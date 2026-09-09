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« Personne ne m’a rien dit ! » : Gabriel Jesus s’en prend à la direction d’Arsenal pour son traitement avant son surprenant transfert à Barcelone
Mis à l'écart à l'Emirates
Jesus a finalement brisé le silence concernant son transfert très médiatisé d'Arsenal à Barcelone, en adressant de vives critiques à la direction du club anglais. L'attaquant a révélé une rupture de communication lors des dernières semaines de son passage à l'Emirates Stadium, laissant entendre que son professionnalisme s'était heurté à une mise à l'écart soudaine et inexpliquée de la part des dirigeants.
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Jesus contraint de s’entraîner seul
L’international brésilien a détaillé la nature confuse de ses dernières séances à Londres, expliquant avoir été mis de côté sans aucune discussion formelle concernant son avenir ou son rôle dans les plans de Mikel Arteta.
« La vérité, c’est que je m’entraînais, j’ai fait toute la présaison normalement avec Arsenal, et je savais déjà que, probablement, je ne jouerais pas autant ou que je n’aurais pas autant d’opportunités. Mais personne ne m’a rien dit », a déclaré Jesus à SportyTV. « Je suis un professionnel, évidemment je m’entraînais avec le groupe, et d’un coup ils m’ont mis à l’écart pour m’entraîner séparément du groupe. »
L’ancien joueur de Manchester City a fait part de son incompréhension après avoir été écarté du groupe principal, d’autant qu’il estimait être physiquement prêt pour la nouvelle saison. Jesus a assuré être resté impliqué dans sa condition physique et ses obligations professionnelles, même lorsqu’il est devenu clair que le club prenait une autre direction.
« Je donnais le maximum [à l’entraînement] pour être prêt, au cas où j’aurais l’occasion de rejouer à un haut niveau, puis lors de la dernière semaine [tout est allé] très vite », a ajouté Jesus, en revenant sur la rapidité avec laquelle sa situation au club s’est détériorée.
Une bouée de sauvetage soudaine pour le Barça
Alors que sa position à Arsenal devenait intenable en raison de son exclusion des activités de l’équipe première, une solution a rapidement émergé sous la forme d’un intérêt des géants catalans. Jesus a expliqué que son transfert au Camp Nou avait été facilité par des discussions au plus haut niveau impliquant la direction de Barcelone, qui a agi de manière décisive dès qu’elle a été informée de sa disponibilité.
Jesus attribue la rapidité de l’opération à l’intervention du directeur sportif de Barcelone et du président du club, qui l’ont personnellement contacté pour obtenir sa signature lors d’une dernière semaine de mercato frénétique. « Le travail de Deco, du président [de Barcelone] et du club... Mon agent a été incroyable. Quand nous avons été sûrs que j’avais l’opportunité de venir, évidemment, j’ai dit oui tout de suite, quoi qu’il arrive. Maintenant, je suis tellement heureux d’être ici », a conclu l’attaquant.
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En se projetant vers la vie en Liga
Désormais installé en Espagne, Jesus se concentre sur la relance de sa carrière sous les projecteurs de la Liga. Ce transfert marque un chapitre important pour le joueur de 29 ans, arrivé à Arsenal avec de grandes attentes en 2022. Si son passage à Londres a été marqué par des moments de génie et un rôle central dans le renouveau du club, la manière amère dont son départ s’est déroulé a clairement laissé des traces.
Pour Arsenal, le départ de Jesus représente la fin d’une époque, alors que le club continue de faire évoluer ses options offensives. Pour le joueur, en revanche, ce transfert à Barcelone est l’occasion de faire taire ses détracteurs et de montrer qu’il peut encore rivaliser au plus haut niveau du football européen.
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