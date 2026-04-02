Pourquoi le PSG ne fera PAS d'offre pour Eduardo Camavinga, la cible de transfert du Real Madrid en Premier League

Les rumeurs concernant le joueur de 23 ans découlent en grande partie de sa situation actuelle à Madrid. Depuis son arrivée en provenance de Rennes, le Français peine à s’imposer comme titulaire à son poste de prédilection. Au contraire, sa polyvalence tactique l’a conduit à être aligné au poste de milieu défensif, d’ailier, voire d’arrière gauche, ce qui a freiné son épanouissement au sein du grand club de la Liga.

Cette absence de rôle défini a entraîné un mécontentement croissant. Camavinga s'est souvent retrouvé sur le banc lors des rencontres les plus décisives de la saison, une tendance qui s'est poursuivie après la nomination d'Álvaro Arbeloa. Selon certaines informations, ce rôle secondaire aurait conduit l'ancienne jeune prodige de Rennes à se sentir insatisfait de son statut actuel au sein de l'équipe.