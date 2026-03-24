Le consultant externe du BVB comprend cette séparation à bien des égards et révèle des détails croustillants sur les relations au sein de la direction du club. Il se montre par ailleurs très enthousiaste à l'égard de son successeur, Nils-Ole Book.
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« On s'est un peu disputés » : Matthias Sammer révèle des détails croustillants sur la rupture entre Sebastian Kehl et le BVB
« Je pense que c'était la bonne décision de se séparer. Les deux parties n'étaient plus vraiment sur la même longueur d'onde. C'est donc logique », a d'abord déclaré l'homme de 58 ans dans l'émission de Sky « Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk », laissant entendre qu'il y avait des tensions entre les responsables : « Je pense – et je le dis vraiment avec tout le respect qui s'impose – qu'ils se sont un peu disputés. »
Selon un article du journal Bild, il y aurait eu des « divergences insurmontables » au sein de la direction, qui auraient conduit au départ de Kehl. Avant tout, le joueur de longue date du BVB aurait eu une relation difficile avec son supérieur direct, le directeur sportif Lars Ricken. La cause remonte au printemps 2024, lorsque Ricken a succédé à Hans-Joachim Watzke à son poste actuel, à la place de Kehl. Kehl aurait depuis longtemps convoité ce poste et aurait donc été déçu.
Selon Sammer, de tels « points de friction » font parfois partie du cours normal des choses. « C'est la bonne décision pour toutes les parties concernées. Le club a la possibilité d'opérer un changement. Il est important de se séparer avec élégance et dignité. »
- Borussia Dortmund
Sebastian Kehl va-t-il devenir le nouvel homme fort du HSV ?
Pour sa prochaine étape, Kehl pourrait désormais passer au premier plan ; à cet égard, la succession de Stefan Kuntz au HSV est notamment citée comme une option. Des rumeurs à ce sujet avaient déjà circulé en début d'année. Mais Tottenham Hotspur manifesterait également son intérêt. Sammer est quant à lui convaincu que Kehl « trouvera un bon poste », mais il lui a conseillé : « Sebastian devrait maintenant prendre un peu de recul. »
Quant à Book, Sammer n’avait que des éloges à son égard. « Cette capacité à travailler en équipe, à s’entourer de personnalités en plus de l’expertise, était très, très importante pour le club », a-t-il déclaré, avant de souligner : « Et quand j’ai rassemblé tous ces éléments, je me suis dit : Lars, c’est une idée fantastique. Elle n’est pas seulement bonne, elle est fantastique. Elle est audacieuse, elle est un défi, mais elle est analytique. »
BVB : Book jouit d'une excellente réputation
Âgé de 40 ans, il travaillait auparavant au SV Elversberg depuis 2017 et avait mené ce petit club de la Sarre, grâce à une série de talents qu'il avait découverts, de la quatrième division jusqu'aux portes de la Bundesliga. Il a notamment fait venir au SVE Fisnik Asllani (aujourd'hui au TSG Hoffenheim) et Younes Ebnoutalib (Eintracht Francfort), ce dernier ayant ensuite été revendu avec une plus-value importante.
Book prendra ses nouvelles fonctions dès mercredi et signera un contrat jusqu'en 2029. Selon Ricken, il était le « candidat idéal » pour succéder à Kehl. « Je suis depuis longtemps son excellent travail à Elversberg, d'abord en tant que directeur sportif puis en tant que responsable sportif, et je suis absolument convaincu qu'Ole correspond très bien à notre club, tant sur le plan professionnel qu'humain. »
BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund
Date Match 4 avril, 18h30 VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 avril, 15h30 BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 avril, 15h30 TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)