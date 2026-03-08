Getty Images Sport
Révélation : comment Lionel Messi touche 80 millions de dollars par an de la part du copropriétaire de l'Inter Miami
Messi a bouleversé le paysage du football nord-américain
Cette révélation intervient alors que les Herons continuent de transformer le paysage du football nord-américain, tant sur le terrain qu'en dehors. Messi, qui est arrivé à l'été 2023 et qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2028, reste le joueur le mieux payé de l'histoire de la ligue. Si son salaire de base et sa rémunération garantie sont publics grâce à l'association des joueurs de la MLS, le package total décrit par Mas comprend diverses sources de revenus qui ont fait de ce vétéran un véritable partenaire de la franchise qu'il représente.
La rupture d'un contrat record
Alors que le club s'apprête à emménager dans son nouveau stade, le Nu Stadium, Mas a souligné que ces coûts astronomiques nécessitent des contrats de sponsoring « de classe mondiale » pour équilibrer les comptes. « La raison pour laquelle j'ai besoin de sponsors et qu'ils soient de classe mondiale est que les joueurs coûtent cher », a déclaré Mas àBloomberg dans une récente interview. « Je paie Messi - qui vaut chaque centime - mais cela représente entre 70 et 80 millions de dollars par an. Tout compris. »
Ce montant total dépasse largement les 20 446 667 dollars de rémunération garantie officiellement indiqués par la MLSPA, qui comprennent un salaire de base de 12 millions de dollars. Cet écart s'explique par la valeur unique de Messi au sein du club et par des contrats parallèles lucratifs qui sont devenus le modèle à suivre pour les futures superstars arrivant aux États-Unis. Au-delà des paiements directs du club, l'empire financier de Messi à Miami est renforcé par des partenariats à l'échelle de la ligue. L'Argentin bénéficie d'un contrat de sponsoring colossal avec Adidas et d'un accord de partage des revenus révolutionnaire avec Apple, le principal partenaire de diffusion de la ligue. Cette approche multiforme garantit que, si Miami supporte une part importante de la charge, l'ensemble de l'écosystème du football américain contribue au maintien de son plus grand atout commercial et sportif jamais vu.
La planification stratégique derrière le miracle Messi
La signature de Messi était loin d'être un coup de chance spontané, mais plutôt le résultat d'années de préparation minutieuse de la part de la direction de l'Inter Miami. Xavier Asensi, président des opérations commerciales du club, a révélé que l'organisation se préparait à ce moment dès 2021. Le club a même rédigé des contrats de sponsoring contenant des clauses spécifiques qui s'appliqueraient automatiquement si un joueur de la stature légendaire de Messi rejoignait ses rangs.
« Je ne crois pas à la chance, je pense que la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité », a déclaré Asensi à ESPN. « Un exemple concret est la signature du contrat de sponsoring principal des maillots en 2021. J'ai inclus une clause stipulant que si le club signait un joueur ayant remporté au moins cinq Ballons d'Or, le coût du sponsoring doublerait. C'est dans le contrat. Il s'agit d'un contrat de 2021. C'est donc une preuve. Je veux dire qu'en 2021, il existait déjà des contrats avec des clauses qui préparaient mentalement le club et la structure au cas où Lionel viendrait ici. »
Le succès sur le terrain génère une valorisation d'un milliard de dollars
L'investissement dans Messi a porté ses fruits immédiatement, propulsant l'Inter Miami à une valeur estimée à 1,45 milliard de dollars. Cette augmentation de 22 % en seulement un an en fait la franchise la plus précieuse de l'histoire de la MLS. Asensi est clair : si le marketing est essentiel, la croissance financière est intrinsèquement liée aux trophées remportés par Messi, notamment la Leagues Cup et le Supporters' Shield, ainsi que la qualification pour la nouvelle Coupe du monde des clubs.
Réfléchissant à l'impact transformateur du capitaine, Asensi a noté que le changement a été « radical, comme le jour et la nuit » pour l'équipe de Floride. « Pourquoi avons-nous grandi ? Parce que nous avons gagné », a-t-il expliqué. « Leo change tout pour le mieux, d'un certain point de vue. Depuis l'arrivée de Lionel, nous avons atteint la finale de l'US Open Cup, remporté la Leagues Cup, remporté le Supporters' Shield, obtenu un nombre record de points, nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions, nous avons remporté la MLS Cup, atteint une autre finale de la Leagues Cup, atteint les demi-finales de la Ligue des champions et nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du monde des clubs. Je pense qu'il est assez évident que la présence de Lionel sur le terrain, ainsi que tout ce qui l'entoure, a permis au club d'être plus performant, et c'est ce que je vous ai dit auparavant : en tant que club de football, nous dépendons de ce qui se passe sur le terrain. »
