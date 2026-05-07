Michael Carrick, l’entraîneur de Manchester United, a exprimé sa déception après la décision controversée concernant le stade de la finale de la FA Youth Cup

Carrick a exprimé son agacement au sujet du choix du terrain pour la finale très attendue de la FA Youth Cup entre United et City. Malgré l’enjeu considérable et la rivalité locale, la rencontre ne se tiendra pas à l’Etihad Stadium, d’une capacité de 53 400 places, comme le souhaitaient nombreux supporters et responsables.

La rencontre se tiendra finalement au Joie Stadium, le terrain de l’académie de Manchester City, qui ne peut accueillir que 7 000 spectateurs. L’ancien milieu de terrain de United, Carrick, très attaché à cette compétition, estime que ce choix ne reflète pas l’importance de l’événement pour les jeunes talents des deux clubs mancuniens.