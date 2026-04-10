Selon le quotidien italien Gazzetta dello Sport, le Polonais envisagerait de rejoindre l’AC Milan à l’issue de la saison. Le site partenaire de SPOX,calciomercato.com, confirme cette information.
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Robert Lewandowski envisagerait un transfert surprise : l’attaquant du FC Barcelone se serait proposé à un autre grand club
Selon les informations disponibles, l’agent de Lewandowski, Pini Zahavi, s’attache à convaincre le club milanais de recruter son client, tandis que la Juventus Turin suit également le dossier.
Son contrat avec le club catalan expire en fin de saison et, selon les informations actuelles, ne sera pas prolongé. Le joueur de 37 ans pourrait donc changer d’employeur sans indemnité de transfert.
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Lewandowski a-t-il déjà rencontré les représentants de la Juventus Turin ?
Ces dernières semaines, Robert Lewandowski est resté très évasif au sujet de son avenir. L’attaquant polonais a simplement indiqué qu’il envisageait aussi bien de prolonger son aventure au FC Barcelone que de relever un nouveau défi sous un autre maillot. « Je ne sais pas, car je dois le ressentir. Pour l’instant, je ne peux rien vous dire, car je ne suis même pas sûr à 50 % de la voie que je souhaite emprunter. Ce n’est pas encore le bon moment », avait-il déclaré début mars. Des rumeurs concernant un engagement en Arabie saoudite ou aux États-Unis avaient également circulé à plusieurs reprises.
Concernant l’intérêt de la Juventus, la Gazzetta dello Sport a récemment évoqué une rencontre entre l’attaquant et les dirigeants turinois, en marge du match de qualification à la Coupe du monde entre la Pologne et l’Albanie (2-1). À Turin, il pourrait remplacer Dusan Vlahovic, dont le contrat expire aussi et qui figure sur les radars du Barça et du Bayern Munich.
Sous les ordres de l’entraîneur Hansi Flick, Lewandowski a perdu son statut de titulaire indiscutable cette saison, mais il continue d’être régulièrement aligné et figure de temps à autre dans le onze de départ, comme ce fut le cas mercredi lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.
Lewandowski maintient toujours un ratio de buts impressionnant
À ce jour, il totalise 39 apparitions et un peu plus de 2 000 minutes de jeu, au cours desquelles l’ancien buteur du FC Bayern Munich a inscrit 17 buts et délivré trois passes décisives. Arrivé au Barça en 2022 contre un chèque estimé à 45 millions d’euros, il a immédiatement confirmé son statut de valeur sûre.
Luka Modric, lui, démontre actuellement au Milan AC que les stars vieillissantes peuvent connaître un second, voire un troisième souffle. Arrivé cet été, le Croate figure déjà parmi les joueurs les plus influents de l’équipe, actuellement troisième du classement. Son contrat avec le Real Madrid était précédemment arrivé à échéance.