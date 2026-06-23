Alors que la Coupe du monde bat son plein en Amérique du Nord, les dirigeants du Real Madrid poursuivent activement la constitution de leur effectif pour la saison à venir. Le milieu de terrain Enzo Fernández, actuellement au Chelsea FC, pourrait ainsi bientôt devenir la prochaine star à fouler la pelouse du Bernabéu.
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Le Real Madrid préparerait déjà son prochain « transfert-roi » et aurait fixé la barre à 140 millions d'euros
Selon le journal espagnol AS, l’Argentin de 25 ans a fait part au Real Madrid de son souhait ferme de rejoindre la capitale espagnole. Il serait prêt à tout pour que ce transfert se concrétise dès cet été, et le club merengue envisagerait d’entamer des discussions concrètes dans les prochains jours.
Les intentions de départ du champion du monde argentin ne constituent pas une surprise et ne datent pas d’hier. Après les turbulences de la saison dernière, un départ de Londres semble très probable. Début avril, Fernandez a été suspendu par Chelsea après s’être exprimé publiquement sur son avenir, immédiatement après l’élimination en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (2-5, 0-3).
Quelques jours plus tard, il avait fait sensation en affirmant que, s’il devait quitter la capitale anglaise, il privilégierait Madrid, la métropole espagnole lui rappelant sa ville natale, Buenos Aires. Un lien avec le Real existe donc depuis déjà plusieurs semaines.
- (C)Getty Images
Les « Royaux » en pleine frénésie d'achats : le Real Madrid continue de se renforcer
Ce transfert ne devrait toutefois pas être bon marché. Selon certaines sources, Chelsea ne serait prêt à entamer des négociations qu’à partir d’une somme de transfert d’environ 140 millions d’euros. Les Blues avaient recruté Fernandez début 2023 pour 121 millions d’euros en provenance du Benfica. Son contrat à Londres court encore jusqu’en 2032.
Par ailleurs, le Real Madrid est déjà très actif sur le marché des transferts. Après la nomination de José Mourinho au poste d’entraîneur principal, plusieurs recrues de renom ont déjà été présentées : Marc Cucurella (55 millions d’euros), Bernardo Silva et Ibrahima Konaté (tous deux libres de tout contrat).
Par ailleurs, le club le plus titré d’Espagne continue d’être associé à Michael Olise, la pépite offensive du Bayern Munich. En revanche, la tentative de recruter Julian Alvarez auprès de l’Atlético de Madrid, son rival local, s’est pour l’instant heurtée à un refus : une offre de 150 millions d’euros a été rejetée. Toutefois, l’attaquant argentin a récemment annoncé son souhait de changer d’air. Après la victoire 2-0 de l’Albiceleste contre l’Autriche, le joueur de 26 ans s’est exprimé pour la première fois publiquement sur son avenir : « Le mieux pour tout le monde, c’est un transfert », a-t-il déclaré à ESPN. « Je veux réaliser mes rêves. »
Enzo Fernández : ses statistiques pour la saison 2025/26
Jeux
54
buts
15 passes décisifs.
Passes décisives
7
Minutes de jeu
4 379