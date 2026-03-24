« Mes coéquipiers vont me maudire pour ça » : une star du BVB souhaite un changement de règlement controversé

De plus, Beier s'est montré très élogieux envers un coéquipier qui ne devrait sans doute pas apprécier sa proposition de règle : Waldemar Anton qui, contrairement à lui, fait partie de la sélection de mars du sélectionneur national Julian Nagelsmann pour les matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana à la fin du mois. Dans le même temps, il a cité Grischa Prömel, également écarté, de son ancien club, le TSG Hoffenheim. Selon lui, tous deux « passeraient un peu inaperçus et ne recevraient pas la reconnaissance qu’ils méritent réellement ».

La non-sélection de Beier a récemment suscité une certaine surprise, l’attaquant étant en excellente forme au BVB depuis plusieurs semaines. Lors des 13 derniers matchs de Bundesliga, il a inscrit cinq buts et délivré cinq passes décisives, et s’est également illustré en tant que buteur lors du match aller des barrages de la Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame. Son absence dans la sélection de Nagelsmann était donc « incompréhensible » pour Roman Weidenfeller, le gardien emblématique de Dortmund. Didi Hamann n’a lui aussi montré que peu de compréhension pour cette décision et n’aurait surtout pas sélectionné Leroy Sané à sa place.

À son poste, Beier prend quant à lui exemple sur Fernando Torres. « C'était un joueur incroyable », a déclaré le joueur de 23 ans, soulignant : « Il avait vraiment tout ce qu'il faut à un attaquant de pointe : la finition, le contrôle du ballon, la lecture du jeu, l'intuition. » Il a également ajouté que l'icône du Bayern, Arjen Robben, avait autrefois compté parmi ses modèles.