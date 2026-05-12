Le salaire de Lionel Messi à l’Inter Miami dévoilé : le vainqueur de la MLS Cup gagne plus du double de l’ancienne star de Tottenham, Son Heung-min, désormais au LAFC

De nouveaux chiffres concernant les salaires garantis des joueurs de la Major League Soccer confirment que Messi demeure le joueur le mieux payé de l’histoire de la ligue.

Le capitaine de l’Inter Miami, qui a mené son équipe vers le titre en MLS Cup la saison dernière tout en décrochant le Soulier d’or et le trophée de MVP, perçoit actuellement un salaire annuel colossal qui éclipse largement celui de ses concurrents.

Son salaire de base est complété par plusieurs accords commerciaux, mais même les chiffres garantis, communiqués par l’Association des joueurs de la MLS, illustrent l’écart abyssal qui le sépare des autres joueurs désignés du circuit.