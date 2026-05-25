Liverpool serait en « négociations avancées » pour devancer Manchester City dans le cadre d'un transfert majeur au milieu de terrain

Liverpool, sous les ordres d’Arne Slot, a passé la vitesse supérieure pour prendre les commandes dans le dossier du jeune prodige de 16 ans, Eichhorn. D’après les informations du journaliste de Sky Sports Plettenberg, les Reds sont entrés dans la course de manière très concrète pour recruter le milieu de terrain, et des discussions de haut niveau sont déjà en cours entre le club et l’entourage du joueur.

L’adolescent, auteur d’une saison record en Allemagne, est devenu l’un des espoirs les plus convoités du football mondial. Alors que le géant de Merseyside cherche à renouveler ses options à long terme au milieu de terrain, Eichhorn est perçu comme un talent générationnel capable de guider le club vers une nouvelle ère de domination nationale et européenne.