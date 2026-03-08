Révélation : comment Lionel Messi touche 80 millions de dollars par an de la part du copropriétaire de l'Inter Miami

Alors que le club s'apprête à emménager dans son nouveau stade, le Nu Stadium, Mas a souligné que ces coûts astronomiques nécessitent des contrats de sponsoring « de classe mondiale » pour équilibrer les comptes. « La raison pour laquelle j'ai besoin de sponsors et qu'ils soient de classe mondiale est que les joueurs coûtent cher », a déclaré Mas àBloomberg dans une récente interview. « Je paie Messi - qui vaut chaque centime - mais cela représente entre 70 et 80 millions de dollars par an. Tout compris. »

Ce montant total dépasse largement les 20 446 667 dollars de rémunération garantie officiellement indiqués par la MLSPA, qui comprennent un salaire de base de 12 millions de dollars. Cet écart s'explique par la valeur unique de Messi au sein du club et par des contrats parallèles lucratifs qui sont devenus le modèle à suivre pour les futures superstars arrivant aux États-Unis. Au-delà des paiements directs du club, l'empire financier de Messi à Miami est renforcé par des partenariats à l'échelle de la ligue. L'Argentin bénéficie d'un contrat de sponsoring colossal avec Adidas et d'un accord de partage des revenus révolutionnaire avec Apple, le principal partenaire de diffusion de la ligue. Cette approche multiforme garantit que, si Miami supporte une part importante de la charge, l'ensemble de l'écosystème du football américain contribue au maintien de son plus grand atout commercial et sportif jamais vu.