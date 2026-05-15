À 32 ans, Matthias Ginter connaît un véritable renouveau. Toujours aussi fiable, le défenseur central réalise une saison exceptionnelle et contribue largement à la présence du SC Fribourg en finale de la Ligue Europa, ainsi qu’à ses bonnes chances de se qualifier à nouveau pour une compétition internationale.

Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, figure parmi les personnalités qui plaident pour sa participation à la Coupe du monde. L’ex-international Max Kruse a récemment affirmé qu’il fallait « prendre Ginter en considération », tandis que son coéquipier Igor Matanovic déclarait : « Si j’étais sélectionneur, je l’emmènerais sans hésiter. Les succès de l’équipe parlent d’eux-mêmes et il y a largement contribué. »

Avant les matchs internationaux de mars, Ginter a révélé avoir reçu un appel de Nagelsmann, qui a dû lui signifier un refus pour cette fois. La situation évoluera-t-elle cet été ? « D’après ce que j’ai entendu, rien n’est encore définitif. On verra bien », a commenté l’intéressé.

Le champion du monde 2014, qui n’avait pas joué la moindre minute lors de ce tournoi à 20 ans, mériterait aujourd’hui sa place au Qatar au vu de ce qui pourrait être sa meilleure saison. Pourtant, Nagelsmann ne l’a jamais convoqué en deux ans et demi de mandat ; son 51^e et dernier match international remonte à juin 2023, sous Hansi Flick.

Malgré l’évidence de sa forme, ses chances de figurer au Mondial restent minces. Nagelsmann semble déjà avoir réservé quatre des cinq places de centraux à Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger et Waldemar Anton. Il reste donc un seul billet, pour lequel Malick Thiaw, convoqué en mars, possède une légère avance. L’argument en faveur du joueur de 24 ans, qui évolue à Newcastle United, ne réside pas seulement dans les trois sélections déjà obtenues sous Nagelsmann, mais aussi dans son jeune âge : huit ans de moins que le joueur du SC Fribourg. Thiaw offre donc de meilleures perspectives à long terme, et le sélectionneur pourrait l’emmener aux États-Unis pour qu’il continue d’apprendre en vue des échéances futures.

Une porte pourrait toutefois s’ouvrir si Nagelsmann l’envisageait comme doublure de Joshua Kimmich au poste d’arrière droit, car Ginter a déjà occupé ce rôle en équipe nationale.