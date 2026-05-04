Après avoir brillé en Angleterre comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, Cesc Fàbregas se distingue désormais sur le banc des entraîneurs. L’Espagnol a propulsé Como, alors en lutte pour son maintien en Serie B, au rang de club de Serie A capable de jouer les trouble-fête sur la scène européenne. Pourtant, il n’a jamais caché son ambition de revenir un jour dans l’élite du football anglais.

« La Premier League est le meilleur championnat du monde », a-t-il déclaré au Telegraph Sport. « J’ai toujours été très, très clair à ce sujet. Je l’ai ressenti en tant que joueur, je le ressens en tant qu’entraîneur et en tant que fan. Mais José Mourinho m’a dit un jour, quand j’étais à Chelsea : “J’ai encore 30 ans devant moi.” Je pourrais donc rester ici, à Côme, pendant dix ans, et tu pourras toujours rejoindre la Premier League dans douze ou quinze ans.

« Le football est imprévisible, tout peut basculer en une seconde. Un jour, vous êtes le meilleur ; le lendemain, vous êtes le pire. Alors profitons de l’instant présent. J’aime savourer l’instant présent. Ce que nous vivons ici est magnifique. Voyons ce que l’avenir nous réserve. »