PS Images
Traduit par
Rodri pointe une faille tactique de Barcelone : Le milieu de terrain lance un avertissement pour la Ligue des champions malgré la large victoire face à Galatasaray
Une période chaotique révèle des faiblesses européennes
Les hommes de Hansi Flick ont finalement remporté une large victoire en Turquie, mais le score final a masqué une période difficile pour les visiteurs. Barcelone a été mené très tôt et a échappé de peu à un deuxième but des locaux, refusé après l’intervention de la VAR.
Cette alerte a mis en lumière une vulnérabilité face aux transitions rapides, poussant Rodri à réclamer une meilleure gestion du match. Le milieu de terrain a souligné que perdre le ballon trop facilement face à des adversaires européens de premier plan pourrait être fatal, exhortant son équipe à dicter le rythme plutôt qu’à précipiter ses attaques.
- PS Images
Rodri réclame plus de sang-froid et de maîtrise
Après le coup de sifflet final, l’international espagnol a expliqué les consignes qu’il avait données sur le terrain en début de match. « Peut-être qu’aujourd’hui, j’essayais de leur dire d’attaquer plus lentement parce que, au bout du compte, si vous perdez le ballon, ils partent vite en contre-attaque », a confié Rodri, cité par SPORT. « Nous savons que, lorsque nous jouons en Europe, nous devons faire attention à certaines choses. Par exemple, leur première occasion s’est soldée par un but. Nous devons nous améliorer sur ce point, et ils auraient pu en marquer un deuxième. »
Revenant sur le but refusé qui a failli doubler l’écart, Rodri a insisté sur l’importance de garder la tête froide. « Le message est clair : pendant ces dix minutes assez frénétiques que nous venons de traverser, lorsque nous avons encaissé le but, nous aurions peut-être dû rester un peu plus calmes. C’est la leçon que nous avons apprise aujourd’hui. »
Éloges pour Yamal et admiration devant le public d’Istanbul
Malgré ses mises en garde sur le plan défensif, Rodri n’a pas tardé à saluer les exploits individuels qui ont finalement permis au Barça de l’emporter. Il a mis en avant les contributions décisives de Lamine Yamal et d’Anthony Gordon dans le dernier tiers du terrain. « Lamine a été spectaculaire, tout comme Anthony ; ils nous apportent ce petit plus dont chaque équipe a besoin pour faire la différence, et ils sont toujours prêts à aider », a-t-il ajouté.
Interrogé sur les dribbles remarqués de Yamal, Rodri a souri en évoquant la chance de son coéquipier, tout en louant son audace : « On lui disait qu’il avait eu un peu de chance sur ce coup-là, mais au bout du compte, il faut tenter sa chance ; il cherche toujours à éliminer son adversaire en un contre un. »
Le milieu de terrain a également pris le temps de saluer l’atmosphère hostile en Turquie. « Je n’avais jamais vécu quelque chose de pareil dans un stade : l’ambiance et le bruit étaient incroyables. J’ai disputé beaucoup de matches dans beaucoup de stades et il est difficile de me surprendre, mais aujourd’hui, j’ai été surpris. Des supporters incroyables », a-t-il conclu.
- ZUMA Press Wire
Se préparer à des écarts plus serrés sur la scène continentale
Pour aller loin dans la compétition, Barcelone devra améliorer ses transitions défensives. Si les quatre buts inscrits donnent l’image d’une soirée tranquille, Rodri sait que les prochains matches de Ligue des champions se joueront sur des détails bien plus infimes.
« Quand les buts sont au rendez-vous, cela permet d’en profiter un peu plus », a-t-il souligné à propos de cette victoire finalement écrasante. « Nous savons que ce ne sera pas toujours comme ça et que, surtout en Ligue des champions, les matches seront difficiles. Nous devons être prêts à toutes les éventualités : quand nous marquons comme quand nous ne marquons pas. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles