Sous la direction de son directeur sportif Fabian Wohlgemuth, le VfB Stuttgart a récemment réalisé quelques coups de maître sur le marché des transferts. L'été dernier, les responsables de la composition de l'équipe souabe ont une nouvelle fois été confrontés à une tâche titanesque et ont renforcé leur attaque à deux reprises à la demande de l'entraîneur Sebastian Hoeneß, juste avant la date limite des transferts.
Le tournant devait en réalité apporter une grande déception ! Le troisième transfert le plus cher du VfB Stuttgart passe jusqu'à présent totalement inaperçu
Peu après le départ de Nick Woltemade, Hoeneß a critiqué de manière inhabituellement virulente Wohlgemuth et le président du club Alexander Wehrle lors d'une conférence de presse. Le message était clair : il faut trouver un remplaçant de toute urgence ! Selon un article publié à l'époque dans le magazine kicker, l'ambiance était pour le moins tendue avant que Badredine Bouanani (31 août, OGC Nice) et Bilal El Khannouss (1er septembre, Leicester City) ne soient transférés au Neckar dans les 72 heures qui ont suivi, ce qui a permis d'apaiser un peu l'entraîneur du VfB. En effet, aucun nouvel attaquant n'est arrivé.
Alors que le prêt d'El Khannouss s'est avéré être un franc succès et qu'il débouchera, selon les informations disponibles, sur une obligation d'achat de 18 millions d'euros liée au temps de jeu, le recrutement de Bouanani n'a pas encore porté ses fruits. Bien au contraire ! D'autant plus que le VfB a déboursé la coquette somme de 15 millions d'euros pour le joueur de 21 ans.
Plus de temps de jeu en Ligue Europa : Bouanani toujours sans but en Bundesliga
Le troisième transfert le plus cher de l'histoire du club à ce jour - El Khannouss va détrôner Bouanani de la quatrième place - déçoit jusqu'à présent sur toute la ligne. Il n'a marqué que deux buts et délivré une passe décisive en 24 matches. Fait inhabituel : l'Algérien a actuellement plus de temps de jeu en Ligue Europa (448 minutes) qu'en Bundesliga (441 minutes), où il a marqué ses trois points. Bouanani attend donc toujours son premier but dans l'élite allemande.
Au cours des quatre derniers matchs de Bundesliga, Bouanani a même passé 90 minutes sur le banc sans problème physique connu. Lors de la défaite 0-1 lors du match retour des barrages contre le Celtic Glasgow, il a fait sa dernière apparition dans le onze de départ, mais n'a pas vraiment convaincu malgré une performance honorable. Une image désormais familière. Cet attaquant techniquement doué, qui évolue principalement sur l'aile droite, en veut généralement beaucoup. Mais il ne démontre son talent que par petites touches et ne réussit tout simplement pas assez. Au final, ses 14 pertes de balle pour seulement 33 actions sont emblématiques de la saison de Bouanani.
Pourtant, une grande déception au tournant de l'année aurait dû le motiver. L'entraîneur algérien Vladimir Petkovic a renoncé à faire appel à Bouanani dans son équipe pour la Coupe d'Afrique des nations. « Il était bien sûr déçu, car il aurait aimé jouer pour son pays », a déclaré Hoeneß, suscitant l'espoir d'un revirement : « D'un autre côté, il a maintenant la chance de rester avec nous et de se rapprocher de l'équipe. »
Selon le journal Bild, Bouanani aurait même fait appel à un entraîneur physique personnel afin de transformer sa colère liée à son absence en énergie. Son objectif : montrer à tous de quoi il était capable lors de la reprise, avec un calendrier chargé comprenant sept matchs en 22 jours. Le bilan s'est toutefois avéré plus que décevant : aucun point marqué, 215 minutes et trois matchs sans temps de jeu.
Dernier dans la hiérarchie : Acanciert Bouanani, le transfert le plus cher qui ait jamais échoué ?
Les difficultés éventuelles ne sont bien sûr pas rares pour un joueur de cet âge. Hoeneß le remarque également : « Il y a des fluctuations de forme, surtout quand on arrive dans un nouveau pays. Il a déjà montré ce dont il était capable avec son pied gauche. Mais bien sûr, il a encore des domaines dans lesquels il va devoir progresser. » Mais les Stuttgardiens attendaient sans doute davantage de leur nouvelle recrue estivale. Dans les matchs importants, comme lors du match aller à Glasgow, il est logique qu'il reste sur le banc.
De toute façon, Bouanani est à court d'arguments pour continuer à jouer dans le onze de départ, comme le montre son temps de jeu en Bundesliga. D'autant plus que ses concurrents l'ont distancé. Sur le flanc droit, Jamie Leweling et Tiago Tomas ont clairement pris l'avantage. Même Jeremy Arevalo, nouvelle recrue hivernale jusqu'ici plutôt discrète, a été préféré à Bouanani le week-end dernier à Mayence. Au poste de milieu offensif, où Bouanani peut également évoluer, il occupe la dernière place dans la hiérarchie interne. Il serait donc surprenant qu'il soit titularisé jeudi lors du match aller des huitièmes de finale contre le FC Porto.
Il ne lui reste donc plus beaucoup de temps pour réaliser la percée espérée cette saison. Au contraire, Bouanani risque de devenir le transfert le plus coûteux de l'histoire du club, devant des erreurs telles que Pablo Maffeo ou Ciprian Marica (tous deux sept millions d'euros). Bien sûr, le dernier mot n'a pas encore été dit, et le VfB ne va certainement pas se séparer de ce jeune joueur incontestablement très talentueux (contrat jusqu'en 2030) dès cet été.
Badredine Bouanani : statistiques et performances au VfB Stuttgart
Compétition Matchs (minutes jouées) Buts Passes décisives Bundesliga 12 (441) 0 0 Ligue Europa 9 (448) 2 1 Coupe d'Allemagne 3 (82) 0 0