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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

Les notes des joueurs de Manchester United face à l’Atlético Madrid : Leny Yoro expulsé, les hommes de Michael Carrick s’effondrent en Espagne

Manchester United
Player ratings
Atlético Madrid
L. Yoro
Atlético Madrid vs Manchester United
Ligue des Champions
B. Mbeumo
M. Carrick
B. Fernandes

Manchester United a connu une défaillance tactique et disciplinaire lors de sa défaite 2-0 face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Un but de Pablo Barrios dès la première minute et l’expulsion de Leny Yoro en seconde période ont rendu la tâche trop difficile pour l’équipe de Michael Carrick.

Le déplacement de Manchester United au Riyadh Air Metropolitano a tourné court, entre manque de réactivité défensive et indiscipline. Le plan tactique a volé en éclats en moins de soixante secondes : Pablo Barrios a exploité une brèche dans le bloc médian des visiteurs pour ouvrir le score en faveur de l’Atlético.

United a peiné à conserver le ballon, ne terminant la rencontre qu’avec 42 % de possession. Étoufflés par le 4-4-2 discipliné de Diego Simeone, les visiteurs ont laissé l’équipe locale dicter le rythme et n’ont obtenu que des occasions de tir ayant peu de chances d’aboutir.

La seconde période n’a offert aucun répit à l’équipe de Michael Carrick, surtout après l’expulsion de Leny Yoro à la 74e minute, qui l’a contrainte à se replier entièrement. En supériorité numérique, l’Atlético a concrétisé sa domination grâce à Ademola Lookman, qui a doublé la mise en fin de match pour que United reparte de Madrid les mains vides.

Malgré ses neuf tirs, Manchester United n’a pas réussi à percer dans l’axe et, avec une liste de blessés qui s’allongeait, un retour paraissait mathématiquement improbable bien avant le coup de sifflet final de cette défaite 2-0.

  • imago-sport-1084491792.jpgPressinphoto

    Gardien de but et défense

    Senne Lammens - 6/10

    Le jeune gardien a été mis sous pression d'entrée, encaissant un but de Barrios dès la première minute. Malgré ses 3 arrêts, ses relances ont souvent été précipitées par le pressing haut de l'Atlético, contribuant à la faible possession de Manchester United.

    Leny Yoro - 4/10

    Une soirée désastreuse pour le jeune Français. Souvent fébrile, comme l'ont décrit les analystes, il a vu son match s'achever prématurément sur un carton rouge direct à la 74e minute, anéantissant pratiquement tout espoir de retour pour Manchester United.

    Lisandro Martinez - 5/10

    Il n'a pas affiché son autorité habituelle au cœur de la défense. Il a peiné à maintenir la ligne défensive face aux déplacements de Julian Alvarez et n'a pas suffisamment réduit les espaces sur le premier but.

    Diogo Dalot - 5/10

    Chargé d'apporter de la largeur dans un 4-2-3-1 souvent déséquilibré, Dalot a fait partie d'une défense qui a dégagé le ballon 13 fois, mais qui a peiné à contenir les montées de Grimaldo.

    Ayden Heaven - 5/10

    Entré en jeu en fin de match à la place de Harry Maguire, Heaven a eu du mal à gérer l'intensité de la Ligue des champions. Il a souvent été pris de vitesse lors des transitions rapides de l'Atlético avant de sortir à la 80e minute.


  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Youri Tielemans - 5/10

    Il n’a pas réussi à trouver son rythme dans l’axe du milieu de terrain. Dominé dans la plupart des duels, il a été remplacé après 66 minutes, au terme d’une prestation durant laquelle le milieu de United a été largement contourné.

    Andrey Santos - 6/10

    Il a montré de l’activité par séquences, sans parvenir à faire le lien entre la ligne défensive et les attaquants. Son influence s’est estompée à mesure que l’Atlético a dominé la possession du ballon (58 %).

    Carlos Baleba - 5/10

    Il a peiné à faire preuve de la discipline tactique nécessaire pour contenir Alex Baena et Barrios. Il a été remplacé à la 66e minute, après avoir échoué à assurer la couverture défensive nécessaire.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTDAFP

    Attaque

    Bruno Fernandes : 6/10

    Le capitaine a tenté d’organiser le jeu, mais s’est souvent retrouvé isolé. Il a peiné à trouver la dernière passe face au milieu compact de l’Atlético et a été remplacé à la 80e minute.

    Marcus Rashford : 5/10

    Une soirée frustrante pour l’international anglais. Averti à la 52e minute, il a été remplacé peu après l’heure de jeu sans avoir cadré le moindre tir.

    Bryan Mbeumo : 7/10

    Mbeumo s’est beaucoup dépensé en pointe, mais n’a reçu que peu de ballons exploitables. Avec un total de seulement 0,98 xG pour Manchester United, il n’a jamais bénéficié des ballons nécessaires pour véritablement mettre Jan Oblak à l’épreuve.


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  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTDAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Joshua Zirkzee - 5/10

    Entré à la 66e minute pour apporter un profil différent en attaque, il a toutefois dû jouer un rôle plus défensif que prévu après l’expulsion de Yoro, survenue peu après son entrée.

    Mason Mount - 5/10

    Entré à la 66e minute pour apporter de l’énergie au milieu de terrain, il a surtout couru après le ballon tant l’Atlético en maîtrisait la possession.

    Amad Diallo - 5/10

    Entré à la place de Rashford à la 66e minute, il a montré de l’envie, mais l’infériorité numérique de son équipe l’a limité durant les quinze dernières minutes.

    Harry Maguire - 5/10

    Entré à la 80e minute pour stabiliser une défense diminuée après l’expulsion de Yoro, il a contribué à limiter les dégâts, mais le match était déjà perdu.

    Matheus Cunha - 5/10

    Entré en fin de match, à la 80e minute, il a eu très peu de temps pour peser sur le score.

    Michael Carrick - 5/10

    Handicapé par une cascade de blessures qui a privé son équipe de six de ses vedettes, Carrick a vu son dispositif tactique sanctionné dès le début du match. Il n’a pas corrigé le déséquilibre au milieu de terrain avant qu’il ne soit trop tard, et le manque de discipline de ses joueurs donne une mauvaise image de sa gestion du match.

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