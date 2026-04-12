Sur les réseaux sociaux, Robert Lewandowski a rendu un hommage émouvant à son défunt entraîneur. L’attaquant chevronné a partagé une photo poignante en noir et blanc où l’on voit les deux hommes marcher et échanger pendant une séance d’entraînement, une image qui résume bien l’essence de leur relation sur le terrain. Ce message souligne l’ampleur du vide ressenti par le capitaine polonais, qui a passé une grande partie de sa carrière internationale aux côtés de collaborateurs dévoués comme Magiera. L’attaquant du FC Barcelone a conclu : « Coach, ça ne devait pas se passer comme ça... Mes condoléances à la famille et à ses proches. »