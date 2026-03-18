Un renversement de situation, après le 6-1 du match aller, semble impossible, mais l'Atalanta veut donner le meilleur d'elle-même lors de ce match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. C'est une légende du football et ancien joueur du Milan AC, du Real Madrid et de l'Inter (entre autres), Clarence Seedorf, qui a présenté le match sur Amazon Prime Video. Il a livré ses analyses de la rencontre qui se déroulera en Allemagne, sur la pelouse de l'Allianz Arena.
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Seedorf est confiant : « Il arrive parfois de prendre des claques. L'Atalanta doit se fixer comme objectif de remporter le Scudetto »
L'IDENTITÉ NE CHANGE PAS
Seedorf a commencé par souligner que des défaites cuisantes ne peuvent pas changer l'identité d'une équipe : « Parfois, on se prend des raclées, mais cela ne peut pas changer ton identité, ce que tu as accompli ou ta forme actuelle. Parfois, tu es en pleine forme et tu perds des matchs incroyables. Le club, les joueurs, l'environnement de l'Atalanta sont des éléments bien établis, de manière très concrète. Et ils ont pour caractéristique de tourner la page, car il faut aller de l'avant : je me souviens quand, avec le Milan, nous avons perdu la finale de la Ligue des champions contre Liverpool, le mois suivant, on repartait de zéro. Sans ruminer. Et je crois que c'est là une force de ce club, acquise au fil des années ».
LES OBJECTIFS À SE FIXER
« Aller de l'avant », tel est le message de Seedorf, qui définit également quels devraient être, de manière réaliste, les objectifs de l'Atalanta pour l'avenir, en plaçant la barre très haut : « Désormais, l'Atalanta doit se fixer pour objectif de remporter la Serie A, d'aller au-delà de tout. Même au-delà de Gasperini, qui n'est plus là. Ils doivent entamer la saison en visant le titre de champion, en suivant un peu le parcours de Chelsea. »