Selon Bild, le club souabe envisage le recrutement d’Almugera Kabar, le latéral gauche du Borussia Dortmund. Les premières discussions entre le club et le joueur auraient déjà eu lieu.
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Les premières discussions auraient déjà eu lieu. Le VfB Stuttgart s’apprête-t-il à recruter un jeune talent du BVB ?
Le VfB Stuttgart cherche un remplaçant pour Maximilian Mittelstädt, titulaire indiscutable, en prévision de la saison prochaine. L’effectif actuel ne compte pas de doublure adaptée ; en l’absence du joueur de 29 ans, l’entraîneur Sebastian Hoeneß a donc souvent aligné une défense à trois.
Le jeune Kabar, âgé de 20 ans, pourrait résoudre ce problème. Toutefois, les attentes des deux clubs en matière de montant du transfert sont très éloignées. Selon certaines informations, le BVB exigerait au moins cinq millions d’euros pour ce joueur sélectionné à deux reprises en équipe nationale allemande des moins de 20 ans, une somme jugée trop élevée par les Souabes.
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Le défenseur Kabar pourrait rejoindre le FC Cologne dans le cadre d’un échange impliquant El Mala.
Bien que ce joueur de 20 ans soit considéré comme l’un des plus grands talents allemands à son poste, il n’a pratiquement pas eu l’occasion de s’illustrer à Dortmund par le passé. La concurrence est rude au poste d’arrière gauche avec Daniel Svensson et Ramy Bensebaini, et un nouveau latéral gauche, Kaua Prates, âgé de seulement 17 ans, rejoindra l’équipe cet été.
Du coup, des rumeurs récentes suggèrent que le BVB pourrait l’utiliser comme monnaie d’échange pour faire baisser le prix de transfert de Said El Mala, un joueur qu’il convoite. Mais le 1. FC Cologne, son club actuel, ne semble guère séduit par cette perspective.
Au total, Kabar compte six apparitions avec l’équipe professionnelle du Borussia. Son contrat à Dortmund court jusqu’en 2028.