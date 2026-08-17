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Adhe Makayasa

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Naples accélère dans sa quête de l’ancien milieu de terrain du Real Madrid Dani Ceballos

Mercato
D. Ceballos
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Naples a intensifié sa poursuite de Dani Ceballos en soumettant une offre officielle à l’ancien milieu de terrain du Real Madrid après son départ de la capitale espagnole. Le joueur de 30 ans, libre de tout contrat, suscite aussi l’intérêt de la Juventus et de son club formateur, le Real Betis, mais l’équipe de Massimiliano Allegri pousse désormais fort pour boucler rapidement le transfert.

  • Les Napolitains lancent une proposition de contrat

    Naples aurait soumis une offre de contrat formelle aux représentants de Ceballos afin de renforcer le milieu d'Allegri avant la nouvelle saison. Selon Sportal, le club napolitain a rapidement bougé pour profiter de la disponibilité de l'international espagnol après la fin de son long passage au Real Madrid. Si le meneur de jeu de 30 ans a également été en contact avec son club formateur, le Betis, le club italien pousse fort pour le convaincre de poursuivre sa carrière en Serie A.

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    Les rivaux turinois surveillent la situation

    Le média ajoute que la poursuite menée par Naples est suivie de près par son rival national, la Juventus, qui avait envisagé un transfert du meneur de jeu espagnol l’été dernier et conserve un intérêt actif pour sa situation. Toutefois, Ceballos n’est pas actuellement considéré comme une priorité absolue par la direction bianconera, ce qui crée une véritable ouverture pour le club napolitain afin de prendre une longueur d’avance dans la course au transfert avant que d’autres prétendants ne compliquent les négociations avec leurs propres offres concrètes.

  • Un recrutement libre convient aux finances

    Cette piste s’inscrit dans l’ambition de Naples de lutter sur plusieurs fronts, en Italie comme en Europe, sous les ordres d’Allegri. Après avoir été formé à l’académie du Betis avant son transfert à Madrid en 2017, le vaste vécu de Ceballos au plus haut niveau européen en fait un profil idéal pour apporter du calme, de la maîtrise tactique et de la créativité dans l’entrejeu des Partenopei.

    Obtenir un joueur de ce calibre libre constituerait également un important coup de pouce financier, permettant au club de renforcer considérablement la profondeur de son effectif première équipe sans compromettre sa stabilité budgétaire avant une campagne éprouvante.

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    La réponse au contrat décide de l’avenir

    Une avancée dans les négociations pourrait intervenir rapidement si le clan Ceballos accepte les conditions actuellement sur la table. Pendant ce temps, Naples finalise ses préparatifs pour lancer sa campagne de Serie A 2026-2027 avec un déplacement à Gênes samedi prochain. Allegri tient à boucler l’opération rapidement, afin que le milieu de terrain expérimenté soit intégré avant qu’un calendrier chargé ne prenne de l’ampleur.