Mercato : Chelsea casse sa tirelire et devance l’OM pour deux cibles concrètes en Ligue 1

Dimanche soir, pendant la rencontre entre Nantes et Strasbourg (2-3), certains regards ne se tournaient pas uniquement vers la pelouse. En tribunes, des représentants du groupe BlueCo suivaient de près la situation. Leur objectif ne souffrait d’aucune ambiguïté : avancer concrètement sur les cas de Matthis Abline et Tylel Tati.

À peine le match terminé, les échanges ont démarré. Les discussions se sont rapidement orientées vers une possible double opération. Le timing n’a rien d’un hasard. Le contexte nantais pousse à anticiper.