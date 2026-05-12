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Le salaire de Lionel Messi à l’Inter Miami dévoilé : le vainqueur de la MLS Cup gagne plus du double de l’ancienne star de Tottenham, Son Heung-min, désormais au LAFC
Messi, le roi incontesté de la MLS
De nouveaux chiffres concernant les salaires garantis des joueurs de la Major League Soccer confirment que Messi demeure le joueur le mieux payé de l’histoire de la ligue.
Le capitaine de l’Inter Miami, qui a mené son équipe vers le titre en MLS Cup la saison dernière tout en décrochant le Soulier d’or et le trophée de MVP, perçoit actuellement un salaire annuel colossal qui éclipse largement celui de ses concurrents.
Son salaire de base est complété par plusieurs accords commerciaux, mais même les chiffres garantis, communiqués par l’Association des joueurs de la MLS, illustrent l’écart abyssal qui le sépare des autres joueurs désignés du circuit.
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Un écart considérable sépare Messi de Son.
Les écarts de salaire sont particulièrement flagrants quand on les compare à ceux d’autres recrues de renom du championnat, à l’image de Son Heung-min. L’ancien ailier de Tottenham, fraîchement arrivé au LAFC dans le cadre d’un transfert historique pour le club de la Conférence Ouest, perçoit une rémunération nettement inférieure à celle de son homologue floridien, désormais rémunéré 28,3 millions de dollars (21 millions de livres sterling).
Les chiffres officiels montrent que Messi perçoit aujourd’hui plus du double du salaire du Sud-Coréen.
Si le Sud-Coréen demeure l’un des meilleurs talents de la ligue et un maillon essentiel de la puissance offensive des Angelinos, son salaire souligne l’« exception Messi » qui prévaut dans la structure du plafond salarial de la MLS.
Bien que Son figure parmi les cinq joueurs les mieux payés du circuit, il reste loin derrière la rémunération totale garantie de Messi, avec un salaire de 11,1 millions de dollars (8 millions de livres sterling) issu de son propre contrat.
Hiérarchie financière de la première division américaine
Derrière Messi, le classement des joueurs les mieux payés réunit plusieurs cadres familiers du football européen ayant franchi l’Atlantique. Son coéquipier à l’Inter Miami, Rodrigo De Paul, également champion du monde, pointe à la troisième place des émoluments, tandis que Miguel Almiron et Hirving Lozano complètent le top 5.
Si des formations comme le LAFC et le Galaxy ont longtemps incarné la générosité salariale de la ligue, l’arrivée de Messi a contraint le marché à redéfinir les contours d’un contrat de « superstar » aux États-Unis.
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Les répercussions du cycle de la Coupe du monde 2026
Alors que les États-Unis se préparent à accueillir la Coupe du monde 2026, ces chiffres salariaux témoignent de l’ambition de la ligue d’attirer des stars mondiales, qu’elles soient au sommet de leur art ou en fin de carrière.
Avec l’arrivée attendue de nouvelles stars à l’issue de la saison européenne, la masse salariale de la Major League Soccer devrait encore augmenter.
Pourtant, à court terme, le contrat de Messi demeurera la référence que tous les autres joueurs désignés – y compris les vainqueurs de la Ligue des champions et les stars de la Premier League – ne pourront qu’envier.