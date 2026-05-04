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Le milieu de terrain espagnol Cesc Fàbregas envisage un retour en Premier League et serait en discussions pour un poste à Chelsea
Un avenir en Premier League
Après avoir brillé en Angleterre comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, Cesc Fàbregas se distingue désormais sur le banc des entraîneurs. L’Espagnol a propulsé Como, alors en lutte pour son maintien en Serie B, au rang de club de Serie A capable de jouer les trouble-fête sur la scène européenne. Pourtant, il n’a jamais caché son ambition de revenir un jour dans l’élite du football anglais.
« La Premier League est le meilleur championnat du monde », a-t-il déclaré au Telegraph Sport. « J’ai toujours été très, très clair à ce sujet. Je l’ai ressenti en tant que joueur, je le ressens en tant qu’entraîneur et en tant que fan. Mais José Mourinho m’a dit un jour, quand j’étais à Chelsea : “J’ai encore 30 ans devant moi.” Je pourrais donc rester ici, à Côme, pendant dix ans, et tu pourras toujours rejoindre la Premier League dans douze ou quinze ans.
« Le football est imprévisible, tout peut basculer en une seconde. Un jour, vous êtes le meilleur ; le lendemain, vous êtes le pire. Alors profitons de l’instant présent. J’aime savourer l’instant présent. Ce que nous vivons ici est magnifique. Voyons ce que l’avenir nous réserve. »
- AFP
Les enseignements des spécialistes
La philosophie d’entraîneur de ce joueur de 39 ans a été façonnée par une liste légendaire d’anciens mentors, parmi lesquels Arsène Wenger et Antonio Conte. Autrefois connu pour son « petit carnet noir » de notes tactiques, Fabregas s’en remet aujourd’hui à son instinct pour s’imposer comme l’un des jeunes coachs les plus prometteurs d’Europe.
Il précise : « J’ai commencé ce carnet à Arsenal, non pas à 16 ans, mais vers 22 ou 23 ans, juste avant mon départ pour Barcelone, puis je l’ai enrichi tout au long de ma carrière. Je m’y suis appuyé au début de ma carrière d’entraîneur, car tout était nouveau. Aujourd’hui, grâce à mon expérience, je fais de plus en plus confiance à mes propres instincts. Les chapitres les plus importants concernent sans doute Arsène, car tout était nouveau, et Conte, car il a représenté un véritable choc : tout était différent. »
Wenger, accompagné de Thierry Henry et de l’ancien vice-président d’Arsenal David Dein, était en tribune pour assister à la victoire historique de Côme face à la Juventus en octobre dernier. « C’était incroyable parce que je parle à Arsène », explique Fabregas. « Il m’envoie des messages après les matchs, même quand on perd ou quand on gagne après de bonnes performances. Il me donne beaucoup de courage. »
Rejeter la stratégie du « ballon en profondeur »
Bien qu’il soit pressenti pour occuper des postes prestigieux dans d’anciens clubs comme Chelsea, Fabregas reste fidèle à son engagement en faveur d’un football attractif, axé sur la possession du ballon. Il affirme qu’il préférerait quitter le monde du football plutôt que de transiger sur les principes techniques qui ont défini son illustre carrière de joueur.
« Je entraîne selon mes convictions. J’aime ce sport. Si je devais entraîner uniquement pour les résultats, je ne le ferais pas. Je n’en ai pas besoin. J’ai joué pendant vingt ans, mes enfants et ma femme ont une vie confortable. Grâce à Dieu, j’ai porté les couleurs de grands clubs, et je ne sais pas comment le dire, mais je n’ai pas besoin de le faire. Je le fais par passion, à ma manière. On peut gagner de n’importe quelle façon, pourvu qu’on convainque les joueurs et l’entourage que c’est la bonne. Mais j’ai mes convictions. Si vous voulez jouer en longs ballons, en deuxième ballon, je suis désolé, je ne suis pas l’homme de la situation, car je n’y crois pas. Je ne pourrais donc pas transmettre cette flamme », a expliqué Fabregas.
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Une maîtrise totale à Côme
À Como, Cesc Fàbregas n’est pas seulement entraîneur : actionnaire minoritaire, il pilote l’ensemble de la direction sportive du club. Sous l’égide des frères Hartono, il dispose d’une liberté totale pour appliquer sa vision, qu’il s’agisse de concevoir les installations d’entraînement ou même de définir les dimensions du terrain afin qu’elles collent à son style de jeu axé sur la passe.
« Je prends toutes les décisions sportives », explique-t-il. « Le directeur sportif travaille quotidiennement avec moi et nous partageons la même vision du football. Pour les recrutements, nous nous appuyons sur des données, notre propre cellule de recrutement et tout le reste, mais il faut que je croie en le joueur. Il faut que je sois convaincu. Je suis extrêmement heureux et reconnaissant d’avoir un président qui me fait pleinement confiance et m’a donné l’assurance nécessaire pour prendre toutes les décisions sportives. Pour moi, c’est essentiel. »