Le Real Madrid préparerait déjà son prochain « transfert-roi » et aurait fixé la barre à 140 millions d'euros

Selon le journal espagnol AS, l’Argentin de 25 ans a fait part au Real Madrid de son souhait ferme de rejoindre la capitale espagnole. Il serait prêt à tout pour que ce transfert se concrétise dès cet été, et le club merengue envisagerait d’entamer des discussions concrètes dans les prochains jours.

Les intentions de départ du champion du monde argentin ne constituent pas une surprise et ne datent pas d’hier. Après les turbulences de la saison dernière, un départ de Londres semble très probable. Début avril, Fernandez a été suspendu par Chelsea après s’être exprimé publiquement sur son avenir, immédiatement après l’élimination en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (2-5, 0-3).

Quelques jours plus tard, il avait fait sensation en affirmant que, s’il devait quitter la capitale anglaise, il privilégierait Madrid, la métropole espagnole lui rappelant sa ville natale, Buenos Aires. Un lien avec le Real existe donc depuis déjà plusieurs semaines.