Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduit par

Manchester United envisagerait de recruter une star du Real Madrid afin de renforcer un poste clé

Mercato
Manchester United
Real Madrid
A. Tchouameni
Premier League
LaLiga

Selon les dernières informations, Manchester United s’apprête à relancer son intérêt pour un cadre du Real Madrid afin de régler ses problèmes persistants au milieu de terrain. Les Red Devils ont fait de ce secteur leur priorité pour le prochain mercato, et un milieu de terrain de premier plan est désormais la cible numéro un des dirigeants d’Old Trafford.


  • La priorité absolue est désormais la refonte du milieu de terrain.

    Après avoir priorisé son attaque et son poste de gardien lors des précédents mercatos, Manchester United se concentre désormais sur le milieu de terrain. Le club mène une large campagne de recrutement pour redynamiser un secteur qui, malgré l’émergence de jeunes talents comme Kobbie Mainoo, a souvent manqué de régularité.

    Elliot Anderson (Nottingham Forest), Carlos Baleba (Brighton) et Adam Wharton (Crystal Palace) font partie des profils suivis. Le départ annoncé de Casemiro en fin de saison impose aux dirigeants mancuniens de recruter en priorité un nouveau numéro 6.

    • Publicité
  • Tchouameni(C)Getty Images

    La star madrilène est de nouveau dans le viseur

    Manchester United élargit son champ de recrutement. Selon la BBC, Aurélien Tchouameni, du Real Madrid, figure désormais en bonne place sur la short-list des cibles internationales que le club suit de près pour répondre à sa principale priorité estivale.

    Ce intérêt n’est pas nouveau : le club mancunien suivait déjà le joueur de 26 ans lors de son départ de Monaco en 2022, mais le milieu de terrain avait alors opté pour la lumière du Bernabéu. Depuis, il s’est imposé comme l’un des milieux défensifs les plus efficaces du football mondial, totalisant 191 apparitions et inscrivant sept buts pour le géant espagnol.

    Le Real Madrid souhaite prolonger le contrat actuel de Tchouameni, qui court jusqu’en 2028. Cependant, après une saison probablement sans titre majeur, un été de profonds changements se profile au Bernabéu. Si Manchester United soumettait une offre conséquente, le club madrilène pourrait être tenté d’accepter un transfert afin de financer ses propres projets de reconstruction sous la houlette de Florentino Pérez.

  • Carrick prend de l'élan en vue de son retour en Ligue des champions

    Ces rumeurs de transfert surviennent alors que Michael Carrick continue de mener Manchester United vers une fin de saison couronnée de succès. Après une victoire cruciale 1-0 contre Chelsea à Stamford Bridge, Manchester United est sur le point de s'assurer un retour en Ligue des champions. Cette qualification est considérée comme essentielle pour renforcer l'attrait du club sur le marché des transferts, notamment lorsqu'il s'agit de recruter des joueurs issus de clubs de l'envergure du Real Madrid.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    La masse salariale a été validée pour permettre l’arrivée de joueurs de renom.

    En coulisses, Manchester United s’active pour disposer de la marge financière nécessaire à un tel transfert. Les départs programmés de joueurs à hauts salaires, comme Casemiro et Jadon Sancho, devraient d’ailleurs alléger significativement la masse salariale. Par ailleurs, le club attend de savoir si Barcelone lèvera son option d’achat de 30 millions d’euros pour Marcus Rashford avant la deadline de mi-juin, ce qui viendrait renflouer davantage la caisse des transferts.

    Une qualification en Ligue des champions quasi assurée et l’urgence de recruter un milieu défensif de premier plan incitent les Red Devils à passer à l’action. Si le Français reste pour l’instant un élément clé du dispositif madrilène, la perspective de devenir le pilier de la nouvelle ère à Old Trafford pourrait s’avérer séduisante, à condition que les deux clubs s’entendent sur le montant du transfert.

LaLiga
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Brentford crest
Brentford
BRE