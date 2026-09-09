L’international brésilien a détaillé la nature confuse de ses dernières séances à Londres, expliquant avoir été mis de côté sans aucune discussion formelle concernant son avenir ou son rôle dans les plans de Mikel Arteta.

« La vérité, c’est que je m’entraînais, j’ai fait toute la présaison normalement avec Arsenal, et je savais déjà que, probablement, je ne jouerais pas autant ou que je n’aurais pas autant d’opportunités. Mais personne ne m’a rien dit », a déclaré Jesus à SportyTV. « Je suis un professionnel, évidemment je m’entraînais avec le groupe, et d’un coup ils m’ont mis à l’écart pour m’entraîner séparément du groupe. »

L’ancien joueur de Manchester City a fait part de son incompréhension après avoir été écarté du groupe principal, d’autant qu’il estimait être physiquement prêt pour la nouvelle saison. Jesus a assuré être resté impliqué dans sa condition physique et ses obligations professionnelles, même lorsqu’il est devenu clair que le club prenait une autre direction.

« Je donnais le maximum [à l’entraînement] pour être prêt, au cas où j’aurais l’occasion de rejouer à un haut niveau, puis lors de la dernière semaine [tout est allé] très vite », a ajouté Jesus, en revenant sur la rapidité avec laquelle sa situation au club s’est détériorée.



