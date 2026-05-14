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Révélation : le montant colossal que le Real Madrid devra verser au Benfica si la clause de résiliation du contrat de l’entraîneur est activée
Le coût du retour de Mourinho
Selon Record, le départ de Mourinho de l’Estadio da Luz contraindrait le Real Madrid à payer une indemnité d’environ 7 millions d’euros au Benfica. Ce montant correspond à la valeur résiduelle de l’indemnité fixée entre l’entraîneur et le club lisboète, qui se protège ainsi contre toute approche de l’ancien employeur du technicien. La clause est toutefois soumise à un calendrier strict. Selon les informations disponibles, cette somme sera due si l’une des deux parties décide de résilier le contrat en cours dans les 10 jours suivant le dernier match de la saison.
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Le Benfica se bat pour garder son joueur
Face à l’intensification des rumeurs de transfert, Rui Costa et la direction du Benfica ne restent pas inactifs. Selon le journal Record, le président du club a déjà soumis une offre officielle de prolongation de contrat à Mourinho. Les Aigles veulent à tout prix conserver ce génie tactique afin de garantir la stabilité du projet qu’il mène depuis le début de la saison.
Si l’attrait de Madrid reste fort, les Encarnados estiment que leurs nouvelles conditions suffisent à convaincre le technicien de 61 ans de prolonger son aventure portugaise. La décision finale revient toutefois à l’entraîneur, qui garde le silence depuis la fin de la Liga Portugal, conscient que la fenêtre des transferts s’ouvre bientôt.
Florentino Pérez reste évasif
Alors que les rumeurs vont bon train, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a demandé à la commission électorale d’entamer la procédure pour de nouvelles élections à la présidence du club. Le dirigeant historique cherche à conserver le contrôle de l’institution après une saison sportive décevante, sans pour autant confirmer ouvertement un changement d’entraîneur imminent.
Interrogé sur un éventuel retour de José Mourinho, il a refusé de s’avancer : « Pour l’arrivée de Mourinho, nous n’en sommes pas encore là dans le processus ; notre priorité est de garantir que le Real Madrid appartienne à ses membres. Je ne parlerai pas d’entraîneurs ni de joueurs. Je me présente pour rendre le club à ses socios. »
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Planification de la relève au Luz
Alors que Benfica attend la réponse de Mourinho, le club commence déjà à scruter le marché à la recherche de remplaçants potentiels au cas où le transfert à Madrid se concrétiserait. Marco Silva, l'entraîneur de Fulham, s'est imposé comme le candidat favori pour prendre les rênes à Lisbonne si un poste venait à se libérer. Le travail de Silva en Premier League a attiré l'attention de la direction de Benfica, qui le considère comme un entraîneur capable de maintenir la compétitivité du club.