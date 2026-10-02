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Le FC Barcelone en difficulté ? Le Real Madrid est convaincu que l’UEFA peut désormais sanctionner le géant catalan
Madrid exige une action urgente concernant les preuves dans l’affaire Negreira
La tension de longue date entre les deux plus grands clubs d’Espagne a atteint un nouveau point d’ébullition, alors que les retombées de l’enquête Negreira continuent de planer sur le Camp Nou. Le Real Madrid a récemment intensifié ses efforts en fournissant à l’UEFA une énorme collection de documents, de plus de 50 000 pages, dont il estime qu’ils prouvent que les paiements historiques de Barcelone à des responsables de l’arbitrage justifient une intervention disciplinaire immédiate.
Alors qu’une procédure judiciaire reste en cours en Espagne, les décideurs de la capitale poussent pour que les autorités sportives agissent plus vite que le système judiciaire civil.
Dans une démarche formelle pour s’assurer que l’affaire ne retombe pas, le club a publié un communiqué officiel du Real Madrid confirmant que l’UEFA a reçu la plainte détaillée. « L’UEFA a confirmé la réception de la plainte déposée par le Real Madrid C.F. ainsi que la poursuite de l’enquête concernant les paiements effectués au cours des deux dernières décennies par le F.C. Barcelone à l’ancien vice-président du Comité technique des arbitres.
La plainte déposée par notre club comprend une documentation et des preuves abondantes concernant des faits d’une gravité extraordinaire, qui affectent directement l’intégrité de la compétition et la confiance dans le système arbitral », indique le communiqué, comme l’a rapporté Mundo Deportivo.
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Une possible exclusion de la Ligue des champions plane
Le cœur de la conviction de Madrid réside dans les règlements spécifiques qui encadrent le football européen. Selon les statuts de l’UEFA, tout club reconnu directement ou indirectement impliqué dans des activités visant à influencer l’issue de matches, que ce soit au niveau national ou international, peut être exclu des compétitions continentales.
Pour Barcelone, cela pourrait signifier une exclusion de la Ligue des champions pendant au moins une saison complète, ainsi qu’une lourde sanction financière.
Le Real Madrid estime que l’UEFA dispose de suffisamment de preuves pour agir
En interne, au Real Madrid, on estime que le nouveau dossier apporte le « chaînon manquant » qui faisait jusque-là défaut à l’instance dirigeante pour justifier une sanction sportive d’une telle sévérité.
En outre, la direction du Bernabéu fait valoir que le fait d’avoir rémunéré un haut responsable de l’arbitrage pendant une période de 15 ans constitue une violation fondamentale du code éthique de l’UEFA.
Elle soutient que les sanctions sportives ne devraient pas dépendre de l’issue finale du procès pénal espagnol. Selon elle, un club peut être blanchi des accusations pénales devant un tribunal tout en restant passible de sanctions disciplinaires au regard des règles spécifiques d’intégrité du football.
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Ceferin reconnaît la gravité de la situation
Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, ne s’est pas dérobé face à l’ampleur du scandale, décrivant auparavant la situation comme l’une des plus graves qu’il ait jamais rencontrées dans ce sport. Bien qu’il ait maintenu une certaine distance en raison de l’indépendance de la commission disciplinaire, ses commentaires passés suggèrent que l’instance dirigeante considère les allégations avec une extrême inquiétude.
La demande d’un règlement rapide reste la priorité du Real Madrid, qui a affirmé qu’il continuerait à suivre de près la procédure. « Le Real Madrid C.F. considère qu’il est essentiel que, maintenant que l’UEFA dispose de cette documentation, l’enquête se poursuive avec la plus grande urgence jusqu’à sa conclusion complète, et que les organes compétents prennent les décisions appropriées conformément à la gravité des faits vérifiés. »
« Notre club continuera à collaborer activement avec l’UEFA et à entreprendre toutes les actions en son pouvoir pour clarifier des événements qu’il juge incompatibles avec les principes d’intégrité, de transparence et de fair-play qui devraient régir le football européen », a ajouté le club.
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