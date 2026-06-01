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Plusieurs clubs de Premier League s’intéressent de près à la star du Celtic, malgré la concurrence de l’AC Milan
Les grands clubs européens s’intéressent de près à Engels.
Engels pourrait bientôt quitter Parkhead, plusieurs cadors européens s’intéressant de près au jeune Belge. Après avoir joué un rôle clé dans les succès du Celtic en championnat et en coupe, les performances du milieu de terrain de 22 ans l’ont placé en tête de liste des clubs cherchant à renforcer leur entrejeu cet été.
Le milieu de terrain a récemment changé d’agent pour rejoindre l’agence DWMA, un choix souvent interprété comme le signe d’un départ imminent. Selon plusieurs sources, Engels envisagerait ainsi une nouvelle étape dans sa carrière après un passage réussi en Premiership écossais.
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L’AC Milan et plusieurs clubs de Premier League manifestent leur intérêt.
Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Sacha Tavolieri, l’AC Milan a manifesté son intérêt auprès des nouveaux agents du joueur. Si aucune offre officielle n’a encore été transmise au Celtic, le club italien surveille de près le dossier en vue de renforcer son effectif pour la saison prochaine.
La concurrence ne se limite toutefois pas à l’Italie : plusieurs clubs de Premier League surveillent aussi le Diable Rouge. Nottingham Forest, déjà admirateur notoire, s’est vu refuser trois offres lors du mercato de janvier, dont une dernière d’environ 25 millions de livres sterling.
On s’attend à ce que les clubs anglais reviennent à la charge maintenant que le mercato estival est ouvert.
Le Celtic occupe une position de force dans les négociations.
Malgré une liste d’admirateurs qui s’allonge, le Celtic est en position de force dans d’éventuelles négociations. Sous contrat à Parkhead jusqu’en 2028, Engels offre aux champions d’Écosse la liberté de refuser toute offre ne correspondant pas à leur valorisation.
Arrivé il y a peu et déjà indispensable, le joueur pourrait donc faire l’objet d’une demande financière très élevée de la part des Hoops en cas de départ. Historique : la direction du club a déjà prouvé sa capacité à tenir ferme pour obtenir le maximum du marché lorsque ses meilleurs éléments sont courtisés par les championnats les plus riches.
Quel avenir pour le meneur de jeu ?
Selon l’expert en transferts Tavolieri, le milieu belge a récemment signé avec l’agence de football DWMA et souhaite poursuivre sa carrière au Celtic.
Alors que le mercato estival bat son plein, les dirigeants du Celtic doivent encore décider s’ils souhaitent tirer profit de ce jeune joueur ou s’appuyer sur lui pour bâtir leur équipe en vue de la Ligue des champions. Puisque le département recrutement a déjà repéré plusieurs cibles pour le milieu de terrain, les prochaines semaines diront si Engels restera le pilier des Hoops ou deviendra la dernière vente lucrative du club.