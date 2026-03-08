« Quel match ! » - Blake Lively et Ryan Reynolds sourient malgré la déception de Wrexham en FA Cup après une défaite dramatique contre Chelsea

Lively, qui a serré son mari dans ses bras tout au long d'un match divertissant au Racecourse, a tenu à rendre son sourire à Reynolds lorsqu'ils ont posé pour des selfies sur le terrain après le départ des supporters passionnés. Elle a partagé une photo accompagnée du message : « Quel match ! ».

Lively a déjà salué le travail accompli par Reynolds et Mac à Wrexham, dont l'ascension fulgurante a permis au club de sortir de la National League et de se rapprocher de la Premier League.

Elle a déclaré à la suite de la promotion assurée en League One en 2025 : « @wrexham_afc merci à toute la ville, à tous ceux qui ont fait le déplacement, et à tous ceux qui étaient sur le terrain et en dehors, des jardiniers aux stewards, de la boutique de souvenirs au PT, des responsables des équipements aux auteurs de chants auto-proclamés. L'histoire s'est écrite hier, non seulement avec vous, mais grâce à vous.

Je vous serai toujours reconnaissante pour la chaleur et l'accueil que vous nous réservez, à moi et à mes proches, d'une manière qui est généralement réservée à la famille. Votre passion et la férocité de votre joie sont magiques. Merci pour cette journée inoubliable. Et pour être un élément clé de notre vie quotidienne.

« Félicitations à toute l'équipe, à leurs familles et à l'unique Phil Parkinson. Vous nous montrez à tous que les rêves impossibles peuvent vraiment devenir réalité.

@robmcelhenney & @vancityreynolds, mes « fous, marginaux, rebelles, fauteurs de troubles, ronds dans des trous carrés... ceux qui voient les choses différemment » préférés. Merci pour la communauté et l'euphorie que vous m'apportez, à vous, à votre famille et à tant d'autres. »

