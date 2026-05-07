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Michael Carrick, l’entraîneur de Manchester United, a exprimé sa déception après la décision controversée concernant le stade de la finale de la FA Youth Cup
Carrick critique ouvertement le choix du lieu
Carrick a exprimé son agacement au sujet du choix du terrain pour la finale très attendue de la FA Youth Cup entre United et City. Malgré l’enjeu considérable et la rivalité locale, la rencontre ne se tiendra pas à l’Etihad Stadium, d’une capacité de 53 400 places, comme le souhaitaient nombreux supporters et responsables.
La rencontre se tiendra finalement au Joie Stadium, le terrain de l’académie de Manchester City, qui ne peut accueillir que 7 000 spectateurs. L’ancien milieu de terrain de United, Carrick, très attaché à cette compétition, estime que ce choix ne reflète pas l’importance de l’événement pour les jeunes talents des deux clubs mancuniens.
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Manquer une occasion majeure de se mettre en lumière
Dans une interview accordée au Daily Mail, Carrick s’est exprimé sans détour sur le sujet, s’appuyant sur sa propre expérience de la compétition. « Je suis déçu, pour être honnête », a déclaré Carrick, qui avait disputé la finale de 1999 avec West Ham contre Coventry. « Je pense qu’atteindre la finale de la Youth Cup a toujours été synonyme de jouer dans le stade principal. C’est un événement phare pour les joueurs de cette tranche d’âge. »
En maintenant la finale dans une enceinte plus modeste, estime-t-il, on prive ces jeunes de l’expérience unique de briller sur la pelouse d’un grand stade.
Souvenirs de la gloire d'Old Trafford
La déception est d'autant plus grande lorsqu'on la compare à l'histoire récente de Manchester United dans cette compétition. Il y a seulement quatre ans, une équipe de United comptant dans ses rangs Kobbie Mainoo et Alejandro Garnacho soulevait le trophée à Old Trafford. Ce soir-là, pas moins de 67 000 supporters avaient assisté à la victoire des jeunes Red Devils face à Nottingham Forest dans une ambiance mémorable.
« J’étais au match contre Forest ; c’était une soirée spéciale de voir le stade plein pour un match comme celui-là. C’était ce qu’on espérait, mais c’est comme ça », note Carrick. « Nous sommes donc déçus. Je pense que j’ai des souvenirs incroyables, certains de mes meilleurs souvenirs, de cette compétition où l’on jouait avec ses proches, et c’est dommage que ça n’ait pas marché, pour une raison ou une autre. »
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Perspectives d’évolution pour les tournois à venir
Malgré ses réserves, l’entraîneur de Manchester United reconnaît que la décision concernant le match de jeudi prochain est désormais irrévocable. « À ma connaissance, il n’y a rien à faire. C’est en quelque sorte acté », constate-t-il.
Néanmoins, il espère que cette mesure ne deviendra pas une règle permanente et appelle les organisateurs ainsi que les clubs à revoir leur position pour les éditions futures : « Espérons qu'avec le temps, on puisse revenir aux stades principaux. »