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Oliver Maywurm

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Les statistiques ne mentent pas : Julian Nagelsmann se doit de convocation ce joueur du BVB pour la Coupe du monde 2026

Coupe du monde
FEATURES
Allemagne vs Curacao
Allemagne
Allemagne vs Côte d'Ivoire
Ecuador vs Allemagne
J. Nagelsmann
M. Beier
M. Ginter
S. El Mala
T. Lemperle
M. Mittelstaedt
F. Ouedraogo
Y. Bisseck
N. Tresoldi
A. Kade
M. Eggestein
R. Baku

Jeudi prochain, le sélectionneur national Julian Nagelsmann dévoilera la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Quels noms pourraient faire une apparition surprise dans cette sélection ?

« La majeure partie de l'effectif est bien sûr déjà fixée ; j'ai 20 joueurs bien en tête, tandis que pour six autres, la course est encore serrée dans la dernière ligne droite », a déclaré le sélectionneur national Julian Nagelsmann début mai lors d'une visioconférence destinée aux membres du Fan Club de l'équipe nationale. Il restait alors exactement deux semaines avant l'annonce officielle de la sélection allemande pour la Coupe du monde, le 21 mai.

Le technicien allemand a déjà indiqué que le groupe convoqué fin mars pour les amicaux contre la Suisse (4-3) et le Ghana (2-1) constituerait la base du squad mondialiste. Quelques éléments absents en mars peuvent toutefois encore espérer un ticket pour le voyage aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Qui sont les joueurs qui se sont particulièrement distingués ces dernières semaines ? Qui pourrait encore émerger dans la course aux dernières places ? Et quels noms, enfin, pourraient créer la surprise au moment de l’annonce de la liste officielle de la DFB ? SPOX passe en revue ces questions, en évaluant pour chaque candidat le facteur surprise.

  • Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund) — Facteur surprise : 2/10

    Tout comme son coéquipier du BVB Karim Adeyemi, Maximilian Beier n’a pas été retenu par Nagelsmann pour les matchs internationaux de mars. Le sélectionneur a préféré convocationner Kevin Schade (FC Brentford), rappelant qu’il n’emmènera qu’un, voire deux au maximum, de ce trio d’attaquants adroits en contre-attaque à la Coupe du monde.

    « L’un des trois, peut-être deux, finira par s’imposer. Mais ils ont tous les mêmes chances. Kevin a simplement l’avantage de pouvoir se montrer chez nous en ce moment. Les autres ont eu cet avantage avant lui aussi », a expliqué Nagelsmann, qui avait convoqué Beier pour la dernière fois en octobre dernier, lors du précédent rassemblement.

    Ces dernières semaines, c’est pourtant Beier qui s’est le plus mis en évidence, au point que Nagelsmann pourrait difficilement l’ignorer davantage. D’autant plus qu’avec l’indisponibilité pour blessure de Serge Gnabry, du Bayern Munich, une place supplémentaire en attaque s’est libérée pour la Coupe du monde.

    Au sein du BVB, l’attaquant enchaîne depuis des mois des performances solides et conclut la saison en boulet de canon sur l’aile gauche : 20 participations directes à des buts (10 réalisations, 10 passes décisives) toutes compétitions confondues, soit le meilleur total parmi ses concurrents directs. Surtout, il se distingue à chaque seconde par un engagement et une endurance défensives qui font sa marque de fabrique. Des qualités que Nagelsmann apprécie particulièrement, comme on le sait.

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  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    Matthias Ginter (SC Fribourg) — Facteur surprise : 9/10

    À 32 ans, Matthias Ginter connaît un véritable renouveau. Toujours aussi fiable, le défenseur central réalise une saison exceptionnelle et contribue largement à la présence du SC Fribourg en finale de la Ligue Europa, ainsi qu’à ses bonnes chances de se qualifier à nouveau pour une compétition internationale.

    Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, figure parmi les personnalités qui plaident pour sa participation à la Coupe du monde. L’ex-international Max Kruse a récemment affirmé qu’il fallait « prendre Ginter en considération », tandis que son coéquipier Igor Matanovic déclarait : « Si j’étais sélectionneur, je l’emmènerais sans hésiter. Les succès de l’équipe parlent d’eux-mêmes et il y a largement contribué. »

    Avant les matchs internationaux de mars, Ginter a révélé avoir reçu un appel de Nagelsmann, qui a dû lui signifier un refus pour cette fois. La situation évoluera-t-elle cet été ? « D’après ce que j’ai entendu, rien n’est encore définitif. On verra bien », a commenté l’intéressé.

    Le champion du monde 2014, qui n’avait pas joué la moindre minute lors de ce tournoi à 20 ans, mériterait aujourd’hui sa place au Qatar au vu de ce qui pourrait être sa meilleure saison. Pourtant, Nagelsmann ne l’a jamais convoqué en deux ans et demi de mandat ; son 51^e et dernier match international remonte à juin 2023, sous Hansi Flick.

    Malgré l’évidence de sa forme, ses chances de figurer au Mondial restent minces. Nagelsmann semble déjà avoir réservé quatre des cinq places de centraux à Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger et Waldemar Anton. Il reste donc un seul billet, pour lequel Malick Thiaw, convoqué en mars, possède une légère avance. L’argument en faveur du joueur de 24 ans, qui évolue à Newcastle United, ne réside pas seulement dans les trois sélections déjà obtenues sous Nagelsmann, mais aussi dans son jeune âge : huit ans de moins que le joueur du SC Fribourg. Thiaw offre donc de meilleures perspectives à long terme, et le sélectionneur pourrait l’emmener aux États-Unis pour qu’il continue d’apprendre en vue des échéances futures.

    Une porte pourrait toutefois s’ouvrir si Nagelsmann l’envisageait comme doublure de Joshua Kimmich au poste d’arrière droit, car Ginter a déjà occupé ce rôle en équipe nationale.

  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    Yann Bisseck (Inter Milan) : un facteur surprise évalué à 8/10.

    Âgé de 25 ans, Yann Bisseck présente l’avantage de la jeunesse et d’un potentiel intéressant pour l’équipe nationale allemande, ce qui le positionne favorablement par rapport à Ginter. Toutefois, Nagelsmann devrait surtout hésiter entre Thiaw et Ginter pour le poste de défenseur central numéro 5.

    Malgré des performances constantes avec l’Inter Milan ces derniers mois, il n’a pas été retenu pour les matchs internationaux de mars. Une blessure musculaire l’a ensuite tenu éloigné des terrains pendant trois semaines, avant un retour concluant fin avril : il a marqué lors du match nul 2-2 contre Turin. Titulaire chez le champion d’Italie, il peut donc légitimement prétendre à un rôle en équipe nationale.

    Néanmoins, il n’a plus été convoqué en équipe nationale depuis sa première sélection en mars 2025, marquée par ses débuts internationaux contre l’Italie. Sa présence au Mondial apparaît donc peu probable, même si sa progression mérite d’être suivie de près.

  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Said El Mala (1. FC Cologne) : un facteur surprise évalué à 6/10.

    Convoqué pour la première fois par Nagelsmann en novembre dernier, avant d’être logiquement renvoyé en équipe U21 après le premier des deux matchs de qualification pour la Coupe du monde, Said El Mala a reçu un message clair de la part du sélectionneur national : « Il doit à terme combler ses lacunes pour devenir titulaire à Cologne. »

    Par « lacunes », il entendait surtout un travail défensif encore trop irrégulier, principale raison pour laquelle ce joyau offensif n’avait pas encore enchaîné les titularisations au FC. Depuis, le jeune homme de 19 ans a répondu aux attentes : devenu titulaire indiscutable au club depuis plusieurs semaines et l’arrivée de Lukas Kwasniok, il a enchaîné neuf titularisations consécutives en Bundesliga.

    En pleine forme, il a constamment pesé sur les défenses adverses et récolté sept points depuis fin février (cinq buts, deux passes décisives). El Mala possède donc des arguments solides pour tenter de monter dans le train de la Coupe du monde, après en avoir été écarté en mars. Néanmoins, la concurrence reste féroce malgré l’absence de Serge Gnabry. Leroy Sané, Lennart Karl et Chris Führich, appelé en mars, le devancent sans doute au classement des ailiers, tout comme Maxi Beier, en pleine forme au BVB. Reste à savoir si Nagelsmann laissera encore une place à El Mala, en fonction de la profondeur de son effectif sur les autres postes.

