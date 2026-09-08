SOPA Images
Traduit par
Le milieu de terrain du RB Leipzig Ezechiel Banzuzi choisit de représenter la RD Congo plutôt que les Pays-Bas sur la scène internationale
Le milieu de terrain officialise son changement de sélection nationale
Le milieu de terrain de Leipzig Banzuzi a officiellement choisi de représenter la RD Congo à l’international, comme l’a rapporté Voetbal International. Le joueur de 21 ans avait auparavant représenté les Pays-Bas à plusieurs niveaux de jeunes et compte cinq sélections avec Jong Oranje. Alors qu’il avait été approché par le sélectionneur congolais en mars, le milieu de terrain avait alors choisi de rester concentré sur les espoirs néerlandais.
- motivio
La campagne de Coupe du monde impressionne
Son engagement à long terme intervient dans la foulée d’un été impressionnant pour les Léopards, qui ont participé à la Coupe du monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis. La nation africaine a franchi avec succès la phase de groupes avant de s’incliner face à l’Angleterre en phase à élimination directe. Ce parcours historique dans le tournoi s’est avéré décisif pour assurer l’allégeance internationale du milieu de terrain de Leipzig en vue des futures campagnes de qualification.
La carrière en club montre une progression
Le milieu de terrain né à Zwijndrecht a été formé à la NAC Breda avant de poursuivre sa progression en Belgique à l’OH Leuven. Après son transfert en Allemagne à l’été 2025, dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en juin 2030, Banzuzi a disputé 24 matches de Bundesliga lors de sa première saison, tout en inscrivant deux buts en DFB-Pokal. Il a débuté les deux matches de championnat cette saison et a également trouvé le chemin des filets lors d’une victoire 6-0 en coupe contre l’Eintracht Trier le 22 août.
- motivio
Matchs à venir : test Leipzig
Les hommes de Martin Demichelis tournent rapidement leur attention vers la scène continentale, avec un déplacement sur le terrain de Como pour leur entrée en lice en Ligue des champions le jeudi 10 septembre. De retour d’Italie, Leipzig reprendra ses obligations en Bundesliga à domicile contre Hambourg trois jours plus tard. Gérer cette série de matches à un rythme soutenu sera l’objectif principal de Banzuzi pour le club dans les jours à venir.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles