Naples accélère dans sa quête de l’ancien milieu de terrain du Real Madrid Dani Ceballos

Cette piste s’inscrit dans l’ambition de Naples de lutter sur plusieurs fronts, en Italie comme en Europe, sous les ordres d’Allegri. Après avoir été formé à l’académie du Betis avant son transfert à Madrid en 2017, le vaste vécu de Ceballos au plus haut niveau européen en fait un profil idéal pour apporter du calme, de la maîtrise tactique et de la créativité dans l’entrejeu des Partenopei.

Obtenir un joueur de ce calibre libre constituerait également un important coup de pouce financier, permettant au club de renforcer considérablement la profondeur de son effectif première équipe sans compromettre sa stabilité budgétaire avant une campagne éprouvante.