Le FC Barcelone en difficulté ? Le Real Madrid est convaincu que l’UEFA peut désormais sanctionner le géant catalan

La tension de longue date entre les deux plus grands clubs d’Espagne a atteint un nouveau point d’ébullition, alors que les retombées de l’enquête Negreira continuent de planer sur le Camp Nou. Le Real Madrid a récemment intensifié ses efforts en fournissant à l’UEFA une énorme collection de documents, de plus de 50 000 pages, dont il estime qu’ils prouvent que les paiements historiques de Barcelone à des responsables de l’arbitrage justifient une intervention disciplinaire immédiate.

Alors qu’une procédure judiciaire reste en cours en Espagne, les décideurs de la capitale poussent pour que les autorités sportives agissent plus vite que le système judiciaire civil.

Dans une démarche formelle pour s’assurer que l’affaire ne retombe pas, le club a publié un communiqué officiel du Real Madrid confirmant que l’UEFA a reçu la plainte détaillée. « L’UEFA a confirmé la réception de la plainte déposée par le Real Madrid C.F. ainsi que la poursuite de l’enquête concernant les paiements effectués au cours des deux dernières décennies par le F.C. Barcelone à l’ancien vice-président du Comité technique des arbitres.

La plainte déposée par notre club comprend une documentation et des preuves abondantes concernant des faits d’une gravité extraordinaire, qui affectent directement l’intégrité de la compétition et la confiance dans le système arbitral », indique le communiqué, comme l’a rapporté Mundo Deportivo.