« La majeure partie de l'effectif est bien sûr déjà fixée ; j'ai 20 joueurs bien en tête, tandis que pour six autres, la course est encore serrée dans la dernière ligne droite », a déclaré le sélectionneur national Julian Nagelsmann début mai lors d'une visioconférence destinée aux membres du Fan Club de l'équipe nationale. Il restait alors exactement deux semaines avant l'annonce officielle de la sélection allemande pour la Coupe du monde, le 21 mai.
Le technicien allemand a déjà indiqué que le groupe convoqué fin mars pour les amicaux contre la Suisse (4-3) et le Ghana (2-1) constituerait la base du squad mondialiste. Quelques éléments absents en mars peuvent toutefois encore espérer un ticket pour le voyage aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Qui sont les joueurs qui se sont particulièrement distingués ces dernières semaines ? Qui pourrait encore émerger dans la course aux dernières places ? Et quels noms, enfin, pourraient créer la surprise au moment de l’annonce de la liste officielle de la DFB ? SPOX passe en revue ces questions, en évaluant pour chaque candidat le facteur surprise.