Nouveau départ au BVB : le SV Elversberg s'impose face au Borussia Dortmund

Campbell n’était déjà plus chez les « Noir et Jaune » la saison dernière. L’été dernier, il souhaitait rejoindre le VfB Stuttgart, mais le transfert avait échoué en raison de divergences entre les deux clubs concernant le montant du transfert. Campbell avait finalement été prêté au TSG Hoffenheim, où il n’avait toutefois disputé que 74 maigres minutes de jeu lors de cinq brèves apparitions avec l’équipe première en Bundesliga.

Depuis sa promotion en équipe première en 2024, il n’a disputé que deux matchs supplémentaires avec les professionnels du BVB. Cet attaquant de 20 ans avait rejoint les « Noir et Jaune » en 2022 en provenance de l’équipe U19 islandaise de Breidablik. Il s’y était distingué par sa vitesse et son sens du but, marquant 19 fois et délivrant 21 passes décisives en 58 rencontres avec les jeunes du club.

En 58 matchs avec les U19 et les U17, il a inscrit 19 buts et délivré 21 passes décisives. Il s’est également illustré en équipe réserve : en 13 matchs de troisième division, il a marqué deux buts et délivré une passe décisive.