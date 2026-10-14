Une mise à l’écart ? Bien au contraire ! Samuele Inacio est resté 90 minutes sur le banc lors du match nul 2-2 contre le Werder Brême. Il enchaînait ainsi un quatrième match sans jouer, après son carton rouge direct reçu seulement trois minutes après ses débuts en Bundesliga contre Hambourg.

Nico Kovac semblait même l’avoir sanctionné en l’envoyant jouer avec la réserve. En réalité, ce match annonçait une promotion : contre Bodo/Glimt, pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le fils de Pià sera titulaire.