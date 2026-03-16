« Regardez le Bayern » : un entraîneur de renom est conquis par le FCB

« Dans le football moderne, chacun doit trouver sa place sur le terrain, ce qui exige de l'équilibre et des changements de rôle constants, mais de manière dynamique et fluide », a déclaré Spalletti à Sky Sport Italia. « Il suffit de regarder le Bayern Munich récemment contre l'Atalanta : ils nous ont donné un véritable modèle en matière de déplacements et de jeu de position dans le football », a-t-il ajouté.

À Bergame, le Bayern menait déjà 3-0 après 25 minutes grâce à des buts de Josip Stanisic, Michael Olise et Serge Gnabry. Après la pause, ils ont continué sur leur lancée et ont porté le score à 6-0 à la 67e minute, avant que Mario Pasalic ne marque le but d'honneur pour l'Atalanta à la 93e minute.