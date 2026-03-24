Dans l’ombre des résultats du week-end, un dossier mercato a pris une tournure inattendue. Du côté du FC Nantes, des discussions avancent rapidement pour deux jeunes talents très convoités. Pendant que Marseille observe, un acteur bien plus puissant semble prêt à frapper fort pour boucler l’opération.
Mercato : Chelsea casse sa tirelire et devance l’OM pour deux cibles concrètes en Ligue 1
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Une manœuvre discrète mais décisive
Dimanche soir, pendant la rencontre entre Nantes et Strasbourg (2-3), certains regards ne se tournaient pas uniquement vers la pelouse. En tribunes, des représentants du groupe BlueCo suivaient de près la situation. Leur objectif ne souffrait d’aucune ambiguïté : avancer concrètement sur les cas de Matthis Abline et Tylel Tati.
À peine le match terminé, les échanges ont démarré. Les discussions se sont rapidement orientées vers une possible double opération. Le timing n’a rien d’un hasard. Le contexte nantais pousse à anticiper.
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Une offre massive pour deux profils ciblés
Selon les informations relayées par But! Football Club, BlueCo prépare une proposition globale estimée à 38 millions d’euros. Une somme conséquente pour attirer les deux joueurs et sécuriser leur avenir dès cet été.
Ce montant traduit une vraie volonté. Le groupe souhaite miser sur des profils jeunes, capables de progresser rapidement dans son écosystème. Abline, déjà exposé au haut niveau, et Tati, encore en développement, entrent parfaitement dans cette logique.
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Un plan déjà ficelé pour la suite
Dans les coulisses, le projet ne s’arrête pas à un simple transfert. L’idée repose sur un schéma bien connu dans la stratégie BlueCo. Une fois recrutés, les deux joueurs pourraient être prêtés dans la foulée au RC Strasbourg.
Ce montage permettrait d’assurer du temps de jeu, tout en gardant la main sur leur progression. Une méthode déjà utilisée à plusieurs reprises, et qui semble faire ses preuves.
Le contexte sportif du FC Nantes joue aussi un rôle clé. Avec la menace d’une descente en Ligue 2, un départ devient une option crédible pour les deux joueurs. L’environnement actuel pousse à réfléchir.
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L’OM contraint de lever le pied
Dans ce dossier, l’Olympique de Marseille reste attentif. Le club phocéen apprécie les profils d’Abline et de Tati. Mais face à une telle offensive financière, difficile de rivaliser.
Marseille avance avec prudence. Le contexte économique et sportif impose une certaine retenue. Résultat : le club pourrait se retirer progressivement de la course.
Sauf surprise de dernière minute, la tendance se confirme. Chelsea, via BlueCo, prend une longueur d’avance. Et l’OM regarde désormais ce dossier lui échapper.