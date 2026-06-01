Plusieurs clubs de Premier League s’intéressent de près à la star du Celtic, malgré la concurrence de l’AC Milan

Engels pourrait bientôt quitter Parkhead, plusieurs cadors européens s’intéressant de près au jeune Belge. Après avoir joué un rôle clé dans les succès du Celtic en championnat et en coupe, les performances du milieu de terrain de 22 ans l’ont placé en tête de liste des clubs cherchant à renforcer leur entrejeu cet été.

Le milieu de terrain a récemment changé d’agent pour rejoindre l’agence DWMA, un choix souvent interprété comme le signe d’un départ imminent. Selon plusieurs sources, Engels envisagerait ainsi une nouvelle étape dans sa carrière après un passage réussi en Premiership écossais.