Luciano Spalletti, l'entraîneur de la Juventus Turin, a fait l'éloge de l'équipe actuelle du FC Bayern Munich. Samedi, avant le match de Serie A contre l'Udinese, l'entraîneur a déclaré que, selon lui, le club allemand le plus titré avait livré une performance exceptionnelle cette semaine lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, remporté 6-1 à Bergame contre l'Atalanta, une performance qui pourrait servir de modèle.
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« Regardez le Bayern » : un entraîneur de renom est conquis par le FCB
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Luciano Spalletti à propos du Bayern : « Cela nous a donné une véritable ligne directrice »
« Dans le football moderne, chacun doit trouver sa place sur le terrain, ce qui exige de l'équilibre et des changements de rôle constants, mais de manière dynamique et fluide », a déclaré Spalletti à Sky Sport Italia. « Il suffit de regarder le Bayern Munich récemment contre l'Atalanta : ils nous ont donné un véritable modèle en matière de déplacements et de jeu de position dans le football », a-t-il ajouté.
À Bergame, le Bayern menait déjà 3-0 après 25 minutes grâce à des buts de Josip Stanisic, Michael Olise et Serge Gnabry. Après la pause, ils ont continué sur leur lancée et ont porté le score à 6-0 à la 67e minute, avant que Mario Pasalic ne marque le but d'honneur pour l'Atalanta à la 93e minute.
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L'entraîneur de l'Atalanta à propos du Bayern : « Par moments, ils étaient imbattables »
Grâce à cette victoire à l'extérieur qui pourrait bien entrer dans les annales, le FC Bayern a pratiquement assuré sa qualification pour les quarts de finale avant même le match retour de mercredi. « Je suis désolé », a déclaré l'entraîneur de l'Atalanta, Raffaele Palladino, après le coup de sifflet final, avant d'ajouter à propos des Munichois : « Une équipe très forte, qui était par moments vraiment imbattable. »
Spalletti lui-même avait échoué avec la Juventus face à Galatasaray lors des barrages : après une défaite 2-5 à l’aller, les Bianconeri avaient réussi à remonter le score devant leur public, en infériorité numérique, en s’imposant 3-0, mais avaient ensuite encaissé les deux buts décisifs en prolongation.
Les prochains matchs de la Juventus Turin :
21 mars, 20 h 45 Juventus - Sassuolo 6 avril, 18 h Juventus - FC Gênes