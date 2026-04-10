Ces dernières semaines, Robert Lewandowski est resté très évasif au sujet de son avenir. L’attaquant polonais a simplement indiqué qu’il envisageait aussi bien de prolonger son aventure au FC Barcelone que de relever un nouveau défi sous un autre maillot. « Je ne sais pas, car je dois le ressentir. Pour l’instant, je ne peux rien vous dire, car je ne suis même pas sûr à 50 % de la voie que je souhaite emprunter. Ce n’est pas encore le bon moment », avait-il déclaré début mars. Des rumeurs concernant un engagement en Arabie saoudite ou aux États-Unis avaient également circulé à plusieurs reprises.

Concernant l’intérêt de la Juventus, la Gazzetta dello Sport a récemment évoqué une rencontre entre l’attaquant et les dirigeants turinois, en marge du match de qualification à la Coupe du monde entre la Pologne et l’Albanie (2-1). À Turin, il pourrait remplacer Dusan Vlahovic, dont le contrat expire aussi et qui figure sur les radars du Barça et du Bayern Munich.

Sous les ordres de l’entraîneur Hansi Flick, Lewandowski a perdu son statut de titulaire indiscutable cette saison, mais il continue d’être régulièrement aligné et figure de temps à autre dans le onze de départ, comme ce fut le cas mercredi lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.