    Malgré ses performances, El Mala reste un peu court pour intégrer le groupe mondialiste. Son attitude impertinente et son style rafraîchissant pourraient pourtant apporter un plus à la Mannschaft, notamment en tant que joker capable de débloquer les matchs serrés.

  • Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

    Assan Ouedraogo (RB Leipzig) : un facteur surprise évalué à 5/10.

    Si Assan Ouedraogo n’avait pas manqué presque toute la saison, de fin novembre à fin mars, en raison d’une blessure, ce talentueux milieu de terrain du RB Leipzig ne serait pas un candidat surprise, mais un prétendant tout à fait crédible pour la Coupe du monde.

    Avant ses deux pépins physiques, le champion du monde et d’Europe U17 2023 s’était imposé comme un titulaire indiscutable chez les Rouge et Blanc, alignant des performances de haut vol. Après le forfait de Nadiem Amiri, Nagelsmann l’avait convoqué en novembre pour les qualifications à la Coupe du monde contre le Luxembourg (2-0) et la Slovaquie (6-0). Entré en jeu lors de la rencontre décisive face aux Slovaques, le jeune homme de 20 ans avait immédiatement ouvert son compteur buts en équipe nationale.

    Porté par cette dynamique, il a guidé Leipzig vers un succès 2-0 contre le Werder Brême quelques jours plus tard, ponctué d’un but somptueux. Mais, lors de cette rencontre, le jeune homme s’est blessé au genou : d’abord éloigné des terrains pendant près de deux mois, il s’est à nouveau fait mal dès sa reprise mi-janvier. Forfait pour les matchs internationaux de mars, il n’a retrouvé les terrains qu’au début avril.

    Revenu à Leipzig, il a été réintégré progressivement et a retrouvé le onze de départ lors de trois des quatre dernières journées. Suffira-t-il pour qu’il saute encore dans le train de la Coupe du monde ? Nagelsmann, grand admirateur du joueur, pourrait être tenté par son mélange de technique et de dynamisme, capable d’apporter un nouvel élan au milieu de terrain allemand.

    L’ancien Schalker, dont le profil rappelle celui de Felix Nmecha, aurait pleinement sa place dans l’effectif mondialiste. Reste à savoir combien de places Nagelsmann réservera au milieu de terrain. Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Pascal Groß et Nmecha, si ce dernier évite les rechutes, semblent déjà assurés de partir. Derrière ce quatuor, Anton Stach a été appelé en mars et, après le forfait de Nmecha, Angelo Stiller a à son tour rejoint le groupe. Reste à savoir si Nagelsmann, séduit par sa polyvalence (il peut jouer en sentinelle, en relayeur ou en meneur), le placera devant l’un des deux.

  • Germany v Northern Ireland - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Nicolo Tresoldi (Club de Bruges) - Facteur surprise : 9/10

    Niclas Füllkrug s’est mis hors jeu en raison d’un manque de régularité à West Ham puis à Milan, Tim Kleindienst a manqué la quasi-totalité de la saison à cause d’une blessure, et Jonathan Burkardt n’a pas vraiment convaincu ces derniers mois au point de justifier un retour en équipe nationale. Si Julian Nagelsmann décidait d'emmener un quatrième attaquant en plus des joueurs pratiquement assurés d'être sélectionnés pour la Coupe du monde, à savoir Deniz Undav, Nick Woltemade et Kai Havertz, Nicolo Tresoldi s’imposerait comme le candidat le plus évident.

    L’international allemand U21 brille actuellement au Club de Bruges, en Belgique, et a même déjà fait valoir ses qualités de buteur en Ligue des champions, notamment contre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid. Tresoldi est en pleine forme, pourrait bientôt être sacré champion de Belgique avec Bruges et a d’ailleurs inscrit le but décisif lors de la victoire 2-0 contre Saint-Trond le week-end dernier.

