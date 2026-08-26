Milan défie l’Inter pour Reggiani du Borussia Dortmund : le défenseur a été proposé à l’AC Milan

Selon les informations de l’expert du mercato Matteo Moretto, il y aurait eu ces dernières heures des contacts pour Luca Reggiani à l’AC Milan, le défenseur du Borussia Dortmund ayant été proposé au club milanais. Comme indiqué, ce profil avait été associé ces dernières semaines aux rivaux de l’Inter.





Reggiani est un défenseur né en 2008, pilier des sélections de jeunes italiennes, arrivé en Bundesliga en février 2024 en provenance de Sassuolo. Avec l’équipe première de Kovac, il compte déjà 9 apparitions et un but. L’Inter suit son cas depuis longtemps et avait envisagé une éventuelle offensive en janvier prochain ou à l’été 2027. Mais les cousins pourraient désormais être doublés par l’AC Milan, qui recherche depuis longtemps un défenseur central capable de relancer et de compléter le secteur défensif d’Amorim.