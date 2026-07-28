Le Real Madrid n’exclut pas un nouveau prêt d’Endrick au milieu des liens avec Michael Olise

Le Real Madrid cherche à faire de la place dans son secteur offensif afin d’accueillir des renforts de premier plan avant la saison à venir. Selon ESPN, Mourinho prévoit d’observer de près Endrick et Garcia pendant la pré-saison avant de décider lequel des deux jeunes attaquants sera autorisé à partir en prêt.

Le géant espagnol a jeté son dévolu sur l’ailier du Bayern Munich Olise après ses performances remarquées avec la France à la Coupe du monde. Les évaluations quotidiennes du staff de Mourinho, lors des séances d’entraînement quotidiennes et des matches amicaux, seront cruciales pour façonner l’effectif de la nouvelle saison.







