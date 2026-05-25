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Liverpool serait en « négociations avancées » pour devancer Manchester City dans le cadre d'un transfert majeur au milieu de terrain
Liverpool se lance dans la course à la signature d'Eichhorn.
Liverpool, sous les ordres d’Arne Slot, a passé la vitesse supérieure pour prendre les commandes dans le dossier du jeune prodige de 16 ans, Eichhorn. D’après les informations du journaliste de Sky Sports Plettenberg, les Reds sont entrés dans la course de manière très concrète pour recruter le milieu de terrain, et des discussions de haut niveau sont déjà en cours entre le club et l’entourage du joueur.
L’adolescent, auteur d’une saison record en Allemagne, est devenu l’un des espoirs les plus convoités du football mondial. Alors que le géant de Merseyside cherche à renouveler ses options à long terme au milieu de terrain, Eichhorn est perçu comme un talent générationnel capable de guider le club vers une nouvelle ère de domination nationale et européenne.
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Les détails de la clause de libération ont été dévoilés.
La course pour s'attacher les services de ce jeune joueur s'intensifie, d'autant plus qu'une clause de départ relativement modeste est inscrite dans son contrat à Berlin. Eichhorn devrait quitter le Hertha cet été, et tout club intéressé devra s'acquitter d'une indemnité estimée entre 10 et 12 millions d'euros pour obtenir sa signature.
Un montant jugé modeste pour un joueur qui a déjà disputé 18 matchs avec l’équipe première et inscrit un but record en 2. Bundesliga. Si Hertha préférerait conserver ce produit de son centre de formation, la structure de son contrat rend son départ estival presque inévitable, d’autant que plusieurs clubs d’élite européens suivent désormais sa situation.
La concurrence de Manchester City et du Bayern
Liverpool n'est pas seul sur le coup : Manchester City et le Bayern Munich ont également manifesté un vif intérêt pour le jeune international allemand. Selon les informations disponibles, les Citizens envisageraient même un scénario astucieux consistant à l'acheter avant de le prêter immédiatement au Bayer Leverkusen, afin de lui permettre de poursuivre sereinement son développement.
Le Bayern Munich, lui, a multiplié les démarches en coulisses et organisé plusieurs rencontres avec l’entourage du joueur. Le géant bavarois serait prêt à lui offrir un contrat jusqu’en 2031, Vincent Kompany le considérant comme une recrue prioritaire pour préserver le vivier des meilleurs talents nationaux.
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Un été décisif pour le jeune prodige
Les prochaines semaines s’annoncent cruciales pour Eichhorn, qui examine avec attention les offres des plus grands clubs mondiaux. Le Bayern lui permet de rester dans son pays natal, tandis que Manchester City lui promet un parcours sécurisé via son réseau de clubs affiliés. Néanmoins, la capacité récente de Liverpool à intégrer ses jeunes talents directement dans l’équipe première constitue un atout majeur.
Des « discussions concrètes » étant désormais engagées, les Reds espèrent convaincre le jeune joueur de 16 ans qu'Anfield est le meilleur endroit pour que sa carrière s'épanouisse.