    Néanmoins, sa convocation pour la Coupe du monde resterait une surprise : il jouait encore en deuxième division à Hanovre la saison passée et Nagelsmann ne l’a jamais appelé. Né en Italie de père italien, Tresoldi pourrait aussi opter pour la Squadra Azzurra, tandis que ses origines maternelles argentines lui ouvrent également les portes de l’Albiceleste, championne du monde en titre.

    En revanche, une convocation pour le Mondial pourrait l’inciter à opter définitivement pour l’Allemagne, où il pourrait s’imposer comme une valeur sûre au poste de numéro 9 pendant de nombreuses années.


  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Anton Kade (FC Augsbourg) : un facteur surprise maximal, noté 10/10.

    Si Julian Nagelsmann sollicitait son ancien adjoint Sandro Wagner pour lui suggérer des joueurs discrets mais prometteurs, l’ex-coach d’Augsbourg évoquerait sans doute Anton Kade. Wagner l’avait recruté au FC Bâle pour renforcer l’attaque du FC Augsbourg l’été dernier, et il s’en était dit « absolument surpris, car il possède de réelles qualités », s’étonnant qu’aucun club plus ambitieux n’ait tenté de s’attacher les services de ce joueur de l’équipe nationale allemande des moins de 21 ans.

    À 22 ans, l’attaquant, qui avait déjà connu la Bundesliga à 18 ans sous les couleurs du Hertha BSC, a confirmé lors de son premier exercice complet au plus haut niveau allemand la pleine étendue de son potentiel. Ces dernières semaines, il a joué un rôle clé dans la belle fin de saison d’Augsbourg, se distinguant régulièrement par sa rapidité et démontrant sa capacité à marquer : on se souvient notamment de son but lors du match nul 1-1 contre Francfort fin avril et de son doublé lors de la victoire 3-1 à Brême début mai.

    Hors du terrain, Wagner salue sa grande soif d’apprentissage, son sens du collectif, ainsi qu’une maturité rare pour son âge. Des atouts qui suggèrent qu’il pourrait, sans décevoir Nagelsmann, endosser le rôle de challenger en apprentissage, probablement peu utilisé au Qatar.

    Son seul handicap, c’est que le sélectionneur ne le connaît pas encore personnellement et ne peut donc pas juger, sur la base de ses propres observations, de la manière dont le joueur d’Augsbourg s’intégrerait dans son système. Avec Said El Mala, par exemple, Nagelsmann dispose déjà d’éléments d’évaluation plus concrets.

  • Germany v Portugal - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) — Facteur surprise : 7/10

    La hiérarchie est claire pour Maximilian Mittelstädt : David Raum est certain de figurer dans l’équipe pour la Coupe du monde. Pour le poste de deuxième latéral gauche, Nagelsmann devra choisir entre Nathaniel Brown et Mittelstädt.

    La balance penche nettement en faveur du Francfortais, aligné à trois reprises devant Mittelstädt et auteur d’un nouveau bond dans sa progression individuelle malgré les performances mitigées de l’Eintracht cette saison.

    Mittelstädt, qui était jusqu’alors titulaire à gauche de la défense – notamment durant la phase de groupes de l’Euro 2024 à domicile – n’a plus été appelé depuis septembre. Son dernier match remonte à la défaite 2-0 en Slovaquie lors du coup d’envoi des qualifications mondiales, rencontre au cours de laquelle il avait été l’un des rares Allemands à surnager. Depuis, plus aucune convocation.

    Ses performances au VfB Stuttgart restent de bon niveau cette saison ; avec les Souabes, il vise une qualification pour la Ligue des champions et un sacre en Coupe d’Allemagne. Toutefois, une convocation pour la Coupe du monde apparaît peu probable, Nagelsmann semblant avoir déjà fait son choix en faveur de Raum et Brown sur le flanc gauche de la défense.


  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Ridle Baku (RB Leipzig) : un facteur surprise évalué à 3/10.

    Après quatre ans d’absence, Ridle Baku a été de nouveau convoqué en octobre 2025 en équipe d’Allemagne. Une sélection méritée, l’arrière droit ayant retrouvé un très bon niveau en Bundesliga depuis son transfert du VfL Wolfsburg à Leipzig début 2025.

    Le sélectionneur Hansi Flick lui a donc offert sa chance à l’automne : en novembre, lors de la victoire 2-0 au Luxembourg, le joueur de Leipzig était même titulaire. Il a confirmé cette confiance en délivrant une passe décisive et, quelques jours plus tard, il est entré en jeu contre la Slovaquie (6-0) pour marquer son deuxième but en équipe nationale.

    Malgré ces performances, Nagelsmann ne l’a pas convoqué pour les matchs amicaux de fin mars, préférant aligner Josha Vagnoman (Stuttgart) comme doublure de Joshua Kimmich. « Bien sûr, c’est un peu décevant de manquer les derniers rendez-vous internationaux, mais il est inutile de se décourager. Je voulais simplement continuer, travailler sur les points où je peux encore m'améliorer et rendre la tâche aussi difficile que possible au sélectionneur national », a déclaré Baku mi-avril selon Bild, avant d'ajouter avec confiance : « Quand on est titulaire ici, il n'y a plus beaucoup de joueurs qui entrent en ligne de compte pour ce poste. »

    À Leipzig, il est devenu incontournable et a contribué à la belle fin de saison des Saxons, marquée par six victoires lors des sept dernières journées de Bundesliga. Comme Vagnoman, souvent remplaçant au VfB ces derniers temps, Baku semble avoir pris une légère avance sur son principal concurrent pour épauler Kimmich sur le côté droit de la défense. Une convocation pour la Coupe du monde ne serait donc pas une surprise, à moins que Nagelsmann ne privilégie finalement Matthias Ginter comme alternative sur ce poste.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    Maximilian Eggestein (SC Fribourg) — Facteur surprise : 10/10

    Pour l’entraîneur de Fribourg, Julian Schuster, Maximilian Eggestein est tout simplement « indispensable ». Le milieu axial a disputé l’intégralité des 33 matchs de Bundesliga cette saison et a été aligné d’entrée dans presque toutes les rencontres toutes compétitions confondues. Il n’a manqué qu’une seule rencontre, l’aller des huitièmes de finale d’Europa League à Genk (défaite 1-0), en raison d’une suspension après un carton rouge.

    Si ce statut de pilier ne garantit pas à lui seul une place pour la Coupe du monde, Eggestein évolue à un niveau élevé et de manière constante, et il est l’un des artisans majeurs de la saison exceptionnelle des Breisgau-Brasilianer. Des arguments qui pourraient inciter Nagelsmann à le garder à l’esprit.

    Or les derniers tickets pour le milieu de terrain central ne sont pas encore attribués et Anton Stach, convoqué en mars, demeure une option incertaine. Eggestein pourrait donc légitimement postuler pour ce rôle. Comme Stach, il accepterait sans rechigner un statut de remplaçant exigeant, destiné avant tout à maintenir un haut niveau d’intensité et à apporter son dynamisme, notamment à l’entraînement. Tout comme son coéquipier Ginter, il mériterait logiquement une place au Mondial.

    Une convocation à la Coupe du monde pour l’ancien joueur de Brême serait néanmoins surprenante, car Nagelsmann ne l’a jamais appelé et Eggestein n’a encore jamais disputé le moindre match international. En mars 2019, il y a plus de sept ans, il avait été convoqué une seule fois par Joachim Löw, alors sélectionneur, sans entrer en jeu contre la Serbie (1-1) ni face aux Pays-Bas (3-2). Il n’est toutefois pas entré en jeu lors du match amical contre la Serbie (1-1) ni lors de la rencontre de qualification à l’Euro face aux Pays-Bas (3-2).

  • Équipe d’Allemagne : les prochaines rencontres des champions nationaux


    Date

    Match

    Compétition

    Dimanche 31 mai, 20h45

    Allemagne - Finlande

    Match amical

    Samedi 6 juin à 20 h 30

    États-Unis - Allemagne

    Match amical

    Dimanche 14 juin (19 h)

    Allemagne - Curaçao

    Coupe du monde 2026

    Samedi 20 juin (22 h)

    Allemagne vs Côte d’Ivoire

    Coupe du monde 2026

    Jeudi 25 juin à 22 h

    Équateur - Allemagne

    Coupe du monde 2026


Matchs Amicaux
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