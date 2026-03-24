Dans une interview accordée au FAZ, l'attaquant du BVB a fait une proposition surprenante visant à modifier les règles.
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« Mes coéquipiers vont me maudire pour ça » : une star du BVB souhaite un changement de règlement controversé
« Mes coéquipiers en défense vont me maudire pour ça, mais j’aimerais bien supprimer le hors-jeu – d’un point de vue purement égoïste », a-t-il déclaré, avant d’expliquer : « Il y aurait probablement plus de buts, et le jeu gagnerait ainsi un peu en dynamisme. Mais j’aime bien gagner des matchs sans encaisser de but, c’est comme ça ! »
La règle du hors-jeu existe depuis presque aussi longtemps que le football organisé lui-même. Les premières dispositions datent de 1863. En 1925, la règle a été modernisée, stipulant que seuls deux adversaires (y compris le gardien) devaient se trouver entre l'attaquant et la ligne de but. En 1990, la règle a été assouplie : les joueurs situés au même niveau ne sont plus considérés comme hors-jeu. Le hors-jeu passif a quant à lui été introduit en 2005.
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Beier prend exemple sur Torres – et avait pour modèle une icône du Bayern
De plus, Beier s'est montré très élogieux envers un coéquipier qui ne devrait sans doute pas apprécier sa proposition de règle : Waldemar Anton qui, contrairement à lui, fait partie de la sélection de mars du sélectionneur national Julian Nagelsmann pour les matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana à la fin du mois. Dans le même temps, il a cité Grischa Prömel, également écarté, de son ancien club, le TSG Hoffenheim. Selon lui, tous deux « passeraient un peu inaperçus et ne recevraient pas la reconnaissance qu’ils méritent réellement ».
La non-sélection de Beier a récemment suscité une certaine surprise, l’attaquant étant en excellente forme au BVB depuis plusieurs semaines. Lors des 13 derniers matchs de Bundesliga, il a inscrit cinq buts et délivré cinq passes décisives, et s’est également illustré en tant que buteur lors du match aller des barrages de la Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame. Son absence dans la sélection de Nagelsmann était donc « incompréhensible » pour Roman Weidenfeller, le gardien emblématique de Dortmund. Didi Hamann n’a lui aussi montré que peu de compréhension pour cette décision et n’aurait surtout pas sélectionné Leroy Sané à sa place.
À son poste, Beier prend quant à lui exemple sur Fernando Torres. « C'était un joueur incroyable », a déclaré le joueur de 23 ans, soulignant : « Il avait vraiment tout ce qu'il faut à un attaquant de pointe : la finition, le contrôle du ballon, la lecture du jeu, l'intuition. » Il a également ajouté que l'icône du Bayern, Arjen Robben, avait autrefois compté parmi ses modèles.
Équipe nationale allemande, calendrier : les prochains matchs de l'équipe nationale allemande
Date Concours Match Vendredi 27 mars, 20 h 45 Match amical Suisse vs Allemagne Lundi 30 mars, 20 h 45 Match amical Allemagne vs Ghana Dimanche 31 mai, 20 h 45 Match amical Allemagne vs Finlande Samedi 6 juin, 20 h 30 Match amical États-Unis contre Allemagne Dimanche 14 juin, 19 h Coupe du monde 2026 Allemagne vs Curaçao Samedi 20 juin, 22 h Coupe du monde 2026 Allemagne vs Côte d'Ivoire Jeudi 25 juin, 22 h Coupe du monde 2026 Allemagne vs Équateur