Les Partenopei ont eu du mal à faire face à leurs visiteurs de deuxième division, particulièrement entreprenants, lors d’une séance d’entraînement commune à Castel Volturno. Les buts de Venturi et Di Maggio ont profité des errements de la défense locale pour sceller une impressionnante victoire de l’équipe visiteuse. Cette séance a offert à Allegri une précieuse occasion de maintenir son équipe dans le rythme pendant la trêve internationale, alors que la sienne végète actuellement à la neuvième place de Serie A avec sept points en cinq matches.