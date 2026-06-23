Le VfB Stuttgart cherche un remplaçant pour Maximilian Mittelstädt, titulaire indiscutable, en prévision de la saison prochaine. L’effectif actuel ne compte pas de doublure adaptée ; en l’absence du joueur de 29 ans, l’entraîneur Sebastian Hoeneß a donc souvent aligné une défense à trois.

Le jeune Kabar, âgé de 20 ans, pourrait résoudre ce problème. Toutefois, les attentes des deux clubs en matière de montant du transfert sont très éloignées. Selon certaines informations, le BVB exigerait au moins cinq millions d’euros pour ce joueur sélectionné à deux reprises en équipe nationale allemande des moins de 20 ans, une somme jugée trop élevée par les Souabes.