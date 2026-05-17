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Rasmus Hojlund officialise son transfert définitif au Napoli et adresse un message « émouvant » aux supporters de Manchester United
La qualification pour la Ligue des champions entraîne la validation définitive du transfert.
L'attaquant de 21 ans a passé la saison en prêt à Naples, après avoir été jugé en surnombre à Manchester United.
Les termes de l’accord entre les deux clubs prévoyaient un transfert définitif en cas de top 4 en Serie A pour Naples. Objectif atteint après la victoire 3-0 contre Pise, qui officialise une opération d’environ 38 millions de livres sterling.
Hojlund a d’ailleurs brillé lors de cette rencontre décisive, en offrant une passe décisive à son ancien coéquipier de Manchester United Scott McTominay avant de marquer lui-même à la 92^e minute.
Hojlund rédige un adieu émouvant à Old Trafford
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’international danois a confié que son départ du géant de la Premier League avait été éprouvant. Il est revenu sur son passage à Old Trafford, rappelant que porter les couleurs du club avait été l’ambition de toute une vie. « Dire au revoir à Manchester United est un moment qui me touche profondément. Enfance, rêve, Old Trafford, maillot rouge : tout s’est réalisé », a-t-il écrit.
Malgré la saveur bittersüße de son départ, il a exprimé une profonde gratitude pour le renouveau qu’il a connu en Italie : « La façon dont vous, les supporters, m’avez soutenu, m’avez fait me sentir chez moi et m’avez permis de retrouver ma confiance est quelque chose pour laquelle je suis très reconnaissant. Ce but marque un nouveau départ plein de confiance : je donnerai tout pour Naples dans les mois à venir et je remercie tous les supporters, joueurs et membres du staff de Manchester United d’avoir rendu mon rêve d’enfant réalité. Il est temps de viser de nouveaux objectifs, alors en avant. »
Les dirigeants du Napoli saluent son impact « déterminant »
Les performances de l’attaquant en Italie ont été impressionnantes : Hojlund a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en 32 matches de championnat. Son abattage et son efficacité devant le but lui ont rapidement valu l’estime du staff de Naples. Le directeur sportif Giovanni Manna avait déjà laissé entendre que le club tenait absolument à le garder, quel que soit le classement final du championnat.
Au début du printemps, il déclarait : « Hojlund a été déterminant. Même quand il ne marquait pas, il travaillait sans relâche pour l’équipe. Nous sommes tenus de l’acheter définitivement si nous nous qualifions pour la Ligue des champions, mais je ne crois pas qu’il soit destiné à quitter Naples, même si ce n’est pas le cas. »
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L’exode estival débute à United
Le départ de Hojlund inaugure un été s’annonce agité pour les Red Devils. Alors que Michael Carrick entend remodeler l’effectif à son image, d’autres cadres devraient suivre l’attaquant vers la sortie.
Par ailleurs, le milieu vétéran Casemiro quittera Old Trafford à l’issue de son contrat en fin de saison. Avec les 38 millions de livres sterling versés par Naples désormais en caisse, United devrait réinvestir cette somme dans de nouvelles recrues pour tourner la page du départ du Danois.