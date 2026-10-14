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InacioGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Samuele Inacio, première titularisation en Ligue des champions : il débute face à Bodo/Glimt

Italie
Borussia Dortmund
S. Inacio
Brésil
Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund
Bodoe/Glimt
Ligue des Champions

Première titularisation pour le talent italo-brésilien

Une mise à l’écart ? Bien au contraire ! Samuele Inacio est resté 90 minutes sur le banc lors du match nul 2-2 contre le Werder Brême. Il enchaînait ainsi un quatrième match sans jouer, après son carton rouge direct reçu seulement trois minutes après ses débuts en Bundesliga contre Hambourg.

Nico Kovac semblait même l’avoir sanctionné en l’envoyant jouer avec la réserve. En réalité, ce match annonçait une promotion : contre Bodo/Glimt, pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le fils de Pià sera titulaire.

  • Un but avec l’équipe réserve pour se relancer

    Après le match de vendredi contre le Werder Brême, Kovac a accordé une journée de repos à l’équipe. Mais Samuele Inacio, tout comme l’autre Italien Luca Reggiani, a été envoyé jouer avec l’équipe réserve en Reiongalliga West contre le Wattenscheid 09. L’attaquant a répondu présent en marquant un but en 45 minutes, tout en prenant du rythme en vue du match de Ligue des champions à Bodo.

  • Première titularisation

    Pour Inacio, le match en Norvège contre le Bodo/Glimt ne marque pas seulement ses débuts en Ligue des champions, mais aussi sa première titularisation officielle. Une promotion pour l’attaquant italo-brésilien, qui pourrait permettre au Borussia Dortmund de retrouver les équipes ayant fait le plein de points et de rester en course pour une qualification directe en huitièmes de finale.

  • LES PROPOS DE MANCINI

    Une promotion qui peut faire du bien seulement à Inacio et au Borussia Dortmund, mais aussi à l’équipe d’Italie. Ce n’est un secret pour personne : le joueur né en 2008 a été un peu déçu de ne pas avoir fait ses débuts lors des 4 matches de Ligue des nations disputés depuis le début du nouveau mandat de Roberto Mancini, malgré sa convocation. Le sélectionneur avait confirmé que, pour l’instant, « Samuele n’est pas encore prêt » et qu’il avait besoin de jouer pour trouver sa place en équipe d’Italie : « Il serait faux de penser qu’Inacio peut entrer sur le terrain et jouer. Il faut lui laisser du temps : c’est un garçon qui doit encore se développer physiquement. Mais il possède de grandes qualités. » Ses débuts en Ligue des champions pourraient-ils être un premier pas vers la confirmation du bleu de l’Italie sur son passeport ?

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