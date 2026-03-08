Getty/GOAL
« Quel match ! » - Blake Lively et Ryan Reynolds sourient malgré la déception de Wrexham en FA Cup après une défaite dramatique contre Chelsea
Reynolds & Mac à l'hippodrome pour un choc épique en FA Cup
Reynolds était de retour dans le nord du Pays de Galles, aux côtés de sa femme et de son co-propriétaire Rob Mac, pour un affrontement épique avec les poids lourds de l'ouest londonien. Après avoir déjà remporté une victoire remarquable contre Nottingham Forest lors de la FA Cup cette saison, Wrexham était confiant quant à la possibilité de réaliser un autre exploit.
L'acteur Deadpool Reynolds a assisté à leur victoire aux tirs au but contre Forest et était à nouveau très présent dans sa loge VIP, où lui et Mac ont eu du mal à rester assis, tant leur nervosité était à son comble pendant les 120 minutes du match.
Le VAR n'a pas rendu service à Wrexham face au géant de la Premier League, Chelsea.
Wrexham a pris deux fois l'avantage contre Chelsea grâce à Sam Smith et Callum Doyle, mais a malheureusement été rattrapé avant de se retrouver à 10 contre 11 à la troisième minute du temps additionnel, lorsque George Dobson a vu son carton jaune transformé en carton rouge après consultation du VAR.
La technologie, qui n'est pas utilisée dans les matchs de championnat de Wrexham, est à nouveau intervenue pendant les prolongations, lorsque Lewis Brunt a vu son but refusé pour hors-jeu, alors qu'il aurait permis d'égaliser à 3-3.
Les Red Dragons ont finalement vu leur parcours en coupe prendre fin, ce qui leur permet de se concentrer sur ce qui serait une quatrième promotion consécutive, un record, mais c'est la fierté, plutôt que la frustration, qui dominait dans le camp de Wrexham après avoir poussé les prétendants à la Ligue des champions dans leurs derniers retranchements.
Reynolds a publié un message sur X après avoir assisté à une autre soirée mémorable dans l'histoire récente de Wrexham, le club ayant parcouru un long chemin depuis le rachat spectaculaire qui a été finalisé au début de l'année 2021 : « Il y a trois ans cette semaine, nous avons affronté Maidenhead United et obtenu un match nul. Aujourd'hui, nous avons poussé Chelsea en prolongation. Je suis incroyablement fier de la performance de Wrexham aujourd'hui. »
Lively s'est pleinement investi dans l'aventure Wrexham aux côtés de Reynolds.
Lively, qui a serré son mari dans ses bras tout au long d'un match divertissant au Racecourse, a tenu à rendre son sourire à Reynolds lorsqu'ils ont posé pour des selfies sur le terrain après le départ des supporters passionnés. Elle a partagé une photo accompagnée du message : « Quel match ! ».
Lively a déjà salué le travail accompli par Reynolds et Mac à Wrexham, dont l'ascension fulgurante a permis au club de sortir de la National League et de se rapprocher de la Premier League.
Elle a déclaré à la suite de la promotion assurée en League One en 2025 : « @wrexham_afc merci à toute la ville, à tous ceux qui ont fait le déplacement, et à tous ceux qui étaient sur le terrain et en dehors, des jardiniers aux stewards, de la boutique de souvenirs au PT, des responsables des équipements aux auteurs de chants auto-proclamés. L'histoire s'est écrite hier, non seulement avec vous, mais grâce à vous.
Je vous serai toujours reconnaissante pour la chaleur et l'accueil que vous nous réservez, à moi et à mes proches, d'une manière qui est généralement réservée à la famille. Votre passion et la férocité de votre joie sont magiques. Merci pour cette journée inoubliable. Et pour être un élément clé de notre vie quotidienne.
« Félicitations à toute l'équipe, à leurs familles et à l'unique Phil Parkinson. Vous nous montrez à tous que les rêves impossibles peuvent vraiment devenir réalité.
@robmcelhenney & @vancityreynolds, mes « fous, marginaux, rebelles, fauteurs de troubles, ronds dans des trous carrés... ceux qui voient les choses différemment » préférés. Merci pour la communauté et l'euphorie que vous m'apportez, à vous, à votre famille et à tant d'autres. »
Calendrier des matchs de Wrexham pour la saison 2025-2026 : les Red Dragons poursuivent leur ascension vers la promotion
Après avoir démontré qu'ils pouvaient rivaliser avec des équipes telles que Chelsea, le défi auquel Wrexham est désormais confronté consiste à s'assurer qu'ils affronteront des adversaires de ce calibre chaque semaine en 2026-2027.
L'équipe de Parkinson a encore 11 matchs à disputer cette saison. Elle occupe actuellement la sixième place du classement du championnat et occupe la dernière place qualificative pour les barrages. Elle a deux matchs importants à disputer prochainement, avec un match à domicile contre Hull City, autre prétendant à la promotion, suivi d'un derby contre son rival gallois Swansea. Reynolds et Mac seront prêts à commenter ce match.
