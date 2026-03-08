L'équipe de Javier Mascherano attend le feu vert pour emménager dans son nouveau stade, le Freedom Park, où elle affrontera Nashville lors du match retour de la CONCACAF Champions Cup, le 18 mars.

L'Inter Miami a entamé la défense de son titre de champion de la MLS Cup par des rencontres contre le LAFC, Orlando City et D.C. United. Après avoir trébuché en Californie contre Heung-min Son et ses coéquipiers, l'équipe a réagi avec brio en remportant deux victoires consécutives.

Messi, qui a remporté le Soulier d'or la saison dernière, a marqué trois buts lors de ses deux dernières apparitions. Il espère remporter un troisième titre consécutif de MVP aux États-Unis, ce qui constituerait un nouveau record.