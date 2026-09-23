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Le sélectionneur de l'Allemagne Jurgen Klopp instaure un code disciplinaire strict pour les stars de l'équipe nationale
Changement de culture sous le nouveau régime
Klopp a officiellement entamé son mandat en tant que sélectionneur de l’Allemagne, et l’entraîneur légendaire apporte déjà d’importants changements au fonctionnement quotidien du groupe. Après sa nomination durant l’été, le technicien de 59 ans aurait mis en place une série de mesures disciplinaires destinées à favoriser l’unité et la concentration au sein du groupe, selon Blid. Ces changements marquent une rupture notable avec les protocoles instaurés par son prédécesseur, Julian Nagelsmann, alors que Klopp cherche à construire un environnement plus cohérent avant le prochain grand cycle international.
L’un des changements les plus immédiats concerne les habitudes alimentaires de l’équipe à l’hôtel. Sous la direction précédente de Nagelsmann, les joueurs bénéficiaient d’une certaine souplesse concernant les horaires des repas, arrivant souvent progressivement pour le dîner entre 19 h et 20 h. Klopp a décidé de mettre fin à cette pratique, en imposant que tout l’effectif soit présent et assis à l’heure précise du début du repas.
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Restrictions strictes concernant les appareils électroniques
En plus des changements dans le réfectoire, Klopp a décidé de limiter l’usage de la technologie pendant certaines parties de la journée d’entraînement. Une nouvelle interdiction des téléphones portables a été mise en place lors des séances d’activation les jours de match, ce qui inclut le temps passé en salle de sport ou sur la table de soins. Le sélectionneur veut que ses joueurs soient pleinement concentrés pendant ces phases de préparation.
La logique derrière cette décision est d’éliminer les distractions qui accompagnent souvent le football professionnel moderne. En retirant les écrans des zones médicales et de préparation, Klopp oblige ses stars à échanger entre elles ainsi qu’avec le staff technique. Le sélectionneur estimerait que ces petits laps de temps sont essentiels pour construire le « team spirit » nécessaire pour réussir au plus haut niveau du football international.
Professionnalisme et normes commerciales
Le nouveau sélectionneur exige également un niveau de préparation personnelle plus élevé de la part de ses joueurs avant même leur arrivée au camp de base de l’équipe. L’une des règles les plus singulières instaurées par Klopp est l’interdiction de réaliser des coupes de cheveux professionnelles à l’hôtel de l’équipe ou dans les installations d’entraînement. Le raisonnement du sélectionneur est simple et repose sur sa vision de l’équipe nationale comme d’un lieu de travail professionnel.
Cette règle en particulier vise à renforcer l’idée que le temps passé avec la DFB est strictement consacré au football. En supprimant l’atmosphère de « luxe » qui entoure parfois les stages d’entraînement modernes, Klopp impose un ton de professionnalisme d’élite. Le message adressé aux joueurs est clair : le rassemblement de l’équipe nationale est un lieu de travail, et toutes les tâches administratives personnelles doivent être réglées sur leur propre temps.
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Accès familial limité et concentration
Klopp a également révisé la politique concernant les visites des familles pendant les fenêtres internationales. Si Nagelsmann était connu pour son approche inclusive, autorisant souvent les membres des familles à séjourner à la base de l’équipe ou à s’y rendre lorsque cela était possible, le nouveau sélectionneur adopte une position plus restrictive. Les visites des familles ne seront désormais autorisées qu’à certaines occasions précises, et non plus dans le cadre d’une politique de porte ouverte.
L’objectif est que l’équipe grandisse ensemble en tant qu’unité tout en résidant à la base, surtout alors qu’elle entre dans une nouvelle ère après la déception des récents tournois majeurs. Alors que le match de l’UEFA Nations League contre les Pays-Bas approche jeudi, ces règles seront immédiatement mises à l’épreuve.
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