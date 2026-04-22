Getty Images Sport
Traduit par
Manchester United envisagerait de recruter une star du Real Madrid afin de renforcer un poste clé
La priorité absolue est désormais la refonte du milieu de terrain.
Après avoir priorisé son attaque et son poste de gardien lors des précédents mercatos, Manchester United se concentre désormais sur le milieu de terrain. Le club mène une large campagne de recrutement pour redynamiser un secteur qui, malgré l’émergence de jeunes talents comme Kobbie Mainoo, a souvent manqué de régularité.
Elliot Anderson (Nottingham Forest), Carlos Baleba (Brighton) et Adam Wharton (Crystal Palace) font partie des profils suivis. Le départ annoncé de Casemiro en fin de saison impose aux dirigeants mancuniens de recruter en priorité un nouveau numéro 6.
- (C)Getty Images
La star madrilène est de nouveau dans le viseur
Manchester United élargit son champ de recrutement. Selon la BBC, Aurélien Tchouameni, du Real Madrid, figure désormais en bonne place sur la short-list des cibles internationales que le club suit de près pour répondre à sa principale priorité estivale.
Ce intérêt n’est pas nouveau : le club mancunien suivait déjà le joueur de 26 ans lors de son départ de Monaco en 2022, mais le milieu de terrain avait alors opté pour la lumière du Bernabéu. Depuis, il s’est imposé comme l’un des milieux défensifs les plus efficaces du football mondial, totalisant 191 apparitions et inscrivant sept buts pour le géant espagnol.
Le Real Madrid souhaite prolonger le contrat actuel de Tchouameni, qui court jusqu’en 2028. Cependant, après une saison probablement sans titre majeur, un été de profonds changements se profile au Bernabéu. Si Manchester United soumettait une offre conséquente, le club madrilène pourrait être tenté d’accepter un transfert afin de financer ses propres projets de reconstruction sous la houlette de Florentino Pérez.
Carrick prend de l'élan en vue de son retour en Ligue des champions
Ces rumeurs de transfert surviennent alors que Michael Carrick continue de mener Manchester United vers une fin de saison couronnée de succès. Après une victoire cruciale 1-0 contre Chelsea à Stamford Bridge, Manchester United est sur le point de s'assurer un retour en Ligue des champions. Cette qualification est considérée comme essentielle pour renforcer l'attrait du club sur le marché des transferts, notamment lorsqu'il s'agit de recruter des joueurs issus de clubs de l'envergure du Real Madrid.
- Getty Images Sport
La masse salariale a été validée pour permettre l’arrivée de joueurs de renom.
En coulisses, Manchester United s’active pour disposer de la marge financière nécessaire à un tel transfert. Les départs programmés de joueurs à hauts salaires, comme Casemiro et Jadon Sancho, devraient d’ailleurs alléger significativement la masse salariale. Par ailleurs, le club attend de savoir si Barcelone lèvera son option d’achat de 30 millions d’euros pour Marcus Rashford avant la deadline de mi-juin, ce qui viendrait renflouer davantage la caisse des transferts.
Une qualification en Ligue des champions quasi assurée et l’urgence de recruter un milieu défensif de premier plan incitent les Red Devils à passer à l’action. Si le Français reste pour l’instant un élément clé du dispositif madrilène, la perspective de devenir le pilier de la nouvelle ère à Old Trafford pourrait s’avérer séduisante, à condition que les deux clubs s’entendent sur le montant du transfert.