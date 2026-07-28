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Le Real Madrid n’exclut pas un nouveau prêt d’Endrick au milieu des liens avec Michael Olise
Mourinho évalue ses options offensives en pré-saison
Le Real Madrid cherche à faire de la place dans son secteur offensif afin d’accueillir des renforts de premier plan avant la saison à venir. Selon ESPN, Mourinho prévoit d’observer de près Endrick et Garcia pendant la pré-saison avant de décider lequel des deux jeunes attaquants sera autorisé à partir en prêt.
Le géant espagnol a jeté son dévolu sur l’ailier du Bayern Munich Olise après ses performances remarquées avec la France à la Coupe du monde. Les évaluations quotidiennes du staff de Mourinho, lors des séances d’entraînement quotidiennes et des matches amicaux, seront cruciales pour façonner l’effectif de la nouvelle saison.
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Endrick déterminé à rester et à se battre
Endrick doit reprendre l’entraînement le 28 juillet, après une période de vacances consécutive à l’élimination du Brésil par la Norvège le 5 juillet. Malgré un précédent prêt réussi à Lyon, le staff de Madrid estime que l’adolescent n’a pas de place de titulaire garantie et qu’il devra se battre pour obtenir du temps de jeu en sortant du banc.
Cependant, les représentants du Brésilien refusent d’envisager un nouveau départ en prêt, même si son temps de jeu reste limité. Si son passage temporaire en France avait été pensé pour lui assurer du temps de jeu en vue de la Coupe du monde, l’entourage d’Endrick insiste désormais sur le fait que son seul objectif est de rester au Santiago Bernabéu pour gagner sa place.
Compétition de pré-saison et renforts dans l’effectif
Endrick avait déjà perdu du terrain dans l’effectif après avoir subi une blessure avant la Coupe du monde des clubs 2025 aux États-Unis. Le jeune attaquant Garcia a saisi cette opportunité sous les ordres de l’ancien entraîneur Xabi Alonso, inscrivant quatre buts durant le tournoi pour s’imposer comme une alternative clé en attaque.
Après une saison sans trophée, le Real Madrid a connu d’importants changements structurels, remplaçant Alonso par Mourinho et en recrutant Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva et Ibrahima Konate. Le secteur offensif actuel comprend Vinicius Junior, Kylian Mbappe, le blessé Rodrygo, Franco Mastantuono, Endrick et García.
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Des départs sont attendus à l’approche de la nouvelle saison
Le Real Madrid donne la priorité à de nouveaux départs de joueurs avant de finaliser d’éventuels mouvements supplémentaires sur le marché des transferts. Mastantuono devrait partir en prêt, plusieurs clubs intéressés s’étant renseignés sur l’attaquant argentin.
Parallèlement, le Real Madrid est ouvert à une vente définitive du milieu de terrain Eduardo Camavinga afin de libérer de la place et des ressources. À mesure que les joueurs reviennent de leurs engagements internationaux après la Coupe du monde, le staff technique de Mourinho prendra ses décisions finales sur la structure de l’effectif.
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