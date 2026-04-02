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Pourquoi le PSG ne fera PAS d'offre pour Eduardo Camavinga, la cible de transfert du Real Madrid en Premier League
Le PSG dispose déjà d'un milieu de terrain très fourni
Le PSG a modifié sa stratégie de transfert au cours des derniers mercatos, en se concentrant sur des joueurs dotés de qualités spécifiques qui répondent aux exigences tactiques de l'entraîneur Luis Enrique. Avec des joueurs comme Vitinha et João Neves, qui se sont déjà imposés comme des piliers de l'équipe, Onze Mondial indique que le club n'envisage pas de recruter Camavinga et qu'aucune tentative de le faire venir n'est prévue lors du mercato estival.
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La frustration monte au Bernabéu
Les rumeurs concernant le joueur de 23 ans découlent en grande partie de sa situation actuelle à Madrid. Depuis son arrivée en provenance de Rennes, le Français peine à s’imposer comme titulaire à son poste de prédilection. Au contraire, sa polyvalence tactique l’a conduit à être aligné au poste de milieu défensif, d’ailier, voire d’arrière gauche, ce qui a freiné son épanouissement au sein du grand club de la Liga.
Cette absence de rôle défini a entraîné un mécontentement croissant. Camavinga s'est souvent retrouvé sur le banc lors des rencontres les plus décisives de la saison, une tendance qui s'est poursuivie après la nomination d'Álvaro Arbeloa. Selon certaines informations, ce rôle secondaire aurait conduit l'ancienne jeune prodige de Rennes à se sentir insatisfait de son statut actuel au sein de l'équipe.
Les grands clubs de Premier League en état d'alerte
Même si le PSG est prêt à laisser passer cette opportunité, l’intérêt pour Camavinga reste vif dans toute l’Europe. Ses qualités physiques et techniques sont considérées comme parfaitement adaptées à l’intensité du football anglais. Plusieurs poids lourds de la Premier League suivraient la situation de près à l’approche du mercato estival.
Le Real Madrid, qui s'est toujours montré réticent à se séparer de ses jeunes talents, pourrait être contraint d'envisager d'autres options si le joueur insistait pour partir. Selon certaines rumeurs, le club serait prêt à étudier des offres si le montant demandé était satisfaisant, d'autant plus qu'il cherche à renouveler d'autres secteurs de son effectif dans le cadre d'un éventuel remaniement estival.
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Aucune décision définitive n'a encore été prise concernant l'avenir
Malgré les rumeurs en provenance tant d'Espagne que de France, Camavinga n'a pas encore pris de décision définitive quant à la suite de sa carrière. Le milieu de terrain est toujours sous contrat et fait théoriquement partie des projets à long terme du Real Madrid, même si son temps de jeu actuel ne reflète pas ce statut. Les semaines à venir seront décisives pour déterminer s'il parviendra à se refaire une place de titulaire sous les ordres d'Arbeloa.
Les enjeux sont particulièrement importants compte tenu du calendrier international en cette année de Coupe du monde. La réduction de son temps de jeu en club a déjà eu un impact sur sa place au sein de l'équipe de France, ce qui fait d'une place de titulaire régulière une priorité pour le joueur. Pour l'instant, alors que la Premier League pourrait encore l'attirer, un transfert au PSG semble définitivement hors de question.