L’AC Milan peut pousser un soupir de soulagement : le problème ressenti par Strahinja Pavlovic n’est pas aussi sérieux qu’on le craignait dans un premier temps. Le défenseur serbe avait quitté le terrain en boitant à la 71e minute du match de Ligue des nations entre la Serbie et les Pays-Bas, au cours duquel sa sélection s’est inclinée 1-2. Les examens qu’il a passés aujourd’hui ont toutefois écarté toute lésion.
Milan, soupir de soulagement pour Pavlovic : aucune lésion écartée
Forte contusion initiale
Le niveau d’attention était monté au moment du changement forcé demandé par le défenseur à la 71e minute de la seconde période du match, à la suite d’un violent coup reçu sur le terrain. Dans un premier temps, en Serbie, on parlait d’une forte contusion, le défenseur central ayant quitté le terrain en boitant.
Simple fatigue
Selon Sportmediaset, les examens passés aujourd’hui ont confirmé que, pour Pavlovic, il ne s’agit que d’une simple fatigue musculaire due à la fois au coup reçu et au temps de jeu important accumulé jusqu’ici, aussi bien avec son club qu’en sélection. Il restera certainement au repos pour le prochain match contre l’Allemagne et ce n’est qu’ensuite qu’il sera décidé s’il faut ou non le remettre à la disposition de Rubern Amorim.
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