Face à l’intensification des rumeurs de transfert, Rui Costa et la direction du Benfica ne restent pas inactifs. Selon le journal Record, le président du club a déjà soumis une offre officielle de prolongation de contrat à Mourinho. Les Aigles veulent à tout prix conserver ce génie tactique afin de garantir la stabilité du projet qu’il mène depuis le début de la saison.

Si l’attrait de Madrid reste fort, les Encarnados estiment que leurs nouvelles conditions suffisent à convaincre le technicien de 61 ans de prolonger son aventure portugaise. La décision finale revient toutefois à l’entraîneur, qui garde le silence depuis la fin de la Liga Portugal, conscient que la fenêtre des transferts s’ouvre bientôt.