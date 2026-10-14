Malgré ses mises en garde sur le plan défensif, Rodri n’a pas tardé à saluer les exploits individuels qui ont finalement permis au Barça de l’emporter. Il a mis en avant les contributions décisives de Lamine Yamal et d’Anthony Gordon dans le dernier tiers du terrain. « Lamine a été spectaculaire, tout comme Anthony ; ils nous apportent ce petit plus dont chaque équipe a besoin pour faire la différence, et ils sont toujours prêts à aider », a-t-il ajouté.

Interrogé sur les dribbles remarqués de Yamal, Rodri a souri en évoquant la chance de son coéquipier, tout en louant son audace : « On lui disait qu’il avait eu un peu de chance sur ce coup-là, mais au bout du compte, il faut tenter sa chance ; il cherche toujours à éliminer son adversaire en un contre un. »

Le milieu de terrain a également pris le temps de saluer l’atmosphère hostile en Turquie. « Je n’avais jamais vécu quelque chose de pareil dans un stade : l’ambiance et le bruit étaient incroyables. J’ai disputé beaucoup de matches dans beaucoup de stades et il est difficile de me surprendre, mais aujourd’hui, j’ai été surpris. Des supporters incroyables », a-t-il conclu.



