Luongo - 5 convocations et 65 minutes

    Aboukhal - 7 convocations et 74 minutes

    Ilkhan - 7 convocations et 74 minutes

    Oristanio - 7 convocations et 78 minutes

    Patterson - 3 convocations et 79 minutes


  • Udinese

    Runjaic fait confiance à ses certitudes, déjà affinées au cours de la saison passée (Karlstrom, Ekkelenkam, Okoye et Kamara), auxquelles il a ajouté des joueurs de course et de puissance physique comme Vojvoda et Abankwah. Tous les joueurs de champ ont au moins une minute de jeu à leur actif et ceux qui ont été peu utilisés sous la barre des 100 minutes ne sont pas nombreux.


    Les moins utilisés

    Les gardiens Padelli et Mrozek

    Les jeunes Vinciati et Jovanovic

    Lovric - 7 convocations et 10 minutes

    Zanoli - 1 convocation et 19 minutes

    Chakvetadze - 3 convocations et 62 minutes

    Zarraga - 7 convocations et 63 minutes

    Bertola - 7 convocations et 97 minutes

  • Venezia

    Stroppa est en danger et les changements incessants dans ses choix, forcés ou non, n’aident certainement pas Venise. Akor Adams est le seul à afficher 100 % de présences, Schingtienne, Hainaut et Filip Stankovic étant les plus utilisés. Les blessés sont nombreux et beaucoup de jeunes sont restés sous la barre des 100 minutes.


    Les moins utilisés

    Les gardiens Montipò, Pozzi, Grandi

    Les jeunes Mohammed, Berardi, Lisman et Fanne

    Adorante - blessé et jamais convoqué

    Sverko - blessé et jamais convoqué

    Duncan - jamais convoqué

    Mazzocchi - blessé, 3 convocations et jamais utilisé

    Panada - 7 convocations et 39 minutes

    Toni Fernandez - 3 convocations et 58 minutes

    Gomes - 7 convocations et 72 minutes

    Dagasso - blessé, 4 convocations et 103 minutes