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Adhe Makayasa
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Naples, diminué, s’incline 2-0 en amical contre l’Avellino d’Alessandro Nesta

SSC Naples
Serie A
Avellino
Serie B
M. Allegri
A. Nesta

Massimiliano Allegri a vu son équipe, très diminuée, s’incliner 2-0 de manière décevante lors d’un match amical face à un adversaire de deuxième division à Castel Volturno. Les buts de Michael Venturi et Luca Di Maggio ont puni les Partenopei, handicapés par les convocations internationales et une longue liste de blessés lors d’une répétition générale peu convaincante vendredi.

  • Le petit poucet de Serie B punit des hôtes diminués

    Les Partenopei ont eu du mal à faire face à leurs visiteurs de deuxième division, particulièrement entreprenants, lors d’une séance d’entraînement commune à Castel Volturno. Les buts de Venturi et Di Maggio ont profité des errements de la défense locale pour sceller une impressionnante victoire de l’équipe visiteuse. Cette séance a offert à Allegri une précieuse occasion de maintenir son équipe dans le rythme pendant la trêve internationale, alors que la sienne végète actuellement à la neuvième place de Serie A avec sept points en cinq matches.

  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Les nombreuses absences entraînent un remaniement défensif

    Cette rencontre à huis clos a été fortement compromise par une crise aiguë d’effectif, qui a contraint le staff technique à aligner une composition de fortune sur l’ensemble du terrain. L’absence de dix joueurs partis en sélection s’est ajoutée à une longue liste de blessés, écartant des éléments clés comme Alex Meret, Leonardo Spinazzola et Scott McTominay. Cette situation a laissé Allegri s’appuyer sur un petit noyau de joueurs de l’équipe première disponibles, dont Amir Rrahmani et David Neres, avant de se tourner vers les jeunes espoirs de la Primavera d’Antonio Nocerino après la pause.

  • L’entraîneur évalue la forme physique des joueurs de complément

    Malgré cette défaite sans but marqué, Allegri a pu tirer des motifs d’encouragement de la montée en rythme de match et du suivi de la condition physique de ses options secondaires. Benoit Badiashile, Lorenzo Lucca et Sam Beukema ont été les trois seuls joueurs à disputer l’intégralité des 90 minutes. L’entraîneur a considéré cette sortie uniquement comme un exercice visant à reconstruire la base physique de ses doublures avant d’accorder au groupe un bref repos ce week-end afin de se remettre avant son retour sur la scène nationale.

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    Naples vise un rebond vital en championnat

    L’équipe d’Allegri se retrouvera au centre d’entraînement lundi afin d’intensifier sa préparation en vue de son match de la sixième journée contre Frosinone le 10 octobre. Le staff médical du club doit également évaluer mardi les progrès physiques de McTominay afin de déterminer sa disponibilité, selon La Gazzetta dello Sport. Pendant ce temps, cette victoire convaincante offre une plateforme idéale à l’équipe de Nesta avant un retour exigeant en Serie B contre la Sampdoria.

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