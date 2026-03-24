« On s'est un peu disputés » : Matthias Sammer révèle des détails croustillants sur la rupture entre Sebastian Kehl et le BVB

« Je pense que c'était la bonne décision de se séparer. Les deux parties n'étaient plus vraiment sur la même longueur d'onde. C'est donc logique », a d'abord déclaré l'homme de 58 ans dans l'émission de Sky « Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk », laissant entendre qu'il y avait des tensions entre les responsables : « Je pense – et je le dis vraiment avec tout le respect qui s'impose – qu'ils se sont un peu disputés. »

Selon un article du journal Bild, il y aurait eu des « divergences insurmontables » au sein de la direction, qui auraient conduit au départ de Kehl. Avant tout, le joueur de longue date du BVB aurait eu une relation difficile avec son supérieur direct, le directeur sportif Lars Ricken. La cause remonte au printemps 2024, lorsque Ricken a succédé à Hans-Joachim Watzke à son poste actuel, à la place de Kehl. Kehl aurait depuis longtemps convoité ce poste et aurait donc été déçu.

Selon Sammer, de tels « points de friction » font parfois partie du cours normal des choses. « C'est la bonne décision pour toutes les parties concernées. Le club a la possibilité d'opérer un changement. Il est important de se séparer avec élégance et dignité. »