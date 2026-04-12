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Donny Afroni

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Robert Lewandowski « profondément bouleversé » par le décès soudain et tragique de l’entraîneur adjoint de la Pologne

R. Lewandowski
Pologne
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Robert Lewandowski aurait été profondément bouleversé par le décès tragique et soudain de Jacek Magiera, l’entraîneur adjoint de la Pologne. L’attaquant du FC Barcelone, resté sur le banc lors de la victoire 4-1 du derby contre l’Espanyol samedi, s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour rendre un hommage sincère à son collègue et ami de longue date. Âgé de 49 ans, Jacek Magiera est décédé tragiquement après s’être senti mal pendant son jogging.

  • Une tragédie frappe l’équipe nationale polonaise

    La Fédération polonaise de football a confirmé vendredi le décès soudain de Magiera, l’entraîneur adjoint de l’équipe nationale. D’après les premiers éléments, il aurait ressenti un malaise alors qu’il courait et aurait été immédiatement transporté à l’hôpital militaire de Wroclaw. Les équipes médicales n’ont pas réussi à le réanimer malgré leurs efforts. Selon Mundo Deportivo, il serait « profondément bouleversé ». Magiera, ancien joueur et entraîneur du Legia Varsovie avant de rejoindre le staff de Jan Urban en sélection, était une figure très respectée du football polonais. Sa disparition soudaine plonge tout le milieu dans la tristesse.

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    L'hommage émouvant de Lewandowski sur les réseaux sociaux

    Sur les réseaux sociaux, Robert Lewandowski a rendu un hommage émouvant à son défunt entraîneur. L’attaquant chevronné a partagé une photo poignante en noir et blanc où l’on voit les deux hommes marcher et échanger pendant une séance d’entraînement, une image qui résume bien l’essence de leur relation sur le terrain. Ce message souligne l’ampleur du vide ressenti par le capitaine polonais, qui a passé une grande partie de sa carrière internationale aux côtés de collaborateurs dévoués comme Magiera. L’attaquant du FC Barcelone a conclu : « Coach, ça ne devait pas se passer comme ça... Mes condoléances à la famille et à ses proches. »

  • Absent lors du derby catalan

    Malgré l’émotion intense de ces derniers jours, Robert Lewandowski était sur le banc lors de la victoire 4-1 du FC Barcelone face à l’Espanyol samedi, lors du derby catalan. Bien qu’Hansi Flick se soit entretenu longuement avec l’attaquant juste avant la reprise, le joueur de 37 ans n’est finalement pas entré en jeu au Spotify Camp Nou. Cette décision stratégique visait sans doute à préserver son équilibre émotionnel tout en s’assurant qu’il soit à 100 % de ses capacités pour les échéances européennes à venir.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Tous les regards sont désormais tournés vers ce match crucial de Ligue des champions.

    Bien que la blessure de Magiera demeure un sujet d’inquiétude, Lewandowski est attendu en pointe de l’attaque du FC Barcelone pour le match européen crucial de ce mardi. Les Blaugrana se déplaceront au Metropolitano afin d’affronter l’Atlético de Madrid lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, avec pour objectif de renverser le déficit de 2-0 concédé à l’aller.

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