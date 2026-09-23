Klopp a officiellement entamé son mandat en tant que sélectionneur de l’Allemagne, et l’entraîneur légendaire apporte déjà d’importants changements au fonctionnement quotidien du groupe. Après sa nomination durant l’été, le technicien de 59 ans aurait mis en place une série de mesures disciplinaires destinées à favoriser l’unité et la concentration au sein du groupe, selon Blid. Ces changements marquent une rupture notable avec les protocoles instaurés par son prédécesseur, Julian Nagelsmann, alors que Klopp cherche à construire un environnement plus cohérent avant le prochain grand cycle international.

L’un des changements les plus immédiats concerne les habitudes alimentaires de l’équipe à l’hôtel. Sous la direction précédente de Nagelsmann, les joueurs bénéficiaient d’une certaine souplesse concernant les horaires des repas, arrivant souvent progressivement pour le dîner entre 19 h et 20 h. Klopp a décidé de mettre fin à cette pratique, en imposant que tout l’effectif soit présent et assis à l’heure précise du début du repas.