Manchester United envisagerait de recruter une star du Real Madrid afin de renforcer un poste clé

Manchester United élargit son champ de recrutement. Selon la BBC, Aurélien Tchouameni, du Real Madrid, figure désormais en bonne place sur la short-list des cibles internationales que le club suit de près pour répondre à sa principale priorité estivale.

Ce intérêt n’est pas nouveau : le club mancunien suivait déjà le joueur de 26 ans lors de son départ de Monaco en 2022, mais le milieu de terrain avait alors opté pour la lumière du Bernabéu. Depuis, il s’est imposé comme l’un des milieux défensifs les plus efficaces du football mondial, totalisant 191 apparitions et inscrivant sept buts pour le géant espagnol.

Le Real Madrid souhaite prolonger le contrat actuel de Tchouameni, qui court jusqu’en 2028. Cependant, après une saison probablement sans titre majeur, un été de profonds changements se profile au Bernabéu. Si Manchester United soumettait une offre conséquente, le club madrilène pourrait être tenté d’accepter un transfert afin de financer ses propres projets de reconstruction sous la houlette de Florentino Pérez.