Selon Sportmediaset, les examens passés aujourd’hui ont confirmé que, pour Pavlovic, il ne s’agit que d’une simple fatigue musculaire due à la fois au coup reçu et au temps de jeu important accumulé jusqu’ici, aussi bien avec son club qu’en sélection. Il restera certainement au repos pour le prochain match contre l’Allemagne et ce n’est qu’ensuite qu’il sera décidé s’il faut ou non le remettre à la disposition de Rubern Amorim.