Seedorf est confiant : « Il arrive parfois de prendre des claques. L'Atalanta doit se fixer comme objectif de remporter le Scudetto »

Seedorf a commencé par souligner que des défaites cuisantes ne peuvent pas changer l'identité d'une équipe : « Parfois, on se prend des raclées, mais cela ne peut pas changer ton identité, ce que tu as accompli ou ta forme actuelle. Parfois, tu es en pleine forme et tu perds des matchs incroyables. Le club, les joueurs, l'environnement de l'Atalanta sont des éléments bien établis, de manière très concrète. Et ils ont pour caractéristique de tourner la page, car il faut aller de l'avant : je me souviens quand, avec le Milan, nous avons perdu la finale de la Ligue des champions contre Liverpool, le mois suivant, on repartait de zéro. Sans ruminer. Et je crois que c'est là une force de ce club, acquise au fil des années ».