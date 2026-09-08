Son engagement à long terme intervient dans la foulée d’un été impressionnant pour les Léopards, qui ont participé à la Coupe du monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis. La nation africaine a franchi avec succès la phase de groupes avant de s’incliner face à l’Angleterre en phase à élimination directe. Ce parcours historique dans le tournoi s’est avéré décisif pour assurer l’allégeance internationale du milieu de terrain de Leipzig en vue des futures campagnes de qualification.