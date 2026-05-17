Rasmus Hojlund officialise son transfert définitif au Napoli et adresse un message « émouvant » aux supporters de Manchester United

L'attaquant de 21 ans a passé la saison en prêt à Naples, après avoir été jugé en surnombre à Manchester United.

Les termes de l’accord entre les deux clubs prévoyaient un transfert définitif en cas de top 4 en Serie A pour Naples. Objectif atteint après la victoire 3-0 contre Pise, qui officialise une opération d’environ 38 millions de livres sterling.

Hojlund a d’ailleurs brillé lors de cette rencontre décisive, en offrant une passe décisive à son ancien coéquipier de Manchester United Scott McTominay avant de marquer lui-même à la 92^e minute.