Le déplacement de Manchester United au Riyadh Air Metropolitano a tourné court, entre manque de réactivité défensive et indiscipline. Le plan tactique a volé en éclats en moins de soixante secondes : Pablo Barrios a exploité une brèche dans le bloc médian des visiteurs pour ouvrir le score en faveur de l’Atlético.

United a peiné à conserver le ballon, ne terminant la rencontre qu’avec 42 % de possession. Étoufflés par le 4-4-2 discipliné de Diego Simeone, les visiteurs ont laissé l’équipe locale dicter le rythme et n’ont obtenu que des occasions de tir ayant peu de chances d’aboutir.

La seconde période n’a offert aucun répit à l’équipe de Michael Carrick, surtout après l’expulsion de Leny Yoro à la 74e minute, qui l’a contrainte à se replier entièrement. En supériorité numérique, l’Atlético a concrétisé sa domination grâce à Ademola Lookman, qui a doublé la mise en fin de match pour que United reparte de Madrid les mains vides.

Malgré ses neuf tirs, Manchester United n’a pas réussi à percer dans l’axe et, avec une liste de blessés qui s’allongeait, un retour paraissait mathématiquement improbable bien avant le coup de sifflet final de cette défaite 2-